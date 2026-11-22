Ο Ολλανδός επικράτησε έπειτα από μια εντυπωσιακή μονομαχία με τις Mercedes, ενώ οι δύο McLaren των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να συμπληρώνουν το βάθρο

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix του Λας Βέγκας, σε έναν αγώνα που είχε συνεχείς εναλλαγές στην κορυφή, έντονες μάχες και ανατροπές μέχρι τους τελευταίους γύρους. Ο οδηγός της Red Bull εκκίνησε από την pole position και κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη θέση για 50 γύρους, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη του στους δρόμους της αμερικανικής πόλης.

Started P1 ➡️ Finished P1 Max wins a remarkable race under the Vegas lights ✨ #F1 #LasVegasGP https://t.co/ICsDHoyAPX — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Η επικράτησή του, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν ήταν. Ο Τζορτζ Ράσελ και ο Κίμι Αντονέλι πίεσαν ασφυκτικά τον Ολλανδό, με τις εναλλαγές στην πρώτη θέση να διαδέχονται η μία την άλλη. Το μεγάλο πλεονέκτημα από το slipstream στις μεγάλες ευθείες της πίστας έκανε εξαιρετικά δύσκολη την προσπάθεια οποιουδήποτε οδηγού να ξεφύγει από τους αντιπάλους του.

Ο Φερστάπεν, πάντως, είχε πάντα την απάντηση, ανακτώντας την πρωτοπορία κάθε φορά που κάποιος από τους οδηγούς της Mercedes κατάφερνε να τον προσπεράσει. Καθοριστική αποδείχθηκε η εξέλιξη στους τελευταίους γύρους, όταν ο Ράσελ έκανε λάθος στο φρενάρισμα, ακούμπησε στις μπαριέρες και υποχώρησε στην ένατη θέση. Παράλληλα, ο Αντονέλι αντιμετώπισε πρόβλημα στο τελευταίο σκέλος του αγώνα, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει το βάθρο.

🎲 THE TOP 10 🎲 #F1 #LasVegasGP https://t.co/wYzS9eg9gk — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Έτσι, οι δύο McLaren εκμεταλλεύτηκαν την εξέλιξη και ανέβηκαν μαζί στο βάθρο, με τον Λάντο Νόρις να τερματίζει δεύτερος, μόλις 0,639 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, και τον Όσκαρ Πιάστρι να ακολουθεί στην τρίτη θέση με διαφορά 1,529 δευτερολέπτων.

Πίσω από τους πρωταγωνιστές, ο Αντονέλι περιορίστηκε στην τέταρτη θέση, ενώ η Alpine είχε μια εξαιρετική βραδιά, με τους Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο να καταλαμβάνουν την πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα.

Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε έβδομος, παρά την ποινή 10 δευτερολέπτων που δέχθηκε για παράβαση κατά τη μάχη του με τον Νόρις. Η Ferrari είχε ακόμη μία δύσκολη στιγμή, καθώς ο Χάμιλτον και ο Σαρλ Λεκλέρ συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με τον Μονεγάσκο να τιμωρείται επίσης με ποινή 10 δευτερολέπτων.

Ο Κάρλος Σάινθ πήρε την όγδοη θέση για τη Williams, με τον Ράσελ ένατο και τον Λεκλέρ δέκατο.

Eπειδή μιλάμε για ΗΠΑ και ειδικά για Las Vegas, οι πιλότοι του βάθρου, μεταφέρθηκαν με «λίμο», της οποίας σοφέρ ήταν ο Keeanu Reeves

Only in Vegas ❤️ #F1 #LasVegasGP https://t.co/DpUWejFvVz — Formula 1 (@F1) November 22, 2026