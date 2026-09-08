F1: Ο Kimi Antonelli πανηγύρισε τη νίκη του στη Monza με τον πιο… ιταλικό τρόπο

O Kimi Antonelli ανέβηκε στην κορυφή του podium στην Monza και ο νεαρός Ιταλός οδηγός της Mercedes το πανηγύρισε με ιδιαίτερο τρόπο

Εντυπωσιακές προσπεράσεις, ανατροπές, έξοδοι, μηχανικά προβλήματα, κόντρες μεταξύ μεγάλων ονομάτων της F1, αλλά και ανάμεσα σε teammates: Η φετινή εκδοχή του ιταλικού GP τα είχε πραγματικά όλα. Ο αγώνας στη Monza επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τη φήμη του Temple of Speed, ως μια από τις πιο εμβληματικές στάσεις του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Μπορεί η tifosi να πικράθηκαν από άλλο ένα… στραπάτσο της Ferrari, ωστόσο, η νίκη του συμπατριώτη τους, Kimi Antonelli, τους επέτρεψε να «ρεφάρουν» συναισθηματικά. Το wonderkid της Mercedes έπλεε εμφανώς σε πελάγη ευτυχίας μετά την καρό σημαία και το πανηγύρισε τρώγοντας… μακαρονάδα μέσα από το τρόπαιο!

Πρώτος από 19ος και φαβορί για τον τίτλο

Πριν την εκκίνηση, ο Kimi Antonelli είχε σίγουρα στο μυαλό του να κάνει κάτι που κανένας Ιταλός οδηγός δεν έχει καταφέρει από το μακρινό 1966: να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου μπροστά στους συμπατριώτες του. Ωστόσο, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος είχε μπροστά του έναν πραγματικό Γολγοθά, αφού, λόγω ποινής που του επιβλήθηκε, αναγκάστηκε να εκκινήσει από την προτελευταία σειρά του grid, έχοντας μπροστά του 18 μονοθέσια.

Ο νεαρός Ιταλός έδειξε για ακόμα μια φορά τα ατσάλινα νεύρα του, διατηρώντας την ψυχραιμία του και οδηγώντας με χειρουργική ακρίβεια, όπως το συνηθίζει φέτος. Ο μεγαλύτερος αντίπαλός του ήταν για άλλη μια φορά ο teammate του στη Mercedes, George Russel, ο οποίος τελικά υπέκυψε στην πίεση λίγους γύρους πριν τον τερματισμό.

Μετά από ακόμα έναν θρίαμβο, ο Kimi Antonelli βρίσκεται πλέον στους 267 βαθμούς, με τη διαφορά του από τον 2o Russel να αυξάνεται στους 66.

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Πανηγυρισμός… all’italiana!

Kι ενώ ο στόχος του Kimi Antonelli ήταν ξεκάθαρος από την αρχή, αυτό που δεν ήταν ακόμα γνωστό στον ίδιο είναι το τρόπαιο που «κυνηγούσε». Αυτό αφού, όπως είναι πλέον παράδοση, το τρόπαιο του νικητή στη Monza δημιουργείται κάθε χρόνο από διαφορετικούς καλλιτέχνες και επιλέγεται από την Pirelli. Το φετινό τρόπαιο ήταν μια δημιουργία του δίδυμου vedovamazzei, μια πολυεπίπεδη σύνθεση από οικιακά αντικείμενα, κύπελλα και μπολ, ή «γλυπτά στοιχεία που, στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, παίρνουν μια επισφαλή κάθετη μορφή», όπως εξήγησαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες.

Αντικρίζοντάς το για πρώτη φορά, ο Antonelli δήλωσε πως «Ήθελα στην πραγματικότητα να πω ότι, αν κέρδιζα, θα ήθελα να φάω σπαγγέτι από αυτό, δεδομένου ότι η κορυφή του τροπαίου έχει σχήμα μπολ. ​​Αλλά δεν το λέω πριν από τον αγώνα γιατί ίσως μου φέρει κακή τύχη».

Το ‘πε και το ‘κανε ο Kimi Antonelli, ο οποίος δε δίστασε να γεμίσει το ξεχωριστό αυτό τρόπαιο με μακαρονάδα και να μας χαρίσει ακόμα ένα όμορφο highlight στη σχεδόν παραμυθένια φετινή χρονιά του.