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FORMULA 1

F1: Pole για τον Max Verstappen στο Grand Prix της Σιγκαπούρης

ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.10.2026
Autotypos Team
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Μετά την pole και τη νίκη στον αγώνα Sprint, ο Max Verstappen εξασφάλισε την πρώτη θέση και για τον αυριανό αγώνα στη Σιγκαπούρη

Την πρώτη pole της καριέρας του στο Grand Prix της Σιγκαπούρης κατέκτησε με άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση ο Max Verstappen. Ο ολλανδός superstar δε χρειάστηκε καν να πιέσει το μονοθέσιο του στο τέλος των κατατακτήριων, αφού είχε ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά για τον αυριανό αγώνα.

Στη 2η θέση θα βρεθεί ο Charles Lelcerc, με τον Μονεγάσκο να κλέβει την τελευταία στιγμή τη δόξα από τον teammate του, Lewis Hamilton. Πολύ καλή απόδοση και για τις δύο Ferrari, οι οποίες θα βρεθούν μπροστά από τον 4ο Kimi Antonelli της Mercedes.

Στην 5η θέση ο Lando Norris (McLaren), με τον George Russel να πραγματοποιεί τον 6ο γρηγορότερο γύρο. Ωστόσο, ο βρετανός οδηγός της Mercedes θα εκκινήσει από το τέλος, όντας τιμωρημένος.

Ο 7ος καλύτερος χρόνος ανήκε στον Oscar Piastri (McLaren), με τους, Gasly (Alpine), Lawson (Racing Bulls) και Lindblad (Racing Bulls) να συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Μετά το υγρό… χάος του Sprint, τα προκριματικά έγιναν σε στεγνή πίστα, επιτρέποντας στους οδηγούς να μπουν σε attack mode με τις μαλακές γόμες.

Ο αυριανός αγώνας στις 15.00 ώρα Ελλάδος, ζωντανά κι αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 & ΑΝΤ1+.

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Tags
#F1#Ferrari#Mercedes#Αντρέα Κίμι Αντονέλι#Λιούις Χάμιλτον#Μαξ Φερστάπεν#Σαρλ Λεκλέρ
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