Η φετινή σεζόν της F1 φτάνει στην προτελευταία της στροφή – Το Grand Prix του Κατάρ έρχεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Το 22ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της F1 διεξάγεται στο Κατάρ την Κυριακή 29 Νοεμβρίου και μεταδίδεται ζωντανά κι αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+. Ο αγώνας θα προβληθεί ετεροχρονισμένα στον ΑΝΤ1. Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκινά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και συνεχίζεται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με όλες τις ελεύθερες δοκιμές και τις κατατακτήριες να μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Η πρόκληση της ερήμου

Μετά τον συγκλονιστικό αγώνα στο Λας Βέγκας – έναν από τους καλύτερους στη σύγχρονη εποχή με 352 προσπεράσεις και 35 εναλλαγές στην πρώτη θέση – η Formula 1 ετοιμάζεται για το Κατάρ. Η πίστα της Λουσέιλ αποτελεί ακραία πρόκληση λόγω της χάραξής της και της θέσης της στην καρδιά της ερήμου.

Το Κατάρ εμφανίστηκε στο ημερολόγιο της F1 χάρη στον έκτακτο αγώνα του 2021 λόγω πανδημίας και επανήλθε με μόνιμη θέση μετά από δεκαετές συμβόλαιο που υπέγραψε το 2023. Ο αγώνας εκείνης της χρονιάς έμεινε στην ιστορία, καθώς η ζέστη και η υγρασία έφεραν τους οδηγούς στα όριά τους.

Τα χαρακτηριστικά της πίστας

Το Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο της Λουσέιλ έχει μήκος 5,4 χλμ. και ο αγώνας διαρκεί 57 γύρους. Κατασκευάστηκε το 2004 και έγινε γνωστό στην κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού φιλοξενώντας αγώνες μηχανών. Είναι δεξιόστροφη πίστα, με 16 στροφές μέσης ή υψηλής ταχύτητας και μια πολύ μεγάλη ευθεία εκκίνησης-τερματισμού μήκους πάνω από 1 χλμ., που προσφέρεται για προσπεράσεις.

Η πίστα είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τα ελαστικά. Διαθέσιμες θα είναι οι τρεις πιο σκληρές γόμες της Pirelli: C1, C2 και C3. Κάθε σετ ελαστικών επιτρέπεται να συμπληρώσει έως 27 γύρους. Το μέτρο αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε τουλάχιστον δύο πιτ στοπ για κάθε οδηγό, δεδομένου ότι ο αγώνας αριθμεί 57 γύρους.

Η βαθμολογία μετά το Λας Βέγκας

Μετά την τέταρτη φετινή του νίκη στο Λας Βέγκας, ο Μαξ Φερστάπεν πέρασε στη 2η θέση της βαθμολογίας οδηγών, ενώ ο νεαρός, Κίμι Αντονέλλι έχει ήδη αναδειχθεί πρωταθλητής. Ωστόσο, η «μάχη» για τον τίτλο των κατασκευαστών παραμένει ανοιχτή, με την ομάδα της Ferrari να χρειάζεται μόλις 7 βαθμούς για να εξασφαλίσει μαθηματικά τη 2η θέση.

Παράλληλα, η Red Bull διεκδικεί με αξιώσεις την 3η θέση σε συναρπαστική μάχη με τη McLaren, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

All pieces of the 2027 jigsaw are now in place! 🧩 #F1 https://t.co/9odMjakjM6 — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

Σε άλλα νέα, η ομάδα της Haas έφτασε σε συμφωνία με τον Ollie Bearman, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας και για την επόμενη σεζόν. Ο 21χρονος Βρετανός θα έχει πλάι του τον rookie Βραζιλιάνο, Rafael Camara.

Οι βαθμολογίες οδηγών & κατασκευαστών πριν τον αγώνα στο Κατάρ:

Βαθμολογία Οδηγών Βαθμοί Βαθμολογία Κατασκευαστών Βαθμοί Αντονέλι 402 Mercedes 666 Φερστάπεν 304 Ferrari 517 Χάμιλτον 267 Red Bull Racing 440 Ράσελ 264 McLaren 431 Νόρις 264 Racing Bulls 114 Λεκλέρκ 250 Alpine 87 Πιάστρι 167 Haas 31

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων για το GP του Κατάρ: