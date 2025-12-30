quattroruote-icon
FORMULA 1

F1: Θα φύγει ο μηχανικός του Φερστάπεν για άλλη ομάδα; – Όλο το παρασκήνιο

ΤΡΙΤΗ | 30.12.2025
Autotypos Team
f1-tha-fygei-o-michanikos-tou-ferstapen-gia-alli-omada-olo-to-paraskinio-787983

Το «αχτύπητο» δίδυμο Φερστάπεν και Gianpiero Lambiase μάλλον «σπάει» μετά από 71 νίκες και τέσσερα πρωταθλήματα οδηγών στην F1

Παρ’ ότι ο Φερστάπεν θέλει δίπλα του τον βρετανό (με ιταλικές ρίζες) «αγαπημένο» μηχανικό του, ο Gianpiero Lambiase, ή απλώς “GP”, φαίνεται πως ετοιμάζει βαλίτσες για την Aston Martin, με την ομάδα της Williams F1 να φέρεται πως… παραμονεύει στη γωνία. Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν ο GP είχε ζητήσει από τη Red Bull να μην ακολουθήσει την ομάδα σε κάποια ταξίδια για προσωπικούς λόγους (έλειψε σε Αυστρία και Βέλγιο).

Μετά το τέλος του πρωταθλήματος, στη Red Bull επικρατεί ένα μικρό… χάος, με την ομάδα να  προσπαθεί να ανασυνταχθεί για να καταφέρει να επιστρέψει άμεσα στην κορυφή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το δίδυμο της επιτυχίας

Η άριστη συνεργασία μεταξύ Φερστάπεν και GP στην F1 ξεκίνησε το 2016 και οδήγησε σε 71 νίκες σε Γκραν Πρι για τον ολλανδό superstar, αλλά και σε τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα οδηγών. Το όνομα του ιταλο-βρετανού μηχανικού έχει συνδεθεί με την Aston Martin, ωστόσο, στο Motorsport.com διαβάζουμε πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με την ομάδα της Williams.

H βρετανική ομάδα έκλεισε την περσινή χρονιά στην 5η θέση στον πίνακα κατασκευαστών – την υψηλότερη από το 2017.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπήρξε συζήτηση για έναν ρόλο Διευθύνοντος Συμβούλου ή επικεφαλής ομάδας στην Aston Martin, με την τελευταία θέση να κατέχει τώρα ο Adrian Newey, αλλά ο τελευταίος φαίνεται πως δεν έχει πρόθεση να διατηρήσει αυτόν τον ρόλο μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές ποιο ρόλο μπορεί να αναλάβει ο Lambiase στην ομάδα της Aston Martin.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον Φερστάπεν

Η μεταγραφή του Lambiase στην Aston Martin θα μπορούσε να είναι και ένα πρώτο βήμα για μια μελλοντική μετακόμιση του Φερστάπεν στη βρετανική ομάδα – κάτι που αποτελεί πιθανότατα ένα ονειρικό σενάριο για τους fans της. Μετά την απώλεια του περσινού πρωταθλήματος, αλλά και τις πολλές αλλαγές στο ρόστερ της Red Bull, η παραμονή του ολλανδού στη Red Bull μετά και το 2027 είναι κάθε άλλο παρά σίγουρη.

Πρόσφατα, ο Helmut Marko έγινε ακόμα ένα μεγάλο όνομα που αποχωρεί από τη Red Bull μετά τους, Christian Horner, Adrian Newey και Jonathan Wheatley.

Τι κρατάμε:

  • Τα «μαζεύει» για Aston Martin ή Williams ο αγαπημένος μηχανικός του Φερστάπεν
  • O Gianpiero Lambiase ίσως περιμένει την Φερστάπεν στην Aston, όπως σίγουρα ελπίζουν οι fans της
  • Παράλληλα, η Williams θέλει επίσης να εντάξει τον ιταλο-βρετανό στο ρόστερ της

Πηγή: Motorsport.com

#Aston Martin#F1#Red Bull#Williams#Μαξ Φερστάπεν
