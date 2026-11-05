F1: Πού και πότε θα δεις τον αγώνα στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας

Το Grand Prix της Βραζιλίας έρχεται αυτή την Κυριακή με τη Mercedes να έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» και τον τίτλο των Κατασκευαστών

Το 20ο Grand Prix της Formula 1 διεξάγεται στη Βραζιλία την Κυριακή 8 Νοεμβρίου και μεταδίδεται ζωντανά κι αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης της Κυριακής.

Η Mercedes αγκαλιά με τον τίτλο Κατασκευαστών

Η Mercedes βρίσκεται μία ανάσα από την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών. Η γερμανική ομάδα χρειάζεται απλώς να διευρύνει ελαφρώς το προβάδισμά της έναντι της Ferrari για να «κλειδώσει» τον τίτλο. Αυτή τη στιγμή η διαφορά βρίσκεται στους 126 βαθμούς, με τη Mercedes να προηγείται με 630 έναντι 504 της ιταλικής ομάδας. Χρειάζεται, δηλαδή, τρεις περισσότερους βαθμούς από τη Ferrari στη Βραζιλία. Αν η συνολική διαφορά φτάσει τους 129 βαθμούς, το πρωτάθλημα κρίνεται οριστικά, καθώς η Mercedes υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας χάρη στις περισσότερες νίκες της.

Ιστορικά η Mercedes είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στο άθλημα, έχοντας ήδη κατακτήσει 8 Πρωταθλήματα Κατασκευαστών. Η κυριαρχία της ήταν απόλυτη για οκτώ συνεχόμενα έτη, από το 2014 έως και το 2021. Η φετινή επιτυχία θα ανεβάσει το σύνολο στα 9 πρωταθλήματα.

Αναλυτικά η βαθμολογία Κατασκευαστών:

Ομάδα Βαθμοί Mercedes 630 Ferrari 504 Red Bull Racing 380 McLaren 371 Racing Bulls 104 Alpine 674 Haas 30

Το Ιντερλάγκος και η βραζιλιάνικη γιορτή

Στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1 από το 1950 μέχρι σήμερα έχουν αγωνιστεί 33 οδηγοί με καταγωγή από τη Βραζιλία. Τρεις εξ αυτών έχουν στεφθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές: ο Άιρτον Σένα (3 τίτλοι), ο Νέλσον Πικέ (3) και ο Έμερσον Φιτιπάλντι (2). Φέτος οι Βραζιλιάνοι θα υποστηρίζουν τον 22χρονο συμπατριώτη τους Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, ενώ το ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει και ο Ραφαέλ Καμάρα. Οι κερκίδες στο Ιντερλάγκος θα είναι κατάμεστες, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και η προβλεπόμενη κακοκαιρία δεν αναμένεται να επηρεάσει τους θεατές.

Το Ιντερλάγκος κατασκευάστηκε πριν από 86 χρόνια και έχει φιλοξενήσει αγώνα 42 φορές. Σε αρκετές περιπτώσεις κρίθηκε εκεί το πρωτάθλημα. Έχει μήκος 4.309 μέτρα και βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων. Περιλαμβάνει 15 κυρίως αργές στροφές και δύο μεγάλες ευθείες με ζώνες straight mode. Για τον φετινό αγώνα η Pirelli έχει επιλέξει τις γόμες C3 (σκληρή), C4 (μέση) και C5 (μαλακή) – μία βαθμίδα πιο μαλακή σε σχέση με πέρυσι.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης μεταξύ των στροφών 3 και 5, καθώς και μεταξύ των στροφών 8 και 9. Οι νέες επιφάνειες ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα πρόσφυσης και την εξέλιξη της πίστας κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Οι ελεύθερες δοκιμές θα δώσουν την ευκαιρία να αξιολογηθεί η συμπεριφορά των ελαστικών στις μεγάλες αποστάσεις.

Η χάραξη δεν θέτει ακραίες απαιτήσεις στα ελαστικά, με τα φορτία να κατανέμονται σχετικά ομοιόμορφα. Οι ευκαιρίες για προσπέρασμα είναι πολλές, ενώ η διαχείριση της φθοράς παραμένει κρίσιμος παράγοντας. Αναμένεται βροχή το Σάββατο και την Κυριακή, οπότε τα ενδιάμεσα και τα βρόχινα ελαστικά πιθανότατα θα παίξουν ρόλο. Οι κλίσεις στις αεροτομές είναι υψηλές, καθώς το οδόστρωμα είναι λείο αλλά με πολλές αναπηδήσεις, αναγκάζοντας τους μηχανικούς να αυξήσουν την απόσταση από το έδαφος.

Πολυνίκης στην πίστα είναι ο Μίχαελ Σουμάχερ με 4 νίκες. Οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν έχουν από 3. Στις ομάδες προηγείται η Ferrari με 9 νίκες. Πέρυσι κέρδισε ο Λάντο Νόρις τόσο στο Sprint όσο και στον κυρίως αγώνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων: