F1: Που θα δεις δωρεάν τον πρώτο αγώνα στη νέα πίστα Madring

H F1 επιστρέφει στη Μαδρίτη μετά από 35 χρόνια και η νέα πίστα Madring αναμένεται να βάλει δύσκολα σε οδηγούς κι ομάδες

Μετά από 35 χρόνια αναμονής, ο μαγικός κόσμος της F1 επιστρέφει στη Μαδρίτη για ακόμα ένα συναρπαστικό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Το 14ο Grand Prix της φετινής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στη νέα πίστα Madring, με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά κι αποκλειστικά από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, οι συνδρομητές του ANT1+ θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά τα ελεύθερα δοκιμαστικά και τις κατατακτήριες δοκιμές που καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης την Παρασκευή και το Σάββατο, 11 & 12 Σεπτεμβρίου.

Η νέα πίστα Madring

Το Grand Prix κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και θα διεξαχθεί στο Madring, μια εντελώς νέα πίστα στην ισπανική πρωτεύουσα. Συνδυάζει τμήμα δρόμου ανάμεσα στα κτίρια του εκθεσιακού κέντρου με ένα δεύτερο, μόνιμο τμήμα πίστας. Έχει συνολικό μήκος 5.416 μέτρα και περιλαμβάνει 22 στροφές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το «Monumental», μια στροφή 550 μέτρων με κλίση 24%.

Η γραμμή εκκίνησης-τερματισμού απέχει μόλις 200 μέτρα από τη στροφή 1. Ο πρώτος τομέας είναι πολύ γρήγορος, ενώ ο δεύτερος περιλαμβάνει αρκετές στροφές μεσαίας και χαμηλής ταχύτητας, μεταξύ των οποίων και η κεκλιμένη στροφή 12. Το τελικό τμήμα θυμίζει σε σημεία τις στροφές 90 μοιρών του Μπακού.

Οι γόμες που επιλέχθηκαν είναι οι μεσαίες της γκάμας: C2 ως σκληρή, C3 ως μέση και C4 ως μαλακή.

Υψηλές απαιτήσεις για τα ελαστικά

Από άποψη καταπόνησης και ενέργειας, η πίστα της Μαδρίτης συγκαταλέγεται στις πέντε πιο απαιτητικές του πρωταθλήματος, με πλευρικές δυνάμεις συγκρίσιμες με εκείνες της Βαρκελώνης και του Σίλβερστον. Το «Monumental» παράγει το υψηλότερο κάθετο φορτίο της σεζόν, λόγω της κλίσης και του μήκους της, και θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για την πρόσφυση των ελαστικών. Η άσφαλτος είναι πολύ λεία και προσφέρει σχετικά χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης. Για τον λόγο αυτό έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με νερό υπό υψηλή πίεση – όπως γίνεται και στη Σιγκαπούρη – ώστε να απομακρυνθούν η σκόνη και τα ελαιώδη υπολείμματα.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι οι υψομετρικές διαφορές. Το υψηλότερο σημείο βρίσκεται στη στροφή 7 (περίπου 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας), με κλίση 8% και υψομετρική διαφορά 10 μέτρων από τη στροφή 6. Το χαμηλότερο σημείο είναι στη στροφή 2, με διαφορά ύψους 26 μέτρων σε σχέση με τη στροφή 7.

Οι μηχανικοί ξεκίνησαν τη δουλειά για τον υπολογισμό των φορτίων πριν από τρία χρόνια, με εργαλεία προσομοίωσης. Μετά την ολοκλήρωση της πίστας, ομάδα μηχανικών μέτρησε την τραχύτητα της ασφάλτου και συνέταξε τεχνικό ενημερωτικό έγγραφο που μοιράστηκε σε όλες τις ομάδες. Καθώς δεν έχουν γίνει δοκιμές στη νέα πίστα πριν από το αγωνιστικό τριήμερο, οι ομάδες θα περιμένουν την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών για να καθορίσουν το πρόγραμμα και τη στρατηγική ελαστικών. Σε περίπτωση σημαντικής φθοράς στις μαλακότερες γόμες, ενδέχεται να διατηρήσουν σετ σκληρής γόμας για τον αγώνα.

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, την ίδια εβδομάδα πέρυσι οι μέγιστες τιμές περιβάλλοντος έφτασαν τους 29°C. Λόγω του υψομέτρου δεν αναμένονται ιδιαίτερα θερμές συνθήκες.

Η ιστορική σύνδεση Μαδρίτης και F1

Tα μονοθέσια της Formula 1 έχουν αγωνιστεί και στο παρελθόν κοντά στην ισπανική πρωτεύουσα. Μεταξύ 1968 και 1981 διεξήχθησαν εννέα Grand Prix Ισπανίας στην πίστα Jarama, 30 χιλιόμετρα έξω από τη Μαδρίτη. Συνολικά το Grand Prix Ισπανίας έχει φιλοξενηθεί 55 φορές σε πέντε διαφορετικές πίστες. Οι πιο επιτυχημένοι οδηγοί είναι ο Μίκαελ Σουμάχερ και ο Λιούις Χάμιλτον με έξι νίκες ο καθένας, ενώ η Ferrari ηγείται στους κατασκευαστές με 12 νίκες.

Μετά από τον θρίαμβό του στη Monza, ο Kimi Antonelli βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 267 βαθμούς, με τον teammate του στη Mercedes να ακολουθεί με 201 και τον Hamilton να βρίσκεται στην 3η θέση με 191.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων για το GP της Ισπανίας: