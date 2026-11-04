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FORMULA 1

F1: Ο Charles Leclerc χάνει το FP1 στη Βραζιλία – Έγινε πατέρας

ΤΕΤΑΡΤΗ | 04.11.2026
Autotypos Team
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Πατέρας για πρώτη φορά ο Charles Leclerc – Ο Μονεγάσκος οδηγός της F1 αφήνει προσωρινά τη Ferrari για τη γέννηση της κόρης του

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής του βιώνει ο Charles Leclerc, καθώς ο οδηγός της Ferrari έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Ο Μονεγάσκος και η σύζυγός του, Alexandra Saint Mieux, καλωσόρισαν στον κόσμο την κόρη τους, στην οποία έδωσαν το όνομα Bianca.

Ο Leclerc ταξίδεψε από τη Βραζιλία στο Μονακό, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του ενόψει της γέννησης του πρώτου τους παιδιού. Η επιστροφή του στην πατρίδα του έγινε γνωστή λίγο πριν από τη γέννηση της μικρής, με τον οδηγό της Ferrari να επιλέγει να μη χάσει αυτή τη σημαντική οικογενειακή στιγμή.

Η εξέλιξη επηρεάζει και το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ferrari στο Grand Prix της Βραζιλίας. Ο Dino Beganovic θα πάρει τη θέση του Leclerc στο πρώτο σκέλος ελεύθερων δοκιμών (FP1) στην πίστα του Interlagos, ενώ ο Μονεγάσκος αναμενόταν αρχικά να επιστρέψει στο μονοθέσιο για το FP2.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Beganovic δεν ήταν η αρχική επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση. Κανονικά, στο FP1 της Ferrari θα οδηγούσε ο Rafael Camara, όμως ο Βραζιλιάνος θα πραγματοποιήσει τελικά το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη Haas, παίρνοντας τη θέση του πρόσφατα απολυμένου Esteban Ocon.

Ο τελευταίος αποτελεί πλέον παρελθόν από την ομάδα μετά και τον φερόμενο τσακωμό του με τον επικεφαλής της ομάδας, Ayao Komatsu, στο Grand Prix του Μεξικού.

Η οικογένεια Leclerc μεγαλώνει και οι ευχές για τη μικρή Bianca είναι ήδη πολλές.

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Tags
#F1#Ferrari#Haas#Rafael Camara#Εστεμπάν Οκόν#Σαρλ Λεκλέρ
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