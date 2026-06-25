F1: Πού και πότε θα δεις το Grand Prix της Αυστρίας την Κυριακή 28 Ιουνίου

Το GP Αυστρίας της Formula 1 έρχεται την Κυριακή 28 Ιουνίου. Δες ώρες, κανάλια και όλο το πρόγραμμα σε ΑΝΤ1+ και ΑΝΤ1.

Η Formula 1 συνεχίζεται την Κυριακή 28 Ιουνίου με το Grand Prix της Αυστρίας στο Red Bull Ring, έναν από τους πιο ιδιαίτερους αγώνες του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+, ενώ θα προβληθεί ετεροχρονισμένα στις 16:30 από τον ΑΝΤ1.

Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου, με τις ελεύθερες δοκιμές, και συνεχίζεται το Σάββατο με το FP3 και τις κατατακτήριες. Όλες οι διαδικασίες της Formula 1, καθώς και οι υποστηρικτικές κατηγορίες Formula 2 και Formula 3, θα μεταδοθούν ζωντανά από το ΑΝΤ1+.

Πού θα δεις το GP Αυστρίας της Formula 1

Ο αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθεί:

ζωντανά στις 16:00 από το ΑΝΤ1+

ετεροχρονισμένα στις 16:30 από τον ΑΝΤ1

Μετά το τέλος του Grand Prix, θα ακολουθήσει το Formula 1 Show στο ΑΝΤ1+, με ανάλυση, δηλώσεις και όλα όσα θα έχουν συμβεί στο Red Bull Ring.

Το Grand Prix της Αυστρίας είναι ο 8ος αγώνας της φετινής σεζόν και διεξάγεται στο Σπίλμπεργκ, σε ένα καταπράσινο οροπέδιο στις Στυριακές Άλπεις. Η πίστα μπορεί να δείχνει μικρή σε μήκος και απλή σε διάταξη, όμως στην πράξη είναι από τις πιο απαιτητικές του ημερολογίου, κυρίως λόγω των υψομετρικών διαφορών και των τυφλών σημείων στις εισόδους ορισμένων στροφών.

Το πρόγραμμα μεταδόσεων του GP Αυστρίας

Παρασκευή 26 Ιουνίου

Κατηγορία Διαδικασία Ώρα Κανάλι F1 FP1 14:30 ΑΝΤ1+ F2 Qualifying 16:55 ΑΝΤ1+ F1 FP2 18:00 ΑΝΤ1+

Σάββατο 27 Ιουνίου

Κατηγορία Διαδικασία Ώρα Κανάλι F3 Sprint Race 11:05 ΑΝΤ1+ F1 FP3 13:30 ΑΝΤ1+ F2 Sprint Race 15:15 ΑΝΤ1+ F1 Qualifying 17:00 ΑΝΤ1+

Κυριακή 28 Ιουνίου

Κατηγορία Διαδικασία Ώρα Κανάλι F3 Feature Race 09:40 ΑΝΤ1+ F2 Feature Race 12:25 ΑΝΤ1+ Formula 1 Show 15:00 ΑΝΤ1+ F1 Race 16:00 ΑΝΤ1+ F1 Race delay 16:30 ΑΝΤ1 Formula 1 Show Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+

Γιατί έχει ενδιαφέρον ο αγώνας στην Αυστρία

Το Grand Prix της Αυστρίας έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες στο πρωτάθλημα έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Η νίκη του Λιούις Χάμιλτον στη Βαρκελώνη με τη Ferrari ήρθε να σπάσει τη δυναμική της Mercedes και να δώσει νέο ενδιαφέρον στη μάχη κορυφής.

