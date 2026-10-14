F1: Θα γυρίσει σε V8 κινητήρες τελικά;

Η Formula 1 εξετάζει την επιστροφή στους V8 κινητήρες από το 2030, δηλαδή έναν χρόνο νωρίτερα από το αρχικό σχέδιο

Η επιστροφή των V8 κινητήρων στη Formula 1 αποκτά πλέον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, με το 2030 να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδιασμών. Την προοπτική αυτή έθεσε ο πρόεδρος της FIA κατά την παρουσίαση του σχεδίου για την επιστροφή της F1 στην Αφρική. Ο Mohammed Ben Sulayem θέλει ελαφρύτερα και φθηνότερα σε εξέλιξη μονοθέσια, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο ενός V8 Turbo 3,0 λίτρων με ηλεκτρική υποβοήθηση.

Όπως εξήγησε, οι βασικοί στόχοι είναι δύο: η μείωση του βάρους των μονοθεσίων κατά περίπου 80 κιλά και ο περιορισμός του κόστους εξέλιξης και των κινητήρων κατά τουλάχιστον 50%. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν διευκρινιστεί οι τεχνικές λύσεις που θα επιτρέψουν την επίτευξη αυτών των στόχων.

Γιατί επισπεύδεται η αλλαγή κινητήρων

Ο τρέχων κύκλος κανονισμών προοριζόταν αρχικά να παραμείνει σε ισχύ έως το 2031. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια που έχει προκαλέσει η αυξημένη πολυπλοκότητα των μονοθεσίων και ο έντονα ηλεκτροποιημένος χαρακτήρας των νέων μονάδων