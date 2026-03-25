F1: Που και πότε θα δούμε το Γκραν Πρι της Ιαπωνίας δωρεάν

Το 3ο Γκραν Πρι του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1 έρχεται στις 29 Μαρτίου στη θρυλική πίστα της Suzuka

Η ιστορική πίστα της Suzuka, γνωστή για το μοναδικό σχήμα «8», αποτελεί μια εντελώς ξεχωριστή δοκιμασία για ομάδες και οδηγούς. Σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον Ολλανδό Τζον Χούγκενχολζ, έπειτα από επιθυμία του Σοϊχίρο Χόντα, που αναζητούσε έναν χώρο δοκιμών για τη Honda.

Το ιδιαίτερο layout, που συναντάται και στην πίστα της Ferrari στο Φιοράνο, συμβάλλει στην πιο ισορροπημένη καταπόνηση των ελαστικών.

Η Suzuka διαθέτει συνολικά 18 στροφές, εκ των οποίων οι 10 είναι δεξιές και οι 8 αριστερές. Εντάχθηκε για πρώτη φορά στο καλεντάρι της Formula 1 τη δεκαετία του 1970 και έκτοτε έχει γίνει μία από τις πιο αγαπημένες πίστες των οδηγών. Ο ξεχωριστός χαρακτήρας της την καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική, τόσο για τα μονοθέσια όσο και για όσους βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.

Το μήκος της φτάνει τα 5.807 μέτρα, ενώ πρόσφατα ανακατασκευάστηκε ένα σημαντικό τμήμα της, από την έξοδο της τελευταίας σικέιν έως το τέλος του πρώτου τομέα. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι κρίσιμο, καθώς περιλαμβάνει στροφές μέσης και υψηλής ταχύτητας, αρκετές από τις οποίες είναι παρατεταμένες — όπως οι δύο πρώτες μετά την ευθεία εκκίνησης και τερματισμού — με αποτέλεσμα τα ελαστικά να δέχονται έντονη καταπόνηση.

Σε σχέση με πέρυσι, έχουν γίνει και μικρότερες παρεμβάσεις, όπως αλλαγές στα κερμπ και στις περιοχές διαφυγής με γρασίδι. Η πιο ουσιαστική αφορά τη στροφή 9, όπου το απλό κερμπ αντικαταστάθηκε από ένα ψηλότερο, διπλό. Παράλληλα, το συνθετικό γρασίδι στην εξωτερική πλευρά των στροφών 2, 7, 9, 14 και 17 έχει αντικατασταθεί με χαλίκι.

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της πίστας, οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους τις πιο σκληρές γόμες της Pirelli, δηλαδή τις C1, C2 και C3.

Η αγωνία στο κατακόρυφο

Μέχρι στιγμής στη σεζόν έχουμε δει δύο διαφορετικούς νικητές σε ισάριθμους αγώνες: στην Αυστραλία επικράτησε ο Τζορτζ Ράσελ, ενώ στην Κίνα τη νίκη πήρε ο Κίμι Αντονέλι, και οι δύο οδηγώντας για τη Mercedes. Την ίδια ώρα, οι Ferrari των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρκ έδειξαν ανταγωνιστικές και στους δύο αγώνες, διεκδικώντας αποτέλεσμα.

Γίνεται σαφές ότι με την εισαγωγή των νέων κανονισμών οι ισορροπίες μεταβάλλονται από αγώνα σε αγώνα, κρατώντας όλα τα σενάρια ανοιχτά.

Πέρυσι στην Ιαπωνία, ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε την τέταρτη διαδοχική του νίκη στη Suzuka, καταγράφοντας ένα μοναδικό επίτευγμα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Ιαπωνικό Grand Prix θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Formula 1 να περιορίσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 39 Grand Prix στην Ιαπωνία, με τα 35 από αυτά να φιλοξενούνται στη Suzuka.