Στο πρωτάθλημα οδηγών, ο Κίμι Αντονέλι παραμένει στην κορυφή, έχοντας σημειώσει πέντε νίκες στους επτά πρώτους αγώνες της χρονιάς. Το προβάδισμά του απέναντι στον Χάμιλτον ανέρχεται στους 41 βαθμούς, την ώρα που η Mercedes διατηρεί διαφορά 72 βαθμών από τη Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Η Αυστρία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος σταθμός για τη συνέχεια, καθώς αρκετές ομάδες αναμένεται να φέρουν αναβαθμίσεις στο Red Bull Ring. Σε μια πίστα με μικρό χρόνο γύρου, κάθε λεπτομέρεια στο set-up, στην πρόσφυση και στη διαχείριση ελαστικών μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο.

Το Red Bull Ring σε αριθμούς

Το Red Bull Ring είναι μία από τις πιο σύντομες πίστες του πρωταθλήματος σε χρόνο γύρου, με μόλις 10 στροφές. Το πρώτο μέρος του γύρου χαρακτηρίζεται από μεγάλες ευθείες και έντονη επιτάχυνση, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μια αλληλουχία μέτριων και γρήγορων στροφών που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια και καλή ισορροπία από το μονοθέσιο.

Οι υψομετρικές διαφορές είναι από τις πιο έντονες του ημερολογίου. Η διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου σημείου της πίστας, λίγο πριν από τη στροφή 1, και του υψηλότερου, αμέσως μετά τη στροφή 2, φτάνει τα 63,5 μ.. Αυτό δημιουργεί τυφλά σημεία, διαφορετικές κλίσεις και αυξημένη δυσκολία, ειδικά στις εισόδους των στροφών.

Το απόλυτο ρεκόρ γύρου ανήκει στον Κάρλος Σάινθ, με χρόνο 1:05.619 από το 2020, όταν οδηγούσε McLaren με κινητήρα Renault. Στη σύγχρονη διαμόρφωση της πίστας, ο πιο επιτυχημένος οδηγός είναι ο Μαξ Φερστάπεν, με πέντε νίκες, ενώ η Mercedes είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής, με επτά νίκες.

Οι γόμες της Pirelli για την Αυστρία

Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους τις τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας της Pirelli:

C3 ως P Zero λευκή σκληρή

ως P Zero λευκή σκληρή C4 ως P Zero κίτρινη μέση

ως P Zero κίτρινη μέση C5 ως P Zero κόκκινη μαλακή

Η επιλογή αυτή ταιριάζει στον χαρακτήρα του Red Bull Ring, όπου ο μικρός χρόνος γύρου, οι έντονες επιταχύνσεις και οι μεγάλες υψομετρικές μεταβολές μπορούν να φέρουν διαφορετικές στρατηγικές. Πρόκειται για τον πέμπτο αγώνα της φετινής σεζόν στον οποίο χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος συνδυασμός γομών.

Η πρόβλεψη του καιρού δίνει μικρή πιθανότητα βροχής για την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία να παραμένει κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αν οι συνθήκες παραμείνουν σταθερές, οι ομάδες θα έχουν πιο καθαρή εικόνα για τη φθορά και τη στρατηγική του αγώνα.

Η ιστορία του αυστριακού Grand Prix

Το φετινό Grand Prix θα είναι το 39ο αυστριακό GP. Ο πρώτος αγώνας πραγματοποιήθηκε το 1964 σε αεροδρόμιο, ενώ από το 1970 ο θεσμός μεταφέρθηκε στο Σπίλμπεργκ. Από το 1997, η πίστα διατηρεί τη χάραξη που γνωρίζουμε σήμερα, ενώ επέστρεψε στο καλεντάρι της Formula 1 το 2014 ως Red Bull Ring.

Οι κερκίδες αναμένονται κατάμεστες, καθώς τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και καιρό. Το πορτοκαλί χρώμα των φίλων του Μαξ Φερστάπεν θα κυριαρχήσει για ακόμη μία φορά στις εξέδρες, όμως το φετινό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στη Red Bull. Με τη Mercedes, τη Ferrari και τον Αντονέλι στο επίκεντρο της σεζόν, η Αυστρία μπορεί να εξελιχθεί σε αγώνα με πολύ μεγαλύτερη σημασία από όση δείχνει αρχικά.

Τι κρατάμε;