FORMULA 1

F1: Τέλος εποχής για οδηγό της Ferrari – Ποιος αποχωρεί από την ομάδα;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02.01.2026
Autotypos Team
f1-telos-epochis-gia-odigo-tis-ferrari-poios-apochorei-apo-tin-omada-788265

H ομάδα F1 της Ferrari ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον οδηγό, λίγο μετά το τέλος της σεζόν του 2025

Η Ferrari αποχαιρετά τον αναπληρωματικό οδηγό, Zhou Guanyu, στα πλαίσια της καλοκαιρινής ανασύνταξης και προετοιμασίας για τη νέα σεζόν της Formula 1. Ο Zhou, ο οποίος φοίτησε στην ακαδημία της ιταλικής ομάδας από το 2014 μέχρι το 2018, φόρεσε τα κόκκινα της Ferrari το 2025, λίγο μετά απ’ όταν έχασε τη θέση του στη Sauber, μετά το τέλος της σεζόν του 2024.

«Είμαστε ευγνώμονες για τη δέσμευση και τη συμβολή του Zhou Guanyu ως αναπληρωματικού οδηγού της Ferrari αυτή τη σεζόν! Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια», έγραψε η ομάδα σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι κρύβει το μέλλον για τον Zhou

Μετά την αποχώρησή του από τη Sauber, ο 26χρονος κινέζος ήλπιζε πως η παραμονή του στην F1, έστω στη θέση του αναπληρωματικού, θα τον βοηθούσε να αναβιώσει την καριέρα του και να κερδίσει ξανά μια θέση οδηγού. Βασικός του στόχος ήταν η ομάδα της Cadillac, με τη νεοσύστατη ομάδα να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στη Formula 1 του χρόνου.

«Έχω την επιθυμία να είναι να μπω ξανά στη θέση του οδηγού, ως full-time οδηγός στην F1», δήλωσε ο Zhou στο F1.com στην αρχή της σεζόν του 2025. «Όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο στόχο, αυτός είναι πολύ σαφής και πολύ απλός. Είμαι σίγουρος ότι όλοι το γνωρίζουν αυτό. Είσαι εκεί και προσπαθείς να κερδίσεις αγώνες, εξακολουθείς να έχεις την επιρροή σου, οπότε είναι πολύ σημαντικό, και όλα έχουν πραγματικά σημασία εδώ. Θα συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά για αυτό, αλλά αν υπάρξει μια ευκαιρία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα αγωνιστώ γι’ αυτήν, για μια επιστροφή».

Ωστόσο, το μέλλον του Zhou στην F1 παραμένει άγνωστο, αφού η Cadillac επέλεξε αντ’ αυτού να υπογράψει τον πρώην οδηγό της Red Bull, Sergio Perez, και τον πρώην teammate του Zhou στη Sauber, Valtteri Bottas, αφήνοντάς τον χωρίς συμβόλαιο για το 2026.

Πηγή: Motorsport.com

Φωτογραφίες: Erik Junius

