F1: Ο Piastri στη θέση του Verstappen; – Τι μαγειρεύει η Red Bull;

Ο Max Verstappen δεν περνάει και τόσο καλά στην F1 τελευταία και στη φαίνεται πως Red Bull προετοιμάζονται για τα χειρότερα…

H FIA προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές σε κανονισμούς και μονοθέσια τη φετινή σεζόν, με πολλούς οδηγούς να εκφράζουν ανοιχτά τις ανησυχίες τους για το μέλλον του κορυφαίου πρωταθλήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εξ αυτών, ίσως ο πιο καυστικός στα σχόλιά του ήταν ο Max Verstappen, με τον ολλανδό superstar να μας χαρίζει αρκετές «πικάντικες» ατάκες γύρω από τις εν λόγω αλλαγές.

Λίγο πριν την αρχή της σεζόν, ο Verstappen είχε δηλώσει πως το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή θυμίζει λιγότερο F1 και περισσότερο… Formula E. Η άποψή του δεν έχει αλλάξει, με αποτέλεσμα στη Red Bull να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ο Verstappen να ρίξει πίσω του… μαύρη πέτρα.

Νούμερο ένα στόχος ο Oscar Piastri

Απ’ ό,τι ακούγεται, στο πρόσωπο του 25χρονου Αυστραλού της McLaren, η Red Bull βλέπει τον ιδανικό αντικαταστάτη του Max Verstappen, σε περίπτωση που ο τελευταίος επιλέξει να συνεχίσει αλλού την αγωνιστική του καριέρα. Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, ωστόσο, έχει αποδειχθεί αρκετές φορές πως τα συμβόλαια δε σημαίνουν τίποτα αν ο ίδιος ο οδηγός θέλει να φύγει.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Laurent Mekies, μαζί με τον Oliver Mintzlaff, φέρονται έτοιμοι να βάλουν μπροστά το εν λόγω σχέδιο στην περίπτωση που ο Verstappen αποφασίσει να αλλάξει ομάδα, να κάνει διάλειμμα από την F1 ή ακόμη και να αποχωρήσει οριστικά από το σπορ.

Η αλλαγή εποχής στη Red Bull

Η Red Bull έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές προσώπων, και καθ΄ επέκταση και φιλοσοφίας, τα τελευταία χρόνια. Μέχρι πρότινος η ομάδα βασιζόταν στο πρόγραμμα ανάδειξης νέων ταλέντων για να καλύψει τις θέσεις των οδηγών της, ένα πρόγραμμα μέσα απ’ το οποίο βγήκαν οδηγοί όπως ο Sebastian Vettel, ο Dani Ricciardo και φυσικά, ο Max Verstappen.

«Πατέρας» της εν λόγω φιλοσοφίας δεν ήταν άλλος από τον Helmut Marko – μια από τις πιο σημαντικές πρόσφατες αποχωρήσεις. Αυτή τη στιγμή, κι ενώ η Red Bull συνεχίζει να πιστεύει στους νέους οδηγούς της (βλέπε Hadjar), ο νεαρός δεν είναι έτοιμος να σηκώσει το φορτίο του Verstappen.

Mε τον Mekies πλέον στην ηγεσία, η Red Bull φαίνεται να στρέφεται περισσότερο προς την αγορά «έτοιμων» οδηγών, αναζητώντας δοκιμασμένες και σίγουρες λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Piastri θεωρείται ιδανική επιλογή: νέος σε ηλικία, ιδιαίτερα σταθερός σε απόδοση, με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης και κυρίως, μεγάλη «δίψα» για τίτλους.

Για τους συνωμοσιολόγους…

Μια λεπτομέρεια που για κάποιους δεν σημαίνει τίποτα αλλά για άλλους σημαίνει πολλά είναι η απουσία του Mark Webber, μάνατζερ του Oscar Piastri, από τις χειμερινές δοκιμές στο Μπαχρέιν, με αποτέλεσμα ο Αυστραλός οδηγός της McLaren να συνεργάζεται πιο στενά με τον Pedro Matos, πρώην μηχανικό του στην F2. Πάντως η απουσία του Webber (o οποίος ήταν στη Red Bull για 7 σεζόν) φαίνεται πως βοήθησε τον Piastri να «πιάσει» καλύτερη απόδοση, βάσει αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, οι «πονηροί» εκτιμούν πως ο Webber έχει ήδη αρχίσει να βάζει τα θεμέλια για μια πιθανή μετακίνηση του οδηγού τη στην ομάδα της Red Bull, πάντα σε περίπτωση που ο Max Verstappen αποφασίσει να «πάει τα ταλέντα του» αλλού.

Ο Piastri έχει επίσης συμβόλαιο με την ομάδα της McLaren μέχρι το 2027, ωστόσο όπως ξαναείπαμε, κανένα συμβόλαιο δεν είναι «άσπαστο».

Τι κρατάμε:

Πηγή: Motorsport.com