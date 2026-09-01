F1: Οι Ferrari ντύθηκαν στα χρώματα του Michael Schumacher για το GP της Monza

Η Ferrari τιμά τον Michael Schumacher στη Monza με νέα χρώματα στις SF-26 των Hamilton και Leclerc και ιστορικά μονοθέσια στην πίστα.

Η Ferrari επιστρέφει στη Monza με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά εμφάνιση, τιμώντας τον άνθρωπο που συνδέθηκε όσο λίγοι με την πιο επιτυχημένη περίοδο της Scuderia στη Formula 1. Οι SF-26 των Charles Leclerc και Lewis Hamilton αποκτούν ειδικό livery για το Ιταλικό Grand Prix, εμπνευσμένο από τον Michael Schumacher και την πρώτη του σεζόν στα κόκκινα, το 1996.

Η φετινή χρονιά συμπληρώνει 30 χρόνια από την άφιξη του Γερμανού στη Ferrari, με την ομάδα να χρησιμοποιεί το GP της Monza για να θυμηθεί όχι μόνο τις επιτυχίες του, αλλά και την κουλτούρα που δημιούργησε στο Maranello.

Ακόμη περισσότερο κόκκινο στις SF-26

Η σημαντικότερη αλλαγή βρίσκεται φυσικά στο χρώμα. Οι φετινές Ferrari θα γίνουν ακόμη πιο κόκκινες, καθώς το λευκό τμήμα που συναντάμε κανονικά στο κάλυμμα του κινητήρα εξαφανίζεται για το συγκεκριμένο Grand Prix. Η σχεδίαση αντλεί έμπνευση από την Ferrari F310 του 1996, το πρώτο μονοθέσιο με το οποίο αγωνίστηκε ο Michael Schumacher για τη Scuderia.

Οι αριθμοί των Hamilton και Leclerc αποκτούν επίσης ρετρό γραμματοσειρά, ενισχύοντας τη σύνδεση με εκείνη την εποχή.

Ανάμεσα στον αριθμό κάθε οδηγού και στο λογότυπο της HP πάνω στο κάλυμμα του κινητήρα έχει τοποθετηθεί κάτι ακόμη πιο ιδιαίτερο, η υπογραφή του Michael Schumacher.

Τα αστέρια από το κράνος του Schumacher

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές λεπτομέρειες βρίσκεται στο ρύγχος της SF-26. Η Ferrari έχει προσθέσει εκεί τα λευκά αστέρια που αποτελούσαν χαρακτηριστικό στοιχείο του κράνους του Schumacher, δημιουργώντας μια διακριτική αλλά άμεσα αναγνωρίσιμη αναφορά στον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή.

Αλλαγές υπάρχουν και στους τροχούς της BBS, οι οποίοι αποκτούν χρυσές λεπτομέρειες στα στεφάνια. Το αφιέρωμα δεν περιορίζεται στα δύο μονοθέσια, καθώς οι Leclerc και Hamilton, όπως και ολόκληρη η ομάδα που θα βρίσκεται στην πίστα, θα χρησιμοποιούν ειδικές εμφανίσεις για το τριήμερο της Monza.

Γιατί η Ferrari επέλεξε το 1996

Η ειδική εμφάνιση σηματοδοτεί την 30ή επέτειο από την πρώτη σεζόν του Schumacher στη Ferrari. Ο Γερμανός μετακινήθηκε στο Maranello το 1996, έχοντας ήδη κατακτήσει δύο παγκόσμιους τίτλους, όμως η Ferrari της εποχής απείχε σημαντικά από την κυρίαρχη ομάδα που θα γινόταν λίγα χρόνια αργότερα.

Η F310 δεν ήταν το μονοθέσιο με το οποίο ξεκίνησε η περίοδος απόλυτης κυριαρχίας. Ήταν όμως η αρχή μιας συνεργασίας που έμελλε να αλλάξει την ιστορία τόσο του Schumacher όσο και της Ferrari. Και στη Monza η Scuderia θέλει να θυμηθεί ακριβώς αυτή την αφετηρία.

