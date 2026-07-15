F1: Πού και πότε θα δεις δωρεάν το Grand Prix του Βελγίου στο Spa (Πρόγραμμα)

Aυτό το Σαββατοκύριακο η F1 επιστρέφει στο Spa, μία από τις πιο εμβληματικές πίστες του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού

Η Formula 1 επιστρέφει σε μία από τις πιο εμβληματικές πίστες του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού για το Grand Prix του Βελγίου, τον 10ο γύρο της φετινής σεζόν. Ο αγώνας διεξάγεται την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 16:00 στην ιστορική πίστα του Spa-Francorchamps, με ζωντανή μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκινά την Παρασκευή 17 Ιουλίου και συνεχίζεται το Σάββατο 18 Ιουλίου, με τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές να μεταδίδονται αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+, διαμορφώνοντας το grid εκκίνησης για τον κυριακάτικο αγώνα.

Η αγωνία στα ύψη

Η φετινή σεζόν συνεχίζει να προσφέρει μεγάλες ανατροπές, καθώς στους τέσσερις τελευταίους αγώνες είχαμε ισάριθμους διαφορετικούς νικητές. Ο Kimi Antonelli επικράτησε στο Μονακό, ο Lewis Hamilton πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με τη Ferrari στη Βαρκελώνη, ο George Russell κέρδισε στην Αυστρία, ενώ ο Charles Leclerc ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στη Βρετανία.

Το φετινό Grand Prix είναι το 70ό στην ιστορία του Βελγίου, με τα 58 να έχουν διεξαχθεί στο Spa-Francorchamps. Η πίστα, μήκους 7.004 μέτρων, είναι η μεγαλύτερη του φετινού πρωταθλήματος και θεωρείται από τις αγαπημένες των οδηγών, χάρη στον ιδιαίτερα απαιτητικό χαρακτήρα της. Οι θρυλικές στροφές Eau Rouge, Raidillon και Pouhon συγκαταλέγονται στις πιο γνωστές του παγκόσμιου motorsport.

Η πρώτη διοργάνωση στην περιοχή πραγματοποιήθηκε το 1921, όταν η διαδρομή είχε μήκος περίπου 15 χιλιομέτρων και περνούσε από τα χωριά Francorchamps, Stavelot και Malmedy. Το πρώτο Grand Prix ακολούθησε το 1925, ενώ η σημαντικότερη αλλαγή ήρθε το 1979, όταν η χάραξη μειώθηκε για λόγους ασφαλείας, διατηρώντας όμως τον ξεχωριστό χαρακτήρα της.

Στη σημερινή της μορφή, η πίστα διαθέτει 19 στροφές, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται σε 44 γύρους. Το ρεκόρ γύρου είναι 1:44.701 και ανήκει στον Sergio Perez, ο οποίος αγωνίζεται με την Cadillac.

400.000 ομπρέλες σε… ετοιμότητα

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα βροχής καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, στοιχείο που παραδοσιακά αυξάνει την αβεβαιότητα στο Spa. Τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, με τους διοργανωτές να αναμένουν σχεδόν 400.000 θεατές.

Για τον αγώνα, η Pirelli θα διαθέσει τις μεσαίες γόμες της γκάμας της: C2 (σκληρή/λευκή), C3 (μέση/κίτρινη) και C4 (μαλακή/κόκκινη). Η πρόσφατη ανακατασκευή της πίστας και η νέα άσφαλτος σε μεγάλο μέρος της διαδρομής προσθέτουν ακόμη έναν παράγοντα που θα επηρεάσει τη στρατηγική των ομάδων.

Το Spa αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χρονιάς, καθώς συνδυάζει πολύ γρήγορες ευθείες με στροφές κάθε είδους, αναγκάζοντας τις ομάδες να αναζητήσουν το ιδανικό αεροδυναμικό setup. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το απαιτητικό σύμπλεγμα Eau Rouge – Raidillon, όπου η μεγάλη υψομετρική διαφορά δημιουργεί έντονo φορτίο τόσο στο μονοθέσιο όσο και στον οδηγό.

Από τους οδηγούς που βρίσκονται στο φετινό grid, νίκες στο Spa έχουν σημειώσει οι Max Verstappen (2021, 2022, 2023), Lewis Hamilton (2010, 2015, 2017, 2020, 2024), Charles Leclerc (2019) και Oscar Piastri (2025). Πολυνίκης της βελγικής πίστας παραμένει ο Michael Schumacher, με έξι νίκες.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις: