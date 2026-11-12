F1: Συνεχίζει με το δίδυμο Lawson – Lindblad και του χρόνου η Racing Bulls

Τέλος τα σενάρια αποχώρησης του Liam Lawson από τη Racing Bull – Ο Νεοζηλανδός παραμένει δίπλα στον Arvid Lindblad και για τη νέα σεζόν

Η Racing Bulls επιβεβαίωσε ότι ο Liam Lawson θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ομάδα και τη σεζόν του 2027 στην F1, έχοντας ξανά ως teammate τον Arvid Lindblad. Έτσι, οι δύο οδηγοί θα αποτελέσουν το δίδυμο της ομάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παρά τις φήμες που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με το μέλλον του Νεοζηλανδού.

Οι Lawson και Lindblad σχημάτισαν φέτος ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό δίδυμο, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της Racing Bulls να ανέβει στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Πρόκειται για μια επίδοση που αναμένεται να αποτελέσει την καλύτερη στην ιστορία της αγγλοϊταλικής ομάδας.

Παρά το γεγονός ότι ο Lawson συγκέντρωσε 89 βαθμούς, διπλάσιους από όσους κατάφερε να σημειώσει ο rookie Lindblad, η παραμονή του δεν ήταν δεδομένη. Η Racing Bulls έπρεπε να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για άμεσα αγωνιστικά αποτελέσματα και στον βασικό της στόχο, που είναι η εξέλιξη νέων οδηγών για την πρώτη ομάδα της Red Bull Racing.

Liam and Arvid are confirmed for 2027 ✍️ @visacashapprb retain their line-up into next season ✅ #F1 https://t.co/MEPP3ZPdZo — Formula 1 (@F1) November 12, 2026

Η μάχη με τον Nikola Tsolov

Στο παρασκήνιο, σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις για τη θέση του Lawson έπαιξε ο νεαρός Βούλγαρος Nikola Tsolov, ο οποίος αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Red Bull και πρωταγωνιστεί στη Formula 2. Η ομάδα τού είχε ήδη προσφέρει ευκαιρίες για ιδιωτικές δοκιμές, ενώ τον έβαλε και στο μονοθέσιο για το FP1 του Grand Prix του Μεξικού.

Ωστόσο, ο Lawson κατάφερε να ανταποκριθεί στην πίεση τις τελευταίες εβδομάδες, πραγματοποιώντας μερικούς από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας του.

Ο 24χρονος Νεοζηλανδός υπέγραψε τελικά νέο συμβόλαιο, εξασφαλίζοντας τη θέση του στη Racing Bulls για το 2027. Από την πλευρά του, ο Lindblad θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει για δεύτερη χρονιά στη Formula 1, μετά από μια ενθαρρυντική πρώτη σεζόν.