Τρεις ιστορικές Ferrari στη Monza

Η ομάδα δεν περιορίζεται σε ένα διαφορετικό livery για τις σύγχρονες SF-26. Στη Monza θα βρίσκονται επίσης τρία από τα σημαντικότερα μονοθέσια της εποχής Schumacher. Η F310 του 1996 θα εκτίθεται κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, μαζί με την 248 F1 του 2006, το τελευταίο μονοθέσιο με το οποίο ο Schumacher αγωνίστηκε για τη Ferrari. Δίπλα τους θα βρίσκεται και η θρυλική F2002.

Πρόκειται για ένα από τα πιο κυρίαρχα μονοθέσια στην ιστορία της Formula 1 και ένα από τα αυτοκίνητα που συμβολίζουν καλύτερα την εποχή κατά την οποία Ferrari και Schumacher έμοιαζαν σχεδόν ανίκητοι.

Barrichello και Vettel ξανά σε Ferrari του Schumacher

Και η F2002 δεν θα παραμείνει απλώς στατική. Ο πρώην teammate του Schumacher, Rubens Barrichello, αλλά και ο στενός φίλος του και πρώην οδηγός της Ferrari Sebastian Vettel, θα οδηγήσουν το ιστορικό μονοθέσιο στη Monza.

Οι δύο οδηγοί θα πραγματοποιήσουν τιμητικούς γύρους το Σάββατο και την Κυριακή, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την καριέρα και την κληρονομιά του Γερμανού πρωταθλητή.

Για τους tifosi, η εικόνα μιας F2002 να επιστρέφει στη Monza αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές ολόκληρου του αγωνιστικού τριημέρου.

Ο άνθρωπος που άλλαξε τη Ferrari

Για τη Ferrari, το αφιέρωμα δεν αφορά μόνο τα πρωταθλήματα και τις νίκες. Όπως τονίζει η ίδια η ομάδα, η περίοδος Schumacher χαρακτηρίστηκε από την αδιάκοπη αναζήτηση της τελειότητας, την προσοχή στη λεπτομέρεια, την πειθαρχία και την ικανότητά του να λειτουργεί ως πραγματικό μέλος μιας ομάδας.

Αυτά τα χαρακτηριστικά συνέβαλαν στη δημιουργία της αγωνιστικής κουλτούρας που οδήγησε τη Ferrari στην πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας της.

Ο Schumacher παραμένει μέχρι σήμερα ο οδηγός με τις περισσότερες συμμετοχές για τη Scuderia, έχοντας εκκινήσει σε 179 Grand Prix με Ferrari από το 1996 έως το 2006.

Πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα στα κόκκινα

Τα νούμερα εξηγούν από μόνα τους γιατί η σχέση Schumacher-Ferrari έχει αποκτήσει μυθικές διαστάσεις. Από τους επτά παγκόσμιους τίτλους του, τους πέντε τους κατέκτησε με τη Ferrari, και μάλιστα διαδοχικά από το 2000 έως το 2004.

Συνολικά σημείωσε με τη Scuderia:

72 νίκες

58 pole positions

5 συνεχόμενα Πρωταθλήματα Οδηγών

179 εκκινήσεις.

Ήταν η περίοδος της Ferrari των Jean Todt και Ross Brawn, όταν η ομάδα από το Maranello πέρασε από χρόνια απογοητεύσεων στην απόλυτη κυριαρχία της Formula 1.

Γιατί η Monza είναι το σωστό μέρος

Για τη Ferrari δεν θα μπορούσε να υπάρχει καταλληλότερη πίστα για το συγκεκριμένο αφιέρωμα. Η Monza είναι ο εντός έδρας αγώνας της Scuderia, το μέρος όπου οι εξέδρες μετατρέπονται κάθε χρόνο σε μια κόκκινη θάλασσα από tifosi.

Εκεί θα εμφανιστούν τώρα οι Hamilton και Leclerc με Ferrari που κουβαλούν πάνω τους την υπογραφή, τα χρώματα και μικρές λεπτομέρειες ενός από τους σημαντικότερους οδηγούς στην ιστορία της ομάδας.

Και δίπλα στις σύγχρονες SF-26 θα υπάρχει η F310 με την οποία όλα ξεκίνησαν, η 248 F1 με την οποία έκλεισε η εποχή Schumacher στη Ferrari και η F2002 που συμβολίζει ίσως καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο μονοθέσιο την απόλυτη κυριαρχία εκείνης της περιόδου.

Τι κρατάμε;