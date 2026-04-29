FORMULA 1

F1: Που και πότε θα δούμε το Grand Prix του Μαϊάμι

ΤΕΤΑΡΤΗ | 29.04.2026
Autotypos Team
f1-pou-kai-pote-tha-doume-to-grand-prix-tou-maiami-667302

Η F1 επιστρέφει μετά από αναγκαστική διακοπή πέντε εβδομάδων με το GP του Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο!

Μετά από ένα διάλλειμα πέντε εβδομάδων για… πόλεμο και τη ματαίωση των GP σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, η F1 επιστρέφει δυναμικά αυτό το Σ/Κ. Η δράση μεταφέρεται στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Μαϊάμι. Ομάδες και οδηγοί αξιοποίησαν το διάστημα αυτό για αναβαθμίσεις στα μονοθέσια, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο κατά πόσο αυτές θα αλλάξουν τις ισορροπίες.

Παράλληλα, η FIA προχώρησε σε τεχνικές αλλαγές κανονισμών με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων. Eπίσης, όπως ανακοινώθηκε,τα δοκιμαστικά της Παρασκευής θα διαρκέσουν 90 λεπτά και όχι 60 όπως συνήθως, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο τις ομάδες να προετοιμάσουν τα μονοθέσιά τους.

Η πίστα

Ο αγώνας διεξάγεται στο Miami International Autodrome, γύρω από το Hard Rock Stadium, έδρα των Miami Dolphins. Η διαδρομή έχει μήκος 5,41 χλμ., 19 στροφές, τρεις ευθείες και ένα σικέιν, με τους οδηγούς να κινούνται με το πόδι βυθισμένο στο γκάζι στο 58% του γύρου. Ο κυρίως αγώνας περιλαμβάνει 57 γύρους και το Sprint 19, με βασικά σημεία προσπεράσματος στις στροφές 11 και 17. Διαθέσιμες θα είναι οι γόμες C3, C4 και C5.

Σε αγώνα Sprint, ένας οδηγός μπορεί να συγκεντρώσει έως 33 βαθμούς και μια ομάδα έως 58. Ο Kimi Antonelli προηγείται στη βαθμολογία, με τον George Russell να ακολουθεί, ενώ η Mercedes βρίσκεται στην κορυφή των κατασκευαστών μπροστά από τη Ferrari.

Δοκιμαστικά και προκριματικά θα μεταδοθούν ζωντανά από τον ANT1+, ενώ ο αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθεί ζωντανά αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+  και ετεροχρονισμένα στον ΑΝΤ1.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις:

Παρασκευή (1/5)

19:00 – FP1 (ANT1+)


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

21:30 – Προκριματικά Sprint (ANT1+)

Σάββατο (2/5)

19:00 – Sprint (ANT1+)

23:00 – Προκριματικά Αγώνα (ANT1+)

Κυριακή (3/5)

23:00 – Αγώνας (ANT1+)

01:00 – Αγώνας (ANT1)

Παράλληλα, πριν (22:00) και μετά τη λήξη του αγώνα θα μεταδοθεί η εκπομπή «Formula 1 Show», με τον απεσταλμένο του ΑΝΤ1, Πάνο Σεϊτανίδη, να μεταφέρει την ατμόσφαιρα από τα paddock, ενώ μετά το τέλος αυτής η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με την εκπομπή «Formula 1 Stories» και τους, Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη.

#ANT1#F1#Ferrari#Mercedes#Αντρέα Κίμι Αντονέλι#Τζορτζ Ράσελ
