F1: Νέος θρίαμβος Αντονέλλι – Πανάξια νίκη στο GP του Μαϊάμι για τον νεαρό της Mercedes

Ο μαγικός Κίμι Αντονέλλι τερμάτισε 1ος στο Μαϊάμι πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση και την τρίτη του νίκη σε τέσσερα Grand Prix

Τρίτη σερί νίκη σε GP για το wonderkid της Mercedes, με τον Κίμι Αντονέλλι να αντέχει στην πίεση και να βλέπει πρώτος την καρό σημαία στο Μαϊάμι.

Στη 2η θέση ο Λάντο Νόρις, με την άλλη McLaren του Όσκαρ Πιάστρι να μένει στην 3η θέση.

Ο Ράσελ (Mercedes) 4ος, με 5ο τον Φερστάπεν (Red Bull) και 6ο τον Λεκλέρ (Ferrari).

Στην 7η θέση τερμάτισε ο Χάμιλτον (Ferrari), με Colapinto (Alpine) και τις δύο Williams των, Σάινθ και Albon να συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Με αυτή του τη νίκη, ο Κίμι Αντονέλλι σκαρφαλώνει στους 100 βαθμούς, 20 μπροστά από τον ομόσταυλό του, Τζορτζ Ράσελ, βάζοντας θεμέλια… τίτλου.