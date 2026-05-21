FORMULA 1

F1: Πού και πότε θα δείτε το Grand Prix του Καναδά – Αναλυτικό πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ | 21.05.2026
Autotypos Team
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η F1 επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο με το Grand Prix του Καναδά και το ενδιαφέρον στρέφεται στην απαιτητική πίστα Ζιλ Βιλνέβ στο Μόντρεαλ

Ο 5ος αγώνας της φετινής σεζόν θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 23:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+, ενώ θα προβληθεί σε μαγνητοσκόπηση από τον ΑΝΤ1 στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Μια από τις πιο απρόβλεπτες πίστες

Η ιστορική διαδρομή των 4.361 μέτρων, χτισμένη στο τεχνητό Νησί της Παναγίας, θεωρείται μία από τις πιο απρόβλεπτες του πρωταθλήματος. Με έξι αριστερές και οκτώ δεξιές στροφές, χαμηλές μέσες ταχύτητες και έντονα φρεναρίσματα, το Grand Prix F1 του Καναδά απαιτεί απόλυτη ακρίβεια από οδηγούς και ομάδες. Σημείο αναφοράς παραμένει ο διάσημος «Τοίχος των Πρωταθλητών», όπου το παραμικρό λάθος πληρώνεται ακριβά.

Η Mercedes πηγαίνει στον Καναδά με φόρα, καθώς ο Κίμι Αντονέλι προηγείται στη βαθμολογία έχοντας κερδίσει τους τρεις τελευταίους αγώνες «ανοίγοντας» διαφορά 20 βαθμών από τον ομόσταυλό του, Τζορτζ Ράσελ. Ο τελευταίος ήταν και ο περσινός νικητής στο Μόντρεαλ, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον μετρά συνολικά επτά νίκες στην πίστα, όσες και ο Μίκαελ Σουμάχερ.

Για πρώτη φορά στο Grand Prix Καναδά θα διεξαχθεί Sprint αγώνας, κάτι που αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση στις ομάδες. Η Pirelli θα φέρει τις πιο μαλακές γόμες της γκάμας της, ενώ οι καιρικές προβλέψεις κάνουν λόγο για άστατες συνθήκες και πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις:

Session Ημερομηνία Ώρα Μετάδοση
FP1 22/5 19:30 ΑΝΤ1+
Κατατακτήριες Sprint 22/5 23:30 ΑΝΤ1+
Sprint 23/5 19:00 ΑΝΤ1+
Κατατακτήριες αγώνα 23/5 23:00 ΑΝΤ1+
Αγώνας 24/5 23:00 ΑΝΤ1+
Αγώνας (ετεροχρονισμένα) 25/5 01:00 ΑΝΤ1

Η πίστα του Μόντρεαλ μας έχει χαρίσει μερικούς από τους πιο επεισοδιακούς αγώνες στην ιστορία της F1 και όλα δείχνουν πως και φέτος το σκηνικό είναι ιδανικό για ανατροπές.

#F1#Mercedes#Pirelli#Αντρέα Κίμι Αντονέλι#Καναδάς#Λιούις Χάμιλτον#Μίκαελ Σουμάχερ#Τζορτζ Ράσελ
