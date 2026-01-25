F1: Ο συγκινητικός λόγος που η Mercedes έχει ένα κόκκινο αστέρι στο μονοθέσιο της

To κόκκινο αστέρι στο livery της Mercedes δεν είναι διακοσμητικό. Αντίθετα, είναι ένας φόρος τιμής σε ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στην ιστορία της ομάδας

Στα 75 χρόνια της F1 λίγοι ήταν οι άνθρωποι που κατάφεραν να χαράξουν το όνομά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ένας από αυτούς είναι ο Niki Lauda, ο αυστριακός θρύλος που μπορεί να έφυγε από τη ζωή το 2019, αλλά η παρουσία του είναι ακόμα αισθητή.

Πολλοί τον θυμούνται χάρη στις μάχες του με τον James Hunt, άλλοι για το φρικιαστικό ατύχημα στην πίστα του Nurburgring που τον σημάδεψε για μια ζωή, ωστόσο, στη Mercedes τον θυμούνται για την αποφασιστικότητά του και την προσοχή του στη λεπτομέρεια: αξίες οι οποίες έχουν πια ταυτιστεί με την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας.

Ένας άνθρωπος που «έπαιρνε μπροστά» στα δύσκολα

Πολλά έχουν γραφτεί για τον αυστριακό θρύλο και τρεις φορές πρωταθλητή της F1. To 2013 είχαμε την τύχη να δούμε την ιστορία του στη μεγάλη οθόνη στην ταινία Rush, μια ταινία που αναβίωσε τις θρυλικές του μάχες με τον James Hunt, δείχνοντας πως ένας άνθρωπος κατάφερε να αλλάξει την ιστορία της Ferrari, μη διστάζοντας να πάει κόντρα στον Enzo Ferrari, κάτι που κανείς άλλος δεν θα τολμούσε να κάνει.

Ακριβώς αυτό το πείσμα και η αποφασιστικότητά του είναι μερικές από τις αξίες που έχουν πια ταυτιστεί με την αγωνιστική ταυτότητα της Mercedes, ομάδα την οποία υπηρέτησε ως μη εκτελεστικός πρόεδρος από το 2012 μέχρι και τον θάνατό του, το 2019. Ο Lauda συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την υπογραφή τριετούς συμβολαίου από τον Λιούις Χάμιλτον, με την ομάδα να κερδίζει στη συνέχεια έξι Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών.

«Τον σκέφτομαι κάθε μέρα. Όταν τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα, βαριόταν. Όταν τα πράγματα δυσκόλευαν, τότε έβγαινε στην επιφάνεια η αποφασιστικότητά του».

Αυτά ήταν τα λόγια του επικεφαλής της Mercedes, Toto Wolff, λέγοντας πως ο Niki μπορεί να μην είναι πια στο πλάι της ομάδας αυτοπροσώπως, αλλά το πνεύμα του βρίσκεται πάντα στο paddock.

Ένα πραγματικό είδωλο

Εκτός από της οδηγικές του ικανότητες και την τελειομανία του, η εμβληματική ταυτότητα του Niki Lauda ενσαρκώθηκε σε ένα αντικείμενο: το κόκκινο καπέλο που τον συνόδεψε σε όλη του την καριέρα. Το ίδιο καπέλο που κρέμεται στην είσοδο του γκαράζ της Mercedes από τον θάνατό του, υπενθυμίζοντας στους πάντες την τεράστια συμβολή του και το πως θα πρέπει πάντα να δίνουν το 100% για να ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα που έθεσε.

Εκτός από το κόκκινο καπέλο – σήμα κατατεθέν του Lauda – η Mercedes κρατά τον θρύλο ζωντανό βάζοντας ένα μικρό κόκκινο αστέρι στα μονοθέσιά της από τον θάνατο του αυστριακού θρύλου, ο οποίος ήρθε λίγο πριν το Grand Prix του Μονακό το 2019.

«Το μικρό, κόκκινο αστέρι θα μείνει στο αυτοκίνητο για πάντα», επιβεβαίωσε ο Toto εκείνο το Σαββατοκύριακο. «Κάθε γύρος που κάνουμε γίνεται με τον Niki μαζί μας».

Πηγή/ Φωτογραφίες: Μercedesamgf1.com