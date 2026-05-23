FORMULA 1

F1: Pole position για τον George Russel στο Grand Prix του Καναδά

ΚΥΡΙΑΚΗ | 24.05.2026
Autotypos Team
Pole για τον George Russel στα προκριματικά του Grand Prix του Καναδά και ακόμα ένα 1-2 για την ομάδα της Mercedes

Ακόμα μια εξαιρετική επίδοση για τις δύο Mercedes, με τον Russel να κατακτά την 1η θέση στα προκριματικά του GP του Καναδά, μετά την νίκη του νωρίτερα στο Sprint.

Στη 2η θέση ο Kimi Antonelli, ο οποίος έμεινε ελάχιστα πίσω από τον ομόσταυλό του σε μια μάχη που κρίθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Ακολούθησαν οι δύο McLaren των Norris (3ος) και Piastri (4ος), με Χάμιλτον (Ferrari) και Verstappen (Red Bull) στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα.

Πίσω από τον Verstappen θα ξεκινήσει η άλλη Red Bull του Hadjar, με Leclerc (Ferrari), Lindblad (Racing Bulls) και Colapinto (Alpine) να ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Κυριακή (24/5) στις 23:00 ώρα Ελλάδας ο αγώνας σε ζωντανή μετάδοση από τον ANT1+ και σε μαγνητοσκόπηση στη 01:00 (25/5) στον ΑΝΤ1.

#F1#Mercedes#Αντρέα Κίμι Αντονέλι#Τζορτζ Ράσελ
