F1: Pole για τον μαγικό Κίμι Αντονέλλι στο GP του Μαϊάμι

Τρίτη συνεχόμενη pole για το wonderkid της Mercedes και πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλλι, στο GP του Μαϊάμι

Τι κι αν οι McLaren κυριάρχησαν στο Sprint του Μαϊάμι; Ο Κίμι Αντονέλλι φύλαξε τον καλύτερό του εαυτό για τα προκριματικά του GP, πραγματοποιώντας μια επιβλητική εμφάνιση.

Στη 2η θέση ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος προσπάθησε αλλά έμεινε πίσω από τον νεαρό Ιταλό της Mercedes.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Σάρλ Λεκλέρ της Ferrari, ενώ ο νικητής του Sprint, Λάντο Νόρις, θα ξεκινήσει 4ος.

Στην 5η θέση έμεινε η Mercedes του Τζορτζ Ράσελ, με Xάμιλτον (Ferrari) και Πιάστρι (McLaren) να ακολουθούν.

Κολαπίντο (Alpine), Hadjar (Red Bull) και Gasly (Alpine) συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα.

