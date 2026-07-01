F1: Πού και πότε θα δεις δωρεάν το Grand Prix της Μ. Βρετανίας την Κυριακή 5 Ιουλίου

Το πρωτάθλημα της F1 συνεχίζεται με έναν από τους πιο ιστορικούς και σημαντικούς αγώνες της χρονιάς: το Grand Prix της Βρετανίας στο Σίλβερστον

Το Grand Prix της Βρετανίας επιστρέφει στην εμβληματική πίστα του Σίλβερστον, με τη δράση να κορυφώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 17:00, σε ζωντανή μετάδοση από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Παράλληλα, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα μπορούν να παρακολουθήσουν αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ όλες τις διαδικασίες του τριημέρου, από τις ελεύθερες δοκιμές μέχρι τις κατατακτήριες και το Sprint.

Μάχη σε «ιερό» έδαφος

Το φετινό Grand Prix είναι το 77ο που διεξάγεται επί βρετανικού εδάφους και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Σίλβερστον αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές πίστες του παγκόσμιου motorsport. Άλλωστε, εδώ γράφτηκε ιστορία το 1950, όταν πραγματοποιήθηκε ο πρώτος αγώνας της σύγχρονης Formula 1, με νικητή τον Giuseppe “Nino” Farina με Alfa Romeo.

Η βρετανική πίστα εξακολουθεί να αποτελεί το επίκεντρο της Formula 1. Σε ακτίνα περίπου 100 χιλιομέτρων βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των περισσότερων ομάδων του πρωταθλήματος, όπως οι Mercedes, McLaren, Red Bull, Aston Martin, Williams, Alpine και Haas, γεγονός που κάνει την περιοχή την πραγματική «καρδιά» του σπορ.

Το Σίλβερστον έχει φιλοξενήσει 60 Grand Prix Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη πίστα, με μοναδική εξαίρεση τη Μόντσα, η οποία έχει φτάσει τους 75 αγώνες.

Οι βρετανοί στο προσκήνιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη των Βρετανών οδηγών. Τα δύο προηγούμενα χρόνια στο Σίλβερστον πανηγύρισαν νίκη Βρετανοί, με τον Lando Norris να επικρατεί το 2025 και τον Lewis Hamilton το 2024. Αντίστοιχα, στους δύο τελευταίους αγώνες της φετινής σεζόν, ο George Russel ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην Αυστρία, ενώ ο Hamilton χάρισε στη Ferrari τη νίκη στη Βαρκελώνη. Παράλληλα, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής παραμένει ο πολυνίκης του Σίλβερστον με εννέα νίκες, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο οδηγό.

Η εξέλιξη του πρωταθλήματος παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη. Έπειτα από τους πρώτους οκτώ αγώνες της χρονιάς, έχουν υπάρξει τρεις διαφορετικοί νικητές. Ο Antonelli έχει σημειώσει πέντε νίκες, ο Russel δύο και ο Hamliton μία, ενώ η Mercedes βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας των κατασκευαστών, έχοντας μέχρι στιγμής το πιο ανταγωνιστικό μονοθέσιο.

Σε επίπεδο χαρακτηριστικών, το Σίλβερστον θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές πίστες στο καλεντάρι της F1. Με μήκος 5.891 μέτρων και 18 στροφές, αποτελεί ουσιαστικά ένα διαρκές τεστ αεροδυναμικής απόδοσης. Δεν διαθέτει μεγάλες ευθείες ούτε έντονα σημεία φρεναρίσματος, αλλά μια αδιάκοπη ακολουθία γρήγορων στροφών που δοκιμάζουν οδηγούς και μονοθέσια στα όριά τους. Ξεχωρίζει φυσικά η θρυλική τριάδα Maggots – Becketts – Chapel, μία από τις πιο απαιτητικές και εντυπωσιακές αλληλουχίες στροφών σε ολόκληρη τη Formula 1.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε 52 γύρους, ενώ η Pirelli θα διαθέσει στις ομάδες τις τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας της, τις C1, C2 και C3. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι καιρικές συνθήκες θα είναι ζεστές, με τη θερμοκρασία να φτάνει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει τη στρατηγική των ομάδων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων: