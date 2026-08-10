F1: Πώς είναι η βαθμολογία στα μισά της σεζόν; – Οι πιθανοί πρωταθλητές

Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία για οδηγούς και ομάδες λίγο πριν το φετινό πρωτάθλημα της F1 μπει στο δεύτερο μισό

Η F1 βρίσκεται πλέον στο καλοκαιρινό διάλειμμα, με τον αγώνα της Ουγγαρίας να αποτελεί τον τελευταίο σταθμό πριν από την επανεκκίνηση της σεζόν. Μετά από 11 Grand Prix, η μάχη για τον τίτλο παραμένει ανοιχτή, αν και ο Kimi Antonelli έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.

Ο νεαρός Ιταλός έχει εξελιχθεί στην απόλυτη έκπληξη του πρώτου μισού της φετινής Formula 1. Το wonderkid της Mercedes έδειξε από νωρίς τα «δόντια» του, πανηγυρίζοντας 6 νίκες στους πρώτους 11 αγώνες, επίδοση που τον έχει φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας και έχει μετατρέψει τον ίδιο από ανερχόμενο ταλέντο σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της μάχης για το πρωτάθλημα. Μάλιστα, οι 5 από τις 6 νίκες του ήρθαν σε ένα εντυπωσιακό σερί, με τη Mercedes να συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και στους επόμενους αγώνες.

Η βαθμολογία των οδηγών

Kimi Antonelli – Mercedes: 219 βαθμοί Lewis Hamilton – Ferrari: 169 George Russell – Mercedes: 160 Charles Leclerc – Ferrari: 138 Lando Norris – McLaren: 128 Max Verstappen – Red Bull Racing: 109 Oscar Piastri – McLaren: 92 Isack Hadjar – Red Bull Racing: 68 Liam Lawson – Racing Bulls: 43 Pierre Gasly – Alpine: 42 Arvid Lindblad – Racing Bulls: 23 Franco Colapinto – Alpine: 19 Oliver Bearman – Haas: 18 Gabriel Bortoleto – Audi: 10 Carlos Sainz – Williams: 6 Alexander Albon – Williams: 5 Esteban Ocon – Haas: 3 Nico Hülkenberg – Audi: 2 Fernando Alonso – Aston Martin: 1 Lance Stroll – Aston Martin: 0 Valtteri Bottas – Cadillac: 0 Sergio Perez – Cadillac: 0

Η βαθμολογία των κατασκευαστών

Mercedes: 379 βαθμοί Ferrari: 307 McLaren: 220 Red Bull Racing: 177 Racing Bulls: 66 Alpine: 61 Haas: 21 Audi: 12 Williams: 11 Aston Martin: 1 Cadillac: 0

Συνεχίζει να πιστεύει στο όνειρο το wonderkid της Mercedes

Ο Kimi Antonelli οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με 219 βαθμούς, έχοντας δημιουργήσει διαφορά 50 βαθμών από τον Lewis Hamilton και 59 από τον teammate του, George Russell. Ο Ιταλός έχει εξελιχθεί στον μεγάλο πρωταγωνιστή της πρώτης περιόδου της σεζόν, ενώ η Mercedes βρίσκεται επίσης στην κορυφή των κατασκευαστών με 379 βαθμούς.

Η συνέπειά του είναι εξίσου σημαντική με τις νίκες του, καθώς ο Antonelli έχει συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς σχεδόν σε κάθε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Ακόμη και όταν δεν κερδίζει, βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει σημαντικό προβάδισμα στη βαθμολογία. Η μοναδική εξαίρεση ήταν το ισπανικό Grand Prix, όπου εγκατέλειψε.

Παρά το σημαντικό προβάδισμα, η μάχη δεν έχει κριθεί. Ο Hamilton βρίσκεται στη 2η θέση και ο Russell στην 3η, ενώ ο Norris «έκοψε» τη διαφορά από τον 4ο Leclerc στους 10 βαθμούς και στους 91 βαθμούς από την κορυφή με τη νίκη του στην Ουγγαρία, την πρώτη του για το 2026. Ο Verstappen, από την 6η θέση με 109 βαθμούς, παραμένει επίσης μαθηματικά μέσα στο παιχνίδι, με το δεύτερο μισό της σεζόν να αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Η δράση θα επιστρέψει στις 21-23 Αυγούστου με το Grand Prix Ολλανδίας.