F1: Πού και πότε θα δεις τον αγώνα στο Μεξικό – Θα έχουμε νέο Πρωταθλητή;

Αυτήν την Κυριακή ο μαγικός κόσμος της F1 περνάει από το Μεξικό, με τον Κίμι Αντονέλι να έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» τον τίτλο

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 ανεβάζει στροφές και ετοιμάζεται για τον 19ο αγώνα της σεζόν. Η αγωνιστική δράση ξεκινά από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και συνεχίζεται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Όλες οι ελεύθερες αλλά και οι κατατακτήριες δοκιμές, που θα κρίνουν τη διαμόρφωση του grid της Κυριακής, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τη συχνότητα του ΑΝΤ1+.

Το Grand Prix του Μεξικού έρχεται την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, ενώ θα προβληθεί ετεροχρονισμένα και στον ΑΝΤ1.

Μια ανάσα από το όνειρο ο Αντονέλλι

Η Formula 1 ετοιμάζεται να ζήσει ιστορικές στιγμές στην Πόλη του Μεξικού, με τον Κίμι Αντονέλι να βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού χρειάζεται μόλις 2 βαθμούς για να γράψει ιστορία. Ο 20χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes απολαμβάνει μια διαφορά 123 βαθμών από τον έτερο οδηγό της ομάδας, Τζορτζ Ράσελ. Αν τα καταφέρει, θα γίνει ο νεότερος πρωταθλητής στα χρονικά της F1 και ο πρώτος Ιταλός που κατακτά τον τίτλο μετά από 73 χρόνια!

Για να «κλειδώσει» και μαθηματικά τον τίτλο, ο Αντονέλι χρειάζεται απλώς έναν τερματισμό στην 9η θέση, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αντιπάλων του. Ακόμη όμως κι αν δεν τα καταφέρει, θα ανακηρυχθεί πρωταθλητής εφόσον δεν νικήσει ο Ράσελ ή ο Χάμιλτον.

Την ίδια στιγμή, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η βαθμολογία των κατασκευαστών. Η Mercedes και η Ferrari έχουν δημιουργήσει μια σημαντική διαφορά, παρά την πίεση των Red Bull και McLaren, οι οποίες αυτή τη στιγμή ισοβαθμούν, με την αυστριακή ομάδα να έχει καλύψει πρόσφατα το χαμένο έδαφος. Πιο χαμηλά στην κατάταξη, η μάχη για την 5η θέση ανάμεσα στην Racing Bulls και την Alpine παραμένει εντελώς αμφίρροπη, καθώς η μεταξύ τους διαφορά των 33 βαθμών αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Σε άλλα νέα, ο Σέρχιο Πέρεζ υπέγραψε νέα συμφωνία με την ομάδα της Cadillac. Ο Μεξικανός εντάχθηκε στη νέα ομάδα της F1 ενόψει του ντεμπούτου της το 2026, αφού η αποχώρησή του από τη Red Bull τον είχε αφήσει εκτός δράσης την περσινή χρονιά. Παρά την ασταθή πρώτη του σεζόν με την αμερικανική ομάδα, ο 36χρονος διανύει φέτος την καλύτερη περίοδο της φόρμας του, παρουσιάζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο σε σύγκριση με τον έμπειρο ομόσταβλό του, Βάλτερι Μπότας.

Αναλυτικά η κατάταξη οδηγών & κατασκευαστών πριν το Grand Prix του Μεξικού:

Βαθμολογία Οδηγών Βαθμοί Βαθμολογία Κατασκευαστών Βαθμοί Αντονέλι 365 Mercedes 607 Ράσελ 242 Ferrari 474 Χάμιλτον 241 Red Bull Racing 355 Φερστάπεν 236 McLaren 355 Λεκλέρκ 233 Racing Bulls 102 Nόρις 211 Alpine 69 Πιάστρι 144 Haas 30

Υψόμετρο, ιστορία και… Foro Sol

Η πίστα του Μεξικού κατασκευάστηκε το 1963, φιλοξενώντας το πρώτο της GP την ίδια χρονιά με νικητή τον Τζιμ Κλαρκ. Επέστρεψε στο καλεντάρι της F1 το 2015, χάρη στις ενέργειες του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Κάρλος Σλιμ, ανακαινίστηκε, αλλά διατήρησε τον αυθεντικό της χαρακτήρα.

Μήκος: 4.303 μέτρα

Χαρακτηριστικά: 17 στροφές , μερικές εξ αυτών 90 μοιρών, και δύο μεγάλες ευθείες με αντίστοιχες ζώνες Straight Mode

, μερικές εξ αυτών 90 μοιρών, και με αντίστοιχες ζώνες Straight Mode Υψόμετρο: 2,2 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της θάλασσας

Λόγω της μειωμένης πυκνότητας του αέρα (πίεση 0,78 bar), η αεροδυναμική απόδοση των μονοθεσίων μειώνεται κατά 20%, όπως ακριβώς και οι αεροδυναμικές αντιστάσεις. Οι κλίσεις στις αεροτομές ρυθμίζονται στο μέγιστο (όπως στο Μονακό), αλλά η παραγόμενη κάθετη δύναμη είναι ελάχιστη (όπως στη Μόντσα). Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής είναι το παλιό στάδιο μπέιζμπολ, Foro Sol, όπου ο παλμός των Μεξικάνων φιλάθλων δημιουργεί μια εθιστική ατμόσφαιρα, ειδικά κατά τη διάρκεια της απονομής. Θυμίζουμε πως πέρυσι, η νίκη του Νόρις με τη McLaren τον έφερε πιο κοντά στον τίτλο.

Επειδή το οδόστρωμα είναι λείο, χωρίς αναπηδήσεις, γρήγορες καμπές και υψηλά αεροδυναμικά φορτία, η Pirelli διαθέτει τις πιο μαλακές γόμες της: C3 (σκληρή), C4 (μέση) και C5 (μαλακή).

Από τους 22 οδηγούς που θα στηθούν στην εκκίνηση την Κυριακή, μόνο τρεις έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης στο Μεξικό:

Μαξ Φερστάπεν (Πολυνίκης): 5 νίκες (2017, 2018, 2021, 2022, 2023)

(Πολυνίκης): 5 νίκες (2017, 2018, 2021, 2022, 2023) Λιούις Χάμιλτον : 2 νίκες (2016, 2019)

: 2 νίκες (2016, 2019) Λάντο Νόρις: 1 νίκη (2025)

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων: