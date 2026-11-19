Το 21ο Grand Prix της φετινής σεζόν έρχεται από τους δρόμους του Λας Βέγκας, με τον αγώνα να διεξάγεται ώρα… δύσκολη για τους Έλληνες fans της F1

Ο 21ος γύρος της φετινής κούρσας της Formula 1 θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 22/11 και θα βάλει δύσκολα στους μη-πρωινούς fans στη χώρα μας. Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκινά την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται με τον Κυριακάτικο αγώνα, με όλες τις ελεύθερες δοκιμές και τις κατατακτήριες να μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+.

Οι τίτλοι σε οδηγούς και κατασκευαστές έχουν ήδη κριθεί, με τον Αντονέλι και τη Mercedes να αναδεικνύονται πρωταθλητές. Στο φετινό ημερολόγιο απομένουν πλέον τρεις αγώνες, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν σε ισάριθμα συνεχόμενα Σαββατοκύριακα: Λας Βέγκας, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι.

Ένας αγώνας-βιτρίνα για τη Formula 1 στις ΗΠΑ

Το Grand Prix του Λας Βέγκας έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος, καθώς είναι ο μοναδικός που διοργανώνεται απευθείας από τη Liberty Media, την εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της τη F1.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται το βράδυ του Σαββάτου, στη φημισμένη Las Vegas Strip, αποτελώντας τη «ναυαρχίδα» της Liberty Media στην προσπάθειά της να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της F1 στην αμερικανική αγορά. Στόχος είναι η δημιουργία ενός εντυπωσιακού θεάματος που συνδυάζει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με την ψυχαγωγία, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα έσοδα από εισιτήρια, χορηγίες και υπηρεσίες φιλοξενίας.

Φέτος, πάντως, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να αποτελέσουν έναν επιπλέον παράγοντα δυσκολίας. Η πρόγνωση κάνει λόγο για χαμηλές θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο την ώρα του αγώνα να είναι πιθανό να δείχνει μονοψήφιες τιμές σε βαθμούς Κελσίου.

Η διαδρομή και η πρόκληση των ελαστικών

Η F1 επέστρεψε στο Λας Βέγκας το 2023, έπειτα από απουσία 41 ετών. Οι προηγούμενες επισκέψεις της πόλης στο καλεντάρι είχαν πραγματοποιηθεί το 1981 και το 1982, με τους αγώνες να φιλοξενούνται στο πάρκινγκ του Caesars Palace. Η σημερινή διαδρομή περνά από τους δρόμους της πόλης, έχει μήκος 6,2 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 17 στροφές. Στη χάραξή της βρίσκονται ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια και αξιοθέατα του Λας Βέγκας, όπως το Caesars Palace, το Bellagio και το Venetian.

Πέρυσι, τη νίκη κατέκτησε ο Μαξ Φερστάπεν, με τις Mercedes να συμπληρώνουν το βάθρο. Όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση, οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους τις τρεις πιο μαλακές γόμες της Pirelli, τις C3, C4 και C5.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ομάδες θα είναι η σωστή διαχείριση των ελαστικών, καθώς οι ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες, που αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 10 και 15 βαθμών Κελσίου, δυσκολεύουν την επίτευξη της απαραίτητης πρόσφυσης. Επιπλέον, η καθημερινή κυκλοφορία οχημάτων στους δρόμους που αποτελούν την πίστα αφήνει σκόνη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η εξέλιξη της πρόσφυσης κατά τη διάρκεια του τριημέρου να είναι δύσκολο να προβλεφθεί.

Ποινή 10 θέσεων στον Piastri

Με ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση του Grand Prix του Λας Βέγκας, θα επιβαρυνθεί ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο οδηγός της McLaren θα χρησιμοποιήσει τον πέμπτο κινητήρα εσωτερικής καύσης της σεζόν, ξεπερνώντας το όριο που προβλέπουν οι κανονισμοί.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, κάθε οδηγός δικαιούται να χρησιμοποιήσει έως τέσσερις κινητήρες εσωτερικής καύσης μέσα στη χρονιά χωρίς να δεχθεί ποινή. Ωστόσο, με τρεις αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν του 2026, ο Αυστραλός θα χρειαστεί να προχωρήσει σε μία επιπλέον αλλαγή, αρχής γενομένης από το GP του Λας Βέγκας.

Η πρώτη αλλαγή ICE πέραν του επιτρεπόμενου ορίου επιφέρει ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση, ενώ για κάθε παραπάνω αλλαγή προβλέπεται επιπλέον ποινή 5 θέσεων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων: