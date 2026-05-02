quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
FORMULA 1

F1: Pole για τον μαγικό Κίμι Αντονέλλι στο GP του Μαϊάμι

ΚΥΡΙΑΚΗ | 03.05.2026
Autotypos Team
f1-pole-gia-ton-magiko-kimi-antonelli-sto-gp-tou-maiami-801976

Τρίτη συνεχόμενη pole για το wonderkid της Mercedes και πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλλι, στο GP του Μαϊάμι

Τι κι αν οι McLaren κυριάρχησαν στο Sprint του Μαϊάμι; Ο Κίμι Αντονέλλι φύλαξε τον καλύτερό του εαυτό για τα προκριματικά του GP, πραγματοποιώντας μια επιβλητική εμφάνιση.

Στη 2η θέση ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος προσπάθησε αλλά έμεινε πίσω από τον νεαρό Ιταλό της Mercedes.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Σάρλ Λεκλέρ της Ferrari, ενώ ο νικητής του Sprint, Λάντο Νόρις, θα ξεκινήσει 4ος.

Στην 5η θέση έμεινε η Mercedes του Τζορτζ Ράσελ, με Xάμιλτον (Ferrari) και Πιάστρι (McLaren) να ακολουθούν.

Κολαπίντο (Alpine), Hadjar (Red Bull) και Gasly (Alpine) συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Κυριακή (3/5) στις 23:00 ώρα Ελλάδας ο αγώνας, ζωντανά στον ANT1+ και στη 01:00 (4/5) σε μαγνητοσκόπηση στον ΑΝΤ1.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Ferrari#Mercedes#Red Bull#Αντρέα Κίμι Αντονέλι#Μαξ Φερστάπεν#Σαρλ Λεκλέρ

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

f1-xana-stin-koryfi-o-antoneli-1-2-gia-ti-mercedes-sti-suzuka-796287

FORMULA 1

28.03.2026

F1: Ξανά στην κορυφή ο Αντονέλι: 1-2 για τη Mercedes στη Suzuka
nea-monothesia-f1-2026-fotografies-kai-ola-osa-prepei-na-xereis-786969

FORMULA 1

17.12.2025

Νέα μονοθέσια F1 2026: Φωτογραφίες και όλα όσα πρέπει να ξέρεις
f1-5-vasikes-plirofories-prin-ton-agona-tou-las-vegkas-783332

FORMULA 1

18.11.2025

F1: 5 βασικές πληροφορίες πριν τον αγώνα του Λας Βέγκας
f1-pou-kai-pote-tha-doume-to-grand-prix-tou-maiami-667302

FORMULA 1

29.04.2026

F1: Που και πότε θα δούμε το Grand Prix του Μαϊάμι
f1-neos-thriamvos-antoneli-nikitis-sti-suzuka-kai-protos-sti-vathmologia-o-nearos-tis-mercedes-797938

FORMULA 1

29.03.2026

F1: Νέος θρίαμβος Αντονέλι – Νικητής στη Suzuka και πρώτος στη βαθμολογία ο νεαρός της Mercedes
formula-1-poleman-stis-katataktiries-gia-ton-agona-sprint-tou-savvatou-o-rasel-796072

FORMULA 1

13.03.2026

Formula 1: Poleman στις κατατακτήριες για τον αγώνα Sprint του Σαββάτου ο Ράσελ

Πρόσφατες Ειδήσεις