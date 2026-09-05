F1 Monza: Απίθανη pole position του Gasly, λύγισε Russell και Ferrari

Ο Pierre Gasly προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη της σεζόν, κατακτώντας την pole position για το Grand Prix Ιταλίας με την Alpine.

Ένα από τα πιο απρόβλεπτα qualifying της φετινής Formula 1 πραγματοποιήθηκε στη Monza. Τη στιγμή που Mercedes, Ferrari, McLaren και Red Bull έμοιαζαν έτοιμες να διεκδικήσουν την πρώτη θέση, ο Pierre Gasly πραγματοποίησε έναν εκπληκτικό τελευταίο γύρο και χάρισε στην Alpine την pole position. Ο Γάλλος σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:21.869, κερδίζοντας τον George Russell για μόλις 0,060 δευτερόλεπτα. Η επιτυχία είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον Gasly, ο οποίος ζει στο Μιλάνο και θεωρεί τη Monza έναν από τους αγαπημένους του αγώνες. Οι μηχανικοί της Alpine ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς, έχοντας μόλις παρακολουθήσει τον οδηγό τους να πετυχαίνει ένα αποτέλεσμα που ελάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν πριν από την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου.

Ο Gasly άρπαξε την pole από τον Russell

Μετά τις πρώτες προσπάθειες στο Q3, ο George Russell είχε τον καλύτερο χρόνο με 1:21.929. Ο οδηγός της Mercedes βρισκόταν μόλις 0,037 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Oscar Piastri, ενώ οι διαφορές ανάμεσα στους πρώτους έξι ήταν εξαιρετικά μικρές. Η Mercedes προσπάθησε να αξιοποιήσει και τη βοήθεια του Kimi Antonelli. Ο Ιταλός βγήκε στην πίστα μπροστά από τον Russell, προσφέροντάς του slipstream στις μεγάλες ευθείες της Monza. Όλα έδειχναν ότι ο Russell θα ολοκλήρωνε την εξαιρετική του παρουσία στο Σάββατο, καθώς είχε σημειώσει τον καλύτερο χρόνο και στο FP3. Ο Gasly, όμως, βελτίωσε την επίδοσή του στην τελευταία προσπάθεια και πέρασε στην κορυφή. Ο Russell βρήκε χρόνο στο δεύτερο sector, αλλά δεν κατάφερε να απαντήσει στον οδηγό της Alpine. Περιορίστηκε έτσι στη δεύτερη θέση και θα βρεθεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης μαζί με τον Gasly.

Δεύτερη σειρά για Piastri και Leclerc

Ο Oscar Piastri ολοκλήρωσε το qualifying στην τρίτη θέση, παρά το μπλοκάρισμα των τροχών στην τελευταία του προσπάθεια. Ο οδηγός της McLaren αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον γρήγορο γύρο του και να κινηθεί εκτός αγωνιστικής γραμμής, αφήνοντας παράλληλα τον Lando Norris χωρίς slipstream. Η θέση του Piastri, πάντως, παραμένει προσωρινή. Οι αγωνοδίκες εξετάζουν το περιστατικό με τον Liam Lawson στο τέλος του Q2, όταν ο οδηγός της McLaren φέρεται να καθυστέρησε τη Red Bull στην πρώτη chicane. Ο Charles Leclerc πήρε την τέταρτη θέση και θα ξεκινήσει από τη δεύτερη σειρά, εφόσον δεν αλλάξει κάτι μετά τις αποφάσεις των αγωνοδικών. Η Ferrari είχε δείξει ανταγωνιστική στα ελεύθερα δοκιμαστικά, αλλά δεν κατάφερε να μετατρέψει την ταχύτητά της σε pole position μπροστά στους tifosi.

Μόλις πέμπτος ο Hamilton

Απογοητευτικό ήταν το αποτέλεσμα για τον Lewis Hamilton, ο οποίος περιορίστηκε στην πέμπτη θέση. Η Ferrari τον έστειλε στην πίστα αρκετά πίσω από τους υπόλοιπους οδηγούς στην πρώτη προσπάθεια του Q3, με αποτέλεσμα να μην έχει slipstream. Ο Hamilton είχε ήδη περάσει δύσκολες στιγμές στο Q2. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής προκρίθηκε στο Q3 για μόλις 0,001 δευτερόλεπτα, αφήνοντας εκτός τον Gabriel Bortoleto. Δίπλα του στην τρίτη σειρά θα βρίσκεται ο Max Verstappen. Ο Ολλανδός αντιμετώπισε προβλήματα με το πίσω μέρος της Red Bull και ανέφερε από το Q2 ότι το μονοθέσιο ήταν εξαιρετικά δύσκολο στην οδήγηση. Παρά τα προβλήματα, κατάφερε να σημειώσει τον έκτο καλύτερο χρόνο.

Ο Antonelli θα ξεκινήσει από το πίσω μέρος

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Kimi Antonelli, κατέλαβε την έβδομη θέση. Το αποτέλεσμα έχει κυρίως συμβολική σημασία, καθώς ο Ιταλός θα εκκινήσει από το πίσω μέρος λόγω αλλαγής εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Franco Colapinto, Lando Norris και Arvid Lindblad. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Colapinto στο Q3, ενώ ο Norris περιορίστηκε στην ένατη θέση έπειτα από ένα δύσκολο qualifying, στο οποίο αντιμετώπισε προβλήματα στα φρένα και δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το slipstream.

Τα αποτελέσματα του qualifying