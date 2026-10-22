F1: Πού και πότε θα δεις το Grand Prix του Όστιν αυτή την Κυριακή

Το Grand Prix του Όστιν έρχεται αυτή την Κυριακή, με τον Κίμι Αντονέλλι να έχει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσει» τον τίτλο

Ο μαγικός κόσμος της Formula 1 ετοιμάζεται να κάνει την ετήσια στάση του στο Όστιν, με τον φετινό αγώνα να έχει αυξημένο ενδιαφέρον, αφού ο Κίμι Αντονέλλι θα έχει την ευκαιρία να στεφθεί πρωταθλητής, κλείνοντας μια ονειρική χρονιά. Αν τα καταφέρει, ο νεαρός οδηγός της Mercedes θα γίνει ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1.

Κατατακτήριες και αγώνας θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+, ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί ετεροχρονισμένα και στον ΑΝΤ1.

Το ρεκόρ του Φέτελ απειλείται

Γεννημένος στις 25 Αυγούστου 2006, ο Κίμι Αντονέλι είναι μόλις 20 ετών. Το ρεκόρ σήμερα κατέχει ο Σεμπάστιαν Φέτελ, που στέφθηκε πρωταθλητής το 2010 σε ηλικία 23 ετών και 134 ημερών. Παράλληλα, θα γίνει ο πρώτος Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής μετά από 73 χρόνια – ο τελευταίος ήταν ο Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953.

Απομένουν έξι αγώνες (150 βαθμοί) για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και ο Αντονέλι φτάνει στο Circuit of the Americas με προβάδισμα 102 βαθμών. Μετά το Όστιν μένουν πέντε αγώνες (Μεξικό, Βραζιλία, Λας Βέγκας, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι), οπότε το μέγιστο των διαθέσιμων βαθμών είναι 125. Για να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στο Όστιν, η διαφορά του από τον Τζορτζ Ράσελ – καθώς και από τους Λιούις Χάμιλτον (229 βαθμοί) και Μαξ Φερστάπεν (221 βαθμοί) – πρέπει να είναι τουλάχιστον 125 βαθμοί.

Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας στους 125 βαθμούς, ο τίτλος κατοχυρώνεται στον Αντονέλι λόγω περισσότερων νικών (έχει ήδη 8 έναντι 3 του Ράσελ). Η μοναδική περίπτωση να εξασφαλιστεί μαθηματικά ο τίτλος στο Τέξας απαιτεί νίκη του Ιταλού την Κυριακή (25 βαθμοί). Έτσι φτάνει στους 365 βαθμούς και για να κλειδώσει μαθηματικά το πρωτάθλημα ο Ράσελ δεν πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από 2 βαθμούς, δηλαδή πρέπει να τερματίσει στην 9η θέση ή χαμηλότερα.

Με νίκη του Αντονέλι, ο Φερστάπεν τίθενται αυτόματα εκτός μαθηματικής διεκδίκησης, ενώ ο Χάμιλτον όσο θα πρέπει να τερματίσει τουλάχιστον 4ος για να μείνει «ζωντανός» στο κυνήγι του τίτλου. Αν ο Αντονέλι τερματίσει δεύτερος, το “match-ball” του τίτλου μεταφέρεται για το Μεξικό.

Αναλυτικά η κορυφή της κατάταξης οδηγών:

Θέση Οδηγός Βαθμοί 1 Αντονέλι 340 2 Ράσελ 238 3 Χάμιλτον 229 4 Φερστάπεν 221 5 Λεκλέρκ 215 6 Νόρις 201 7 Πιάστρι 138

Το Circuit of the Americas

Το Circuit of the Americas φιλοξενεί αγώνα Formula 1 από το 2012. Έχει μήκος 5.513 μέτρα και 20 στροφές, μερικές από τις οποίες είναι πολύ γρήγορες. Υπάρχουν δύο μεγάλες ευθείες – της εκκίνησης και ανάμεσα στις στροφές 11 και 12 – με αντίστοιχες ζώνες straight mode και overtake mode. Το πιο χαρακτηριστικό σημείο είναι η πρώτη στροφή, με έντονη ανωφέρεια και μεγάλο πλάτος, που καταλήγει σε αριστερή στροφή 120 μοιρών όπου οι οδηγοί διεκδικούν θέση.

Η τριπλέτα στροφών 3-6 θυμίζει την Maggots-Becketts στο Σίλβερστον, η τριπλέτα 12-15 θυμίζει το Χόκενχάιμ και η τριπλέτα 16-18 τη διαβόητη στροφή 8 στην Κωνσταντινούπολη. Φέτος η επιλογή ελαστικών γίνεται χωρίς κενό ανάμεσα στις γόμες. Λόγω της τραχύτητας του οδοστρώματος και των υψηλών ενεργειακών φορτίων στις γρήγορες καμπές, διαθέσιμες είναι οι γόμες C2, C3 και C4.

Στο Όστιν έχουν διεξαχθεί 13 αγώνες από το 2012 έως και το 2025. Πολυνίκης είναι ο Λιούις Χάμιλτον με 5 νίκες. Πέρυσι κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν, φτάνοντας τις 4 νίκες, ενώ στους κατασκευαστές, Mercedes και Red Bull έχουν από 5 νίκες η καθεμία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων:

Session Ημερομηνία Ώρα Κανάλι FP1 23/10 20:30 ΑΝΤ1+ FP2 23/10 00:00 ΑΝΤ1+ FP3 24/10 20:30 ΑΝΤ1+ Qualifying 24/10 00:00 ΑΝΤ1+ Race 25/10 22:00 ΑΝΤ1+ Race (ετεροχρονισμένα) 25/10 23:30 ΑΝΤ1

Πηγή: Αntenna.gr / Φωτογραφίες: Circuitoftheamericas.com