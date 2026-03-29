F1: Νέος θρίαμβος Αντονέλι – Νικητής στη Suzuka και πρώτος στη βαθμολογία ο νεαρός της Mercedes

O Κίμι Αντονέλι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Γκραν Πρι της Ιαπωνίας στη Suzuka και έγινε ο νεότερος πρωτοπόρος της βαθμολογίας στην ιστορία της F1

Παρά την κακή εκκίνηση, που τον έριξε από την pole στην 6η θέση στον πρώτο γύρο, ο Κίμι Αντονέλι ανέκαμψε και με έναν συνδυασμό ταχύτητας και τύχης τερμάτισε πρώτος στον 3ο αγώνα της φετινής σεζόν.

Ο νεαρός οδηγός της Mercedes επωφελήθηκε από το αυτοκίνητο ασφαλείας που βγήκε στην πίστα μετά την σφοδρή πρόσκτουση του Bearman της Haas στον 22ο γύρο.

Η πραγματική «μάχη» έγινε πίσω από τον Ιταλό, με πέντε οδηγούς από τρεις ομάδες να διεκδικούν μια θέση στο podium.

2η θέση για τον Όσκαρ Πιάστρι, ουσιαστικά στον πρώτο φετινό αγώνα που ο οδηγός της McLaren κατάφερε να αγωνιστεί, αφού δεν έκανε ούτε έναν γύρο στα δύο προηγούμενα Γκραν Πρι.

Η μονομαχία για την 3η θέση μεταξύ των οδηγών της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, ολοκληρώθηκε με νικητή τον πρώτο, ενώ ο δεύτερος τελικά υπέκυψε και στην πίεση του Τζορτζ Ράσελ.

Πίσω από τον Ράσελ στην 5η θέση τερμάτισε ο Λάντο Νόρις, με τον Λιούις Χάμιλτον να τερματίζει 6ος. Gasly (Alpine), Φερστάπεν (Red Bull), Lawson (RB) και Ocon (Haas) ολοκλήρωσαν την πρώτη 10άδα.

Ακολουθεί διάλλειμα ενός μήνα μετά την ακύρωση των δύο επόμενων αγώνων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί την Πρωτομαγιά με τον αγώνα του Μαϊάμι.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

