FORMULA 1

F1: Παρελθόν από την ομάδα της Alpine ο Jack Doohan – Που πάει;

ΤΡΙΤΗ | 13.01.2026
Autotypos Team
f1-parelthon-apo-tin-omada-tis-alpine-o-jack-doohan-pou-paei-789235

H ομάδα της Alpine F1 ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Αυστραλό οδηγό, Jack Doohan

Η BWT Alpine F1 Team ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Jack Doohan. Ο νεαρός Αυστραλός ήταν ο πρώτος οδηγός που εντάχθηκε στην ομάδα προερχόμενος από την ακαδημία, με την πρώτη του συμμετοχή να πραγματοποιείται το 2024 στο Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι.

Η ομάδα τον αποχαιρέτησε με ένα σύντομο μήνυμα στο X και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. «Η ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Jack για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας, και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

Το μέλλον του Doohan

Ο Jack Doohan θα συνεχίσει την καριέρα του στις πίστες, αλλά όχι αυτές της F1. Ο 22χρονος Αυστραλός πιθανότατα θα συνεχίσει στη Super Formula με την ομάδα της Kondo Racing, ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμα επισημοποιηθεί, αφού ο Doohan είχε πρόσφατα τρεις εξόδους στην ίδια στροφή στην πίστα της Suzuka κατά τη διάρκεια δοκιμών.

Η ομάδα της Alpine θα πορευτεί με τους, Pierre Gasly και Franco Colapinto για τη σεζόν του 2026, ενώ ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο της μονοθέσιο στις 23 Ιανουαρίου.

Πηγή: Motorsport.com

Tags
#Alpine#F1#Jack Doohan
