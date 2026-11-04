F1: Ο Charles Leclerc χάνει το FP1 στη Βραζιλία – Έγινε πατέρας

Πατέρας για πρώτη φορά ο Charles Leclerc – Ο Μονεγάσκος οδηγός της F1 αφήνει προσωρινά τη Ferrari για τη γέννηση της κόρης του

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής του βιώνει ο Charles Leclerc, καθώς ο οδηγός της Ferrari έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Ο Μονεγάσκος και η σύζυγός του, Alexandra Saint Mieux, καλωσόρισαν στον κόσμο την κόρη τους, στην οποία έδωσαν το όνομα Bianca.

Ο Leclerc ταξίδεψε από τη Βραζιλία στο Μονακό, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του ενόψει της γέννησης του πρώτου τους παιδιού. Η επιστροφή του στην πατρίδα του έγινε γνωστή λίγο πριν από τη γέννηση της μικρής, με τον οδηγό της Ferrari να επιλέγει να μη χάσει αυτή τη σημαντική οικογενειακή στιγμή.

🚨 Charles Leclerc has reportedly flown home from Brazil ahead of the birth of his first child! ❤️ The Ferrari driver has returned to Monaco to be with Alexandra Saint Mieux as they prepare to welcome their daughter. Dino Beganovic will take his place in FP1 at Interlagos, with Leclerc expected to return for FP2. (via. @Motorsport_IT) #F1 — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 4, 2026

Η εξέλιξη επηρεάζει και το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ferrari στο Grand Prix της Βραζιλίας. Ο Dino Beganovic θα πάρει τη θέση του Leclerc στο πρώτο σκέλος ελεύθερων δοκιμών (FP1) στην πίστα του Interlagos, ενώ ο Μονεγάσκος αναμενόταν αρχικά να επιστρέψει στο μονοθέσιο για το FP2.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Beganovic δεν ήταν η αρχική επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση. Κανονικά, στο FP1 της Ferrari θα οδηγούσε ο Rafael Camara, όμως ο Βραζιλιάνος θα πραγματοποιήσει τελικά το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη Haas, παίρνοντας τη θέση του πρόσφατα απολυμένου Esteban Ocon.

Ο τελευταίος αποτελεί πλέον παρελθόν από την ομάδα μετά και τον φερόμενο τσακωμό του με τον επικεφαλής της ομάδας, Ayao Komatsu, στο Grand Prix του Μεξικού.

❤️ Charles Leclerc and his wife Alexandra have welcomed their first child, a baby girl named Bianca! 🥹 Congratulations to the Leclerc family! ❤️ https://t.co/QfDZ7HYvbX — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 4, 2026

Η οικογένεια Leclerc μεγαλώνει και οι ευχές για τη μικρή Bianca είναι ήδη πολλές.