F1: Πού και πότε θα δεις το Grand Prix της Ισπανίας;

Το 7ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, έρχεται στην πίστα Circuit de Barcelona-Catalunya της Ισπανίας, και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 14 Ιουνίου, στις 16:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 12 Ιουνίου και το Σάββατο 13 Ιουνίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

Φέτος, το Μοντμελό φιλοξενεί το Grand Prix Βαρκελώνης-Καταλονίας. Το Circuit de Barcelona–Catalunya έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στο πρόγραμμα της Formula 1 μέχρι και το 2032, αλλά με καθεστώς κυκλικής εναλλαγής (rotation) ανά έτος. Συγκεκριμένα, η Βαρκελώνη θα φιλοξενεί Grand Prix μόνο κατά τα ζυγά έτη (2028, 2030 και 2032), εναλλάσσοντας τη θέση της στο καλεντάρι με την πίστα του Σπα στο Βέλγιο, η οποία θα διοργανώνει αντίστοιχα τους αγώνες το 2027, 2029 και 2031.

Η Formula 1 έχει νέο πρωταγωνιστή, τον 19χρονο Ιταλό, Κίμι Αντονέλι. Ο Αντονέλι κέρδισε για 1η φορά στην Κίνα και στη συνέχεια πέτυχε άλλες 4 συνεχόμενες νίκες σε Ιαπωνία, Μαϊάμι, Καναδά και Μονακό. Ποτέ στην ιστορία της Formula 1 δεν έχει συμβεί ξανά ένας οδηγός να πετύχει, μετά την 1η του νίκη, άλλες 4 συνεχόμενες. Χάρη σε αυτό το σερί, ο Αντονέλι, που την προηγούμενη Κυριακή έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία του Grand Prix Μονακό, προηγείται στη βαθμολογία με 156 βαθμούς, 66 περισσότερους από τον Λιούις Χάμιλτον.

Μετά το τέλος του Grand Prix του Μονακό, ομάδες, οδηγοί και μηχανικοί έφτασαν οδικώς (700 χλμ.) από τη Γαλλική Ριβιέρα στο Μοντμελό και ετοιμάζονται για μια μοναδική παράσταση στην κατάμεστη πίστα της Καταλονίας. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και αναμένονται περισσότεροι από 300.000 θεατές το τριήμερο, καθώς οι Ισπανοί έχουν δύο οδηγούς στο grid: τον Αλόνσο και τον Σάινθ. Αρκετές ομάδες θα παρουσιάσουν νέα αεροδυναμικά βοηθήματα στο Μοντμελό. Αυτό θα επηρεάσει την απόδοση των μονοθεσίων και ενδεχομένως τις ισορροπίες δυνάμεων. Σε αυτή την πίστα, πίσω στο 2016, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του στην πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα της Red Bull, εκμεταλλευόμενος τη διπλή εγκατάλειψη των Mercedes, όταν οι οδηγοί τους συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Τα επόμενα χρόνια (2017-2021) κέρδιζε ο Χάμιλτον, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ένα σερί τριών νικών του Φερστάπεν. Πέρυσι, κέρδισε ο Πιάστρι με τη McLaren. Φέτος, όμως, τα πράγματα είναι απρόβλεπτα.

Η πίστα της Καταλονίας, με μήκος 4.657 μ. και σχήμα που θυμίζει τιμόνι Formula 1, συγκεκριμένα της McLaren του Μίκα Χάκινεν, είναι ιδιαίτερα γνωστή σε οδηγούς και ομάδες, καθώς στο παρελθόν πραγματοποιούσαν εκεί δοκιμές εξέλιξης. Πιθανόν στις κατατακτήριες δοκιμές να δούμε το φαινόμενο της ομοιομορφίας, δηλαδή τα μονοθέσια μιας ομάδας να καταλαμβάνουν την ίδια σειρά εκκίνησης. Αυτό συμβαίνει γιατί στη συγκεκριμένη πίστα παίζουν κυρίαρχο ρόλο τα χαρακτηριστικά των μονοθεσίων, η αεροδυναμική τους απόδοση και η ισχύς της υβριδικής μηχανής. Στη διάθεση των ομάδων θα βρίσκονται οι μεσαίες γόμες της γκάμας, C2, C3 και C4. Η επιλογή αυτή έγινε με στόχο να ενθαρρυνθούν οι ομάδες να ακολουθήσουν στρατηγικές με περισσότερες από μία αλλαγές ελαστικών. Το οδόστρωμα είναι τραχύ και η χάραξη της πίστας προκαλεί σημαντική πίεση και φθορά στα ελαστικά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 7ου GRAND PRIX ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΕ ΑΝΤ1+ ΚΑΙ ΑΝΤ1:

F1 FP1 12/6 14:30 ANT1+ F2 Qualifying 12/6 16:55 ANT1+ F1 FP2 12/6 18:00 ANT1+ F3 Sprint race 13/6 11:05 ANT1+ F1 FP3 13/6 13:30 ANT1+ F2 Sprint race 13/6 15:15 ANT1+ F1 Qualifying 13/6 17:00 ANT1+ F3 Feature race 14/6 09:40 ANT1+ F2 Feature race 14/6 12:25 ANT1+ Formula 1 Show 14/6 15:00 ANT1+ F1 Race 14/6 16:00 ANT1+ F1 Race delay 14/6 16:30 ANT1 Formula 1 Show 14/6 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+

«Formula 1 Show» και «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Η εκπομπή «Formula 1 Show» θα είναι, όπως πάντα, γεμάτο αποκλειστικότητες. Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στη Βαρκελώνη, Γιώργος Ανανίδας, θα μεταδίδει τον παλμό των paddock με πλήρες ρεπορτάζ. Στο περιθώριο του Μονακό μίλησαν στην κάμερα του ΑΝΤ1 αστέρια του κινηματογράφου και του αθλητισμού, όπως οι ηθοποιοί Μάικλ Ντάγκλας, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Πάτρικ Ντέμπσεϊ, Λίαμ Κάνινγχαμ και Νόα Σναπ, οι ποδοσφαιριστές Πολ Πογκμπά και Ιλκάι Γκουντογκάν, οι σαγηνευτικές Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι και Τόνια Σωτηροπούλου, καθώς και ο γιος της Πριγκίπισσας Στεφανί του Μονακό, Λουί Ντουκρουέ. Σε ό,τι αφορά στους οδηγούς, ο μεγάλος θριαμβευτής στους δρόμους της Κυανής Ακτής και πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, μίλησε στον Πάνο Σεϊτανίδη λίγο μετά την πτώση της καρό σημαίας. Όσο για τον Πιερ Γκασλί, αποκαλύπτει στη Μαρία Θωμά τον άνθρωπο πίσω από τον οδηγό! Και φυσικά, με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου να παίρνει… εκκίνηση, δεν θα μπορούσαν να λείπουν δηλώσεις οδηγών και ποδοσφαιριστών για τις επερχόμενες μάχες της στρογγυλής θεάς! Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης, ενώ από τη θέση του οδηγού θα σχολιάζει ο Σταμάτης Κατσίμης.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories». Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται το Ισπανικό Grand Prix του 2001, όπου η μοίρα έπαιξε ένα απίστευτο παιχνίδι στον Μίκα Χάκινεν, ένα περιστατικό που μνημονεύεται ακόμη και σήμερα. Ο Φινλανδός χρειαζόταν απεγνωσμένα μία νίκη για να ανακάμψει από ένα κακό ξεκίνημα στη σεζόν και όλα έδειχναν ότι ήταν έτοιμος να την κατακτήσει, μάλιστα με κυριαρχικό τρόπο. Η McLaren του έδειχνε ανίκητη και η επικράτηση έμοιαζε βέβαιη. Θα ήταν, μάλιστα, η 4η συνεχόμενη νίκη του στη συγκεκριμένη πίστα. Η διαφορά από τον Μίκαελ Σουμάχερ ήταν στα 40 δευτερόλεπτα και ο τελευταίος γύρος είχε ξεκινήσει. Kαι τότε συνέβη το απρόοπτο. Η μηχανή άρχισε να βγάζει καπνούς και, λίγες στροφές πριν από την καρό σημαία του τερματισμού, ο συμπλέκτης του μονοθεσίου κατέρρευσε. Ο Μίκα Χάκινεν σταμάτησε στην άκρη της πίστας, βλέποντας την πρωτιά και την εξιλέωση να ξεγλιστρούν μέσα από τα χέρια του. Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές και μοναδικές, από εκείνες που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να χαρίσει. Ο παραλίγο θριαμβευτής κάθισε απογοητευμένος στην άκρη της πίστας και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στη McLaren του Ντέιβιντ Κούλθαρντ, που τον μετέφερε πίσω στα πιτ. Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσαν έντονη ανθρώπινη ενσυναίσθηση.

Το πρόγραμμα των αποκλειστικών μεταδόσεων του τριημέρου από το ΑΝΤ1+ θα ολοκληρωθεί, όπως πάντα, με τη μάχη του συναρπαστικού πρωταθλήματος NASCAR Cup Series. Μετά τη νέα επιτυχία του Ντένι Χάμλιν, αυτή τη φορά στο Μίσιγκαν, το κυνήγι του τίτλου έχει πάρει φωτιά. Αυτή την Κυριακή το σκηνικό μεταφέρεται στο Πόκονο της Πενσυλβάνια για τον αγώνα «The Great American Getaway 400», με τη δράση να αρχίζει στις 22:00.

Δράση, ένταση, συγκινήσεις υπόσχεται το Grand Prix της Ισπανίας, την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 16:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1. Μη χάσετε στιγμή!

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν τα podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη και «Brake Test» με τη Μαρία Ανδρεάδη και τον Κώστα Λεώνη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.