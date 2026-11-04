F1: Τέλος ο Esteban Ocon από τη Haas – Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του

Οριστικά εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν θα παραμείνει ο Estaban Ocon, με τη Haas να έχει ήδη διαλέξει τον αντικαταστάτη του

Εκτός αγωνιστικής δράσης θέτει τον Esteban Ocon η ομάδα της Haas, μετά και τον έντονο διαπληκτισμό του Γάλλου οδηγού με τον επικεφαλής της ομάδας, Ayao Komatsu, στο Μεξικό. Την πρώτη του εμφάνιση στην F1 θα πραγματοποιήσει ο 21χρονος Rafael Camara, με τον νεαρό Βραζιλιάνο να κάνει ντεμπούτο μπροστά στους συμπατριώτες του.

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι στο Μεξικό

Η απόφαση της Haas ήρθε έπειτα από την ολοένα και πιο τεταμένη σχέση ανάμεσα στον Ocon και την ομάδα. Ένας έντονος διαπληκτισμός στο Grand Prix του Μεξικού αποτέλεσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την τελευταία αφορμή για τον επικεφαλής της ομάδας, Ayao Komatsu, προκειμένου να θέσει τον Γάλλο εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας, Ryo Hirakawa, πήρε τη θέση του από το Σάββατο στο Μεξικό, καταφέρνοντας μάλιστα να τερματίσει στη 10η θέση. Πλέον, η Haas επιβεβαίωσε ότι ο Ocon δεν πρόκειται να επιστρέψει στη δράση με τα χρώματά της και είναι ελεύθερος να επιλέξει την επόμενη ομάδα του το 2027

«Έχουμε πλέον ενημερώσει τον Esteban Ocon ότι δεν θα επιστρέψει σε αγωνιστική θέση στην TGR Haas F1 Team για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν», εξήγησε ο Komatsu. «Τέτοιες αποφάσεις δεν λαμβάνονται ποτέ ελαφρά τη καρδία, όπως συνέβη και στο Μεξικό. Ωστόσο, τότε, όπως και τώρα, θεωρούμε ότι αυτή είναι ξεκάθαρα η καλύτερη επιλογή για την ομάδα ενόψει της συνέχειας. Οι συζητήσεις που τελικά πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στην ομάδα και τον Esteban παραμένουν εσωτερικό ζήτημα και θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε τον ιδιωτικό χαρακτήρα των συζητήσεων που διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών».

Ο Camara παίρνει πρόωρα την ευκαιρία του

Τη θέση του Γάλλου θα πάρει ο Rafael Camara, οδηγός της ακαδημίας της Ferrari, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με τη Haas για να τον αντικαταστήσει από το 2027. Ο Βραζιλιάνος προηγείται αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία της Formula 2 και έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στην αμερικανική ομάδα μέσα από τις ιδιωτικές δοκιμές.

Η τελική έγκριση για την προαγωγή του δόθηκε το απόγευμα της Τρίτης, αν και ο Camara είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου στο Μεξικό, μετά την αιφνίδια απομάκρυνση του Ocon. Στο Autodromo Hermanos Rodriguez, η Haas επέλεξε προσωρινά τον Ryo Hirakawa, προκειμένου να αξιολογήσει τις διαθέσιμες επιλογές της για τους αγώνες που απομένουν.

Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς θα βρεθεί στο μονοθέσιο της ομάδας στα Grand Prix του Λας Βέγκας, του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι. Το πιθανότερο σενάριο είναι να μοιραστούν τις συγκεκριμένες συμμετοχές.

Έχει ήδη οδηγήσει Ferrari και Haas

Παρότι ο Camara δεν έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα μονοθέσιο της Formula 1 προδιαγραφών 2026, δεν θα φτάσει απροετοίμαστος στο απαιτητικό ντεμπούτο του μπροστά στο κοινό της πατρίδας του. Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς έχει συμμετάσχει σε πέντε δοκιμές με παλαιότερα μονοθέσια. τέσσερις με τη Ferrari SF-25 και μία με τη Haas VF-25.

Η τελευταία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στην πίστα του Portimao, στην Πορτογαλία, και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της ομάδας να τον εμπιστευτεί.

«Ενόψει της συνέχειας, επιλέξαμε τον Rafael Camara για να οδηγήσει δίπλα στον Ollie Bearman στο Grand Prix του Σάο Πάολο», επιβεβαίωσε ο Komatsu. «Έχοντας ξεχωρίσει στη δοκιμή του με παλαιότερο μονοθέσιο τον Αύγουστο, γνωρίζουμε τις δυνατότητες του Rafael και ανυπομονούμε να τον καλωσορίσουμε στην ομάδα αυτό το Σαββατοκύριακο και να συνεργαστούμε μαζί του κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του στη Formula 1, οδηγώντας το VF-26 στη Βραζιλία».

Η αλλαγή αυτή επηρεάζει και το πρόγραμμα της Ferrari. Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP1) της Παρασκευής το πρωί, στην οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένο να συμμετάσχει ο Camara, θα δοθεί τελικά στον Dino Beganovic. Έτσι, ο Σουηδός οδηγός θα έχει ακόμη μία ευκαιρία να οδηγήσει το μονοθέσιο της ομάδας από το Μαρανέλο.

Πηγή: Motorsport.com / Φωτογραφίες: Haasf1team.com, Ferrari.com