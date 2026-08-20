F1: Πού και πότε θα δεις το τελευταίο GP Ολλανδίας στο Zandvoort – Αναλυτικό πρόγραμμα

Η F1 επιστρέφει μετά την καλοκαιρινή διακοπή για τον 12ο αγώνα της σεζόν, με το ολλανδικό Grand Prix να γράφει τον επίλογό του στο ημερολόγιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Η Formula 1 επιστρέφει στην Ευρώπη και μαζί της επιστρέφει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σκηνικά του σύγχρονου πρωταθλήματος. Το Circuit Zandvoort υποδέχεται αυτό το Σαββατοκύριακο τον 12ο αγώνα της σεζόν, όμως η φετινή επίσκεψη έχει κάτι που την κάνει ξεχωριστή: θα είναι η τελευταία φορά που τα μονοθέσια της Formula 1 θα αγωνιστούν στην Ολλανδία, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.

Το Grand Prix της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Αυγούστου και, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης στο Ζάντφορτ, το αγωνιστικό τριήμερο θα περιλαμβάνει και Sprint.

Ένα τελευταίο ραντεβού στους αμμόλοφους

Το Ζάντφορτ επέστρεψε στο ημερολόγιο της Formula 1 το 2021, ύστερα από απουσία 36 ετών. Η αναβίωση του αγώνα συνέπεσε με την εκτόξευση της δημοτικότητας του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος μεταμόρφωσε το Grand Prix της πατρίδας του σε μία από τις πιο εντυπωσιακές διοργανώσεις του πρωταθλήματος.

Ο Ολλανδός έχει πανηγυρίσει τρεις νίκες στη σύγχρονη εποχή του αγώνα, ενώ έχει ανέβει στο βάθρο και στις πέντε προηγούμενες διοργανώσεις. Τώρα έχει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει το κοινό του με έναν ακόμη θρίαμβο.

Το Grand Prix, ωστόσο, δεν θα συνεχιστεί μετά το 2026. Οι διοργανωτές του Ζάντφορτ αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τη συμφωνία με τη Formula 1, με αποτέλεσμα ο φετινός αγώνας να αποτελεί την τελευταία εμφάνιση της F1 στην ολλανδική πίστα.

Και δεν πρόκειται απλώς για έναν συμβατικό αγώνα. Η διοργάνωση έχει σχεδιαστεί ως ένας μεγάλος επίλογος, με το κοινό να ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη Formula 1 από τους αμμόλοφους του Ζάντφορτ.

Ο Φερστάπεν θέλει να φύγει με νίκη

Αγωνιστικά, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Η Mercedes έχει πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό πρώτο μισό της σεζόν, ενώ ο Κίμι Αντονέλι βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο νεαρός Ιταλός έχει ήδη πανηγυρίσει έξι νίκες και προηγείται με σημαντική διαφορά, έχοντας πίσω του τους δύο οδηγούς της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. Η μάχη του τίτλου παραμένει ανοιχτή, ενώ η McLaren και η Ferrari εξακολουθούν να αναζητούν την απόλυτη σταθερότητα.

Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική για τον Φερστάπεν. Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας και δεν έχει καταφέρει ακόμη να κερδίσει αγώνα μέσα στο 2026. Στο Ζάντφορτ, όμως, διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: γνωρίζει την πίστα καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον οδηγό του grid.

Παράλληλα, η Red Bull θα παραταχθεί με αλλαγή στη σύνθεσή της. Ο Ισάκ Χατζάρ θα απουσιάσει από τον αγώνα λόγω τραυματισμού στον καρπό, με τον Λίαμ Λόσον να επιστρέφει προσωρινά στο δεύτερο μονοθέσιο της Red Bull.

Η McLaren θέλει να συνεχίσει την παράδοση

Η McLaren έχει ιδιαίτερα καλές αναμνήσεις από το Ζάντφορτ. Ο Λάντο Νόρις κέρδισε εκεί το 2024, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν ο μεγάλος νικητής το 2025.

Ο Νόρις ταξιδεύει στην Ολλανδία μετά τη νίκη του στο προηγούμενο Grand Prix της Ουγγαρίας, ενώ η McLaren έχει φέρει και νέες αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό της. Η ομάδα θέλει επομένως να διατηρήσει την παράδοση των τελευταίων ετών και να πρωταγωνιστήσει στον τελευταίο αγώνα του Ζάντφορτ.

Η Mercedes, από την άλλη, θα επιδιώξει να συνεχίσει την εντυπωσιακή της πορεία. Η γερμανική ομάδα έχει πάρει τις περισσότερες νίκες μέχρι στιγμής στη σεζόν και αποτελεί σημείο αναφοράς στις κατατακτήριες δοκιμές.

Μια πίστα που απαιτεί ακρίβεια

Το Ζάντφορτ δεν είναι μία από τις πίστες όπου οι οδηγοί μπορούν να βασιστούν αποκλειστικά στην ισχύ του κινητήρα. Η διαδρομή είναι στενή, γρήγορη και γεμάτη αλλαγές κατεύθυνσης, ενώ οι έντονες κλίσεις ορισμένων στροφών δημιουργούν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον για τα σύγχρονα μονοθέσια.

Η πίστα έχει μήκος 4,259 χιλιόμετρα, διαθέτει 14 στροφές και στον αγώνα της Κυριακής οι οδηγοί θα χρειαστεί να καλύψουν 72 γύρους, συνολικής απόστασης 306,587 χιλιομέτρων.

Οι ευκαιρίες για προσπέραση είναι περιορισμένες και γι’ αυτό η απόδοση στις κατατακτήριες έχει τεράστια σημασία. Από την επιστροφή του αγώνα το 2021, μάλιστα, όλοι οι νικητές έχουν ξεκινήσει από την pole position.

Φέτος, όμως, υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες: η βροχή βρίσκεται στο ενδεχόμενο του Σαββατοκύριακου, κάτι που στο Ζάντφορτ μπορεί να μετατρέψει έναν προβλέψιμο αγώνα σε πραγματική λοταρία.

Το πρόγραμμα του Grand Prix Ολλανδίας

Η δράση ξεκινά την Παρασκευή και, σε αντίθεση με ένα συμβατικό αγωνιστικό τριήμερο, οι οδηγοί θα έχουν μόλις μία περίοδο ελεύθερων δοκιμών πριν από το Sprint Qualifying.

Παρασκευή 21 Αυγούστου

Ώρα Ελλάδας Μετάδοση Ελεύθερες δοκιμές 1 13:30 ΑΝΤ1+ Sprint Qualifying 17:30 ΑΝΤ1+

Σάββατο 22 Αυγούστου

Ώρα Ελλάδας Μετάδοση Sprint 13:00 ΑΝΤ1+ Κατατακτήριες δοκιμές 17:00 ΑΝΤ1+

Κυριακή 23 Αυγούστου

Ώρα Ελλάδας Μετάδοση Formula 1 Show 15:00 ΑΝΤ1+ Grand Prix Ολλανδίας 16:00 ΑΝΤ1+ Ετεροχρονισμένη μετάδοση 16:30 ΑΝΤ1

Το Sprint αλλάζει τα δεδομένα

Η παρουσία Sprint κάνει το συγκεκριμένο Grand Prix ακόμη πιο απαιτητικό για τις ομάδες. Με μία μόνο περίοδο ελεύθερων δοκιμών την Παρασκευή, οι μηχανικοί έχουν ελάχιστο χρόνο για να βρουν το σωστό setup των μονοθεσίων.

Το Sprint του Σαββάτου θα έχει διάρκεια 24 γύρων, ενώ οι οκτώ πρώτοι οδηγοί θα πάρουν βαθμούς στο πρωτάθλημα, με τον νικητή να κερδίζει οκτώ.

Αυτό σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα κριθεί μόνο στον αγώνα της Κυριακής. Οι οδηγοί έχουν δύο διαφορετικές ευκαιρίες να συγκεντρώσουν βαθμούς και οι ομάδες θα πρέπει να βρουν γρήγορα την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην απόλυτη απόδοση και τη διαχείριση των ελαστικών.

Το τελευταίο Grand Prix του Ζάντφορτ, επομένως, δεν θα είναι απλώς ένας ακόμη σταθμός στο πρωτάθλημα. Είναι ο τελευταίος χορός της Formula 1 στην Ολλανδία, με τον Φερστάπεν να θέλει να κλείσει την ιστορία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους διεκδικητές του τίτλου να γνωρίζουν ότι κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.

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