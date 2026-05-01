F1: Pole για τον Λάντο Νόρις στο Sprint του Μαϊάμι

Από την πρώτη θέση θα ξεκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren F1 στο Sprint Race του Σαββάτου (2/5 – 19:00) στο Μαϊάμι

Στην 2η θέση έμεινε ο Κίμι Αντονέλλι της Mercedes, με τη δεύτερη McLaren του Όσκαρ Πιάστρι να ξεκινά από την 3η θέση του grid.

4ος θα ξεκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari), με τον Μαξ Φερστάπεν να μένει στην 5η θέση.

Ράσελ (Mercedes), Χάμιλτον (Ferrari), Κολαπίντο (Alpine), Hadjar (Red Bull) και Gasly (Alpine) ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Σάββατο (2/5) ο αγώνας Sprint, στις 19:00 ώρα Ελλάδας ζωντανά στον ANT1+.

Αναλυτικά η πρώτη 10άδα: