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FORMULA 1

F1: Πού και πότε θα δεις το Grand Prix του Μονακό – Πρόγραμμα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.06.2026
Autotypos Team
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Ο κόσμος της F1 μεταφέρεται στους λαμπερούς δρόμους του Μονακό για τον 6ο γύρο του φετινού πρωταθλήματος – Δείτε το πρόγραμμα

Η ώρα έφτασε για το πιο λαμπερό Grand Prix της χρονιάς: το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1 επιστρέφει στο Μονακό αυτό το Σαββατοκύριακο, με το πριγκιπάτο να συγκεντρώνει για άλλη μια φορά τα βλέμματα εκατομμυρίων φίλων του motorsport σε όλον τον κόσμο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 16:00 αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Παράλληλα, οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επίσης τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι μάχες για την pole position αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο, καθώς στο Μονακό οι ευκαιρίες για προσπέρασμα είναι παραδοσιακά ελάχιστες.

Στο επίκεντρο το «παιδί-θαύμα» της Mercedes

Στο επίκεντρο βρίσκεται και πάλι ο Κίμι Αντονέλλι, ο οποίος το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τιμήθηκε με το τρόπαιο Λορέντζο Μπαντίνι, καθώς αποτελεί τον νεότερο πρωτοπόρο στην ιστορία της Formula 1. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στους δρόμους του Μονακό και θεωρεί ότι η Ferrari είναι το φαβορί για τη νίκη στο απαιτητικό αστικό σιρκουί.

Το Grand Prix του Μονακό αποτελεί ένα πραγματικό ταξίδι στην ιστορία της Formula 1. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η McLaren μετρά 16 νίκες στην πίστα του Πριγκιπάτου, ενώ η Ferrari έχει ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου 10 φορές. Ο αγώνας διεξήχθη για πρώτη φορά το 1929 και παραμένει ένας από τους παλαιότερους και πιο ιστορικούς θεσμούς του παγκόσμιου motorsport.

Formula 1: Τι ώρα και που θα δούμε το Grand Prix του Μονακό

Οι στενοί δρόμοι, οι κλειστές στροφές, οι έντονες υψομετρικές διαφορές και η διάσημη σήραγγα που οδηγεί προς το λιμάνι δημιουργούν μια μοναδική πρόκληση για οδηγούς και ομάδες. Στο Μονακό η ακρίβεια μετρά περισσότερο από την ισχύ, ενώ το παραμικρό λάθος μπορεί να κοστίσει ακριβά.

Ο απόλυτος «βασιλιάς» του Μονακό παραμένει ο Άιρτον Σένα με έξι νίκες (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993). Ακολουθεί ο Μίκαελ Σουμάχερ με πέντε νίκες (1994, 1995, 1997, 1999, 2001) και ο Αλέν Προστ με τέσσερις (1984, 1985, 1986, 1988).

Από τους 20 οδηγούς του φετινού grid, πέντε έχουν ήδη πανηγυρίσει νίκη στο Μονακό: οι Λιούις Χάμιλτον (2008, 2016, 2019), Φερνάντο Αλόνσο (2006, 2007), Μαξ Φερστάπεν (2021, 2023), Σαρλ Λεκλέρκ (2024) και Λάντο Νόρις (2025).

H Ferrari «δένει» τον Λεκλέρ

Λίγο πριν το Grand Prix που πραγματοποιείται «σπίτι» του, η ομάδα της Ferrari ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σαρλ Λεκλέρ. Ενώ δεν έχουν δημοσιευτεί ακριβείς πληροφορίες, ο Μονεγάσκος οδηγός πιθανότατα θα αγωνίζεται με τα χρώματα της ιταλικής ομάδας για τα επόμενα χρόνια, δείχνοντας πως οι δύο πλευρές πιστεύουν ακόμα πως μπορούν να ανεβάσουν το «αλογάκι» ξανά στην κορυφή.

Η εν λόγω ανανέωση έρχεται σε ιδανικό timing, δίνοντας το απαραίτητο κίνητρο στον Λεκλέρ να επαναλάβει μια εμφάνιση ανάλογη του 2024, όταν και αντίκρισε πρώτος την καρό σημαία στην πίστα του πριγκιπάτου.

Λίγο πριν τον 6ο γύρο του πρωταθλήματος, η κορυφή του πίνακα οδηγών και ομάδων έχει ως εξής:

Πρωτάθλημα Οδηγών

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί
1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 131
2 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 88
3 Σαρλ Λεκλέρκ Ferrari 75

Ο Αντονέλι έχει δημιουργήσει σημαντική διαφορά στην κορυφή, έχοντας ήδη πετύχει τέσσερις συνεχόμενες νίκες, ενώ προηγείται κατά 43 βαθμούς του ομόσταυλού του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ.

Πρωτάθλημα Κατασκευαστών

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Mercedes 219
2 Ferrari 147
3 McLaren 106

Η Mercedes κυριαρχεί μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα 72 βαθμών από τη Ferrari, ενώ η McLaren βρίσκεται στην τρίτη θέση με 106 βαθμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων για το GP του Μονακό:

Session Ημερομηνία Ώρα Μετάδοση
FP1 5/6 14:30 ANT1+
FP2 5/6 18:00 ANT1+
FP3 6/6 13:30 ANT1+
Qualifying 6/6 17:00 ANT1+
Race 7/6 16:00 ΑΝΤ1, ANT1+

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Tags
#F1#Ferrari#Mclaren#Mercedes#Αϊρτον Σένα#Αντρέα Κίμι Αντονέλι#Λάντο Νόρις#Λιούις Χάμιλτον#Μαξ Φερστάπεν#Μίκαελ Σουμάχερ#Μονακό#Σαρλ Λεκλέρ#Τζορτζ Ράσελ#Φερνάντο Αλόνσο
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