F1: Ο μηχανικός του Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, αφήνει τη Red Bull για τη McLaren;

Ο Gianpiero Lambiase, ο αγαπημένος μηχανικός του Max Verstappen στη Red Bull, φέρεται πως ετοιμάζεται να μετακομίσει στη McLaren το 2028

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιταλός μηχανικός έχει ήδη συμφωνήσει να ενταχθεί στη βρετανική ομάδα από το 2028, σε ένα ανώτερο ρόλο δίπλα στον Andrea Stella. Η κίνησή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στη Red Bull, όπου πολλά στελέχη έχουν αποχωρήσει τους τελευταίους εννέα μήνες.

Ο Lambiase έχει συμβόλαιο με τη Red Bull μέχρι το τέλος του 2027. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να μεταβεί νωρίτερα στη McLaren, εφόσον οι δύο ομάδες συμφωνήσουν σε αποζημίωση για πρόωρη λύση του συμβολαίου του.

Άγνωστο το μέλλον του Verstappen

Στη McLaren, ο έμπειρος μηχανικός θα αναλάβει σημαντικό ρόλο, βοηθώντας τον Andrea Stella. Φήμες ότι η μετακίνησή του αποτελεί μέρος σχεδίου για να διαδεχθεί τον Stella ως team principal έχουν διαψευστεί. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ υπάρχουν ερωτηματικά για το μέλλον του ίδιου του Max Verstappen στη Red Bull.

Το συμβόλαιο του Ολλανδού λήγει στο τέλος του 2028, αλλά περιλαμβάνει διάφορες ρήτρες αποδέσμευσης που μπορούν να ενεργοποιηθούν ακόμα και από το καλοκαίρι.

Τους τελευταίους μήνες η Red Bull έχει χάσει αρκετά σημαντικά στελέχη: ο chief designer, Rob Marshall, μετακόμισε στη McLaren, ο Adrian Newey αποχώρησε, ενώ απομακρύνθηκαν επίσης ο sporting director, Jonathan Wheatley, ο CEO, Christian Horner και ο σύμβουλος, Helmut Marko.

Συνεχίζεται η «τρικυμία» στη Red Bull

Ο Lambiase θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Verstappen εδώ και χρόνια και η πιθανή αποχώρησή του προσθέτει ακόμα ένα πλήγμα στη σταθερότητα της αυστριακής ομάδας. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά, αλλά οι πληροφορίες δείχνουν ότι η συμφωνία για το 2028 είναι ήδη κλεισμένη. Αν υπάρξει πρόωρη μετακίνηση θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Red Bull και McLaren.

Με λίγα λόγια, ένας από τους πιο έμπειρους και σεβαστούς μηχανικούς του grid φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για μια νέα σελίδα στη McLaren, ενώ η Red Bull συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές απώλειες προσωπικού σε μια κρίσιμη περίοδο.

Πηγή: Motorsport.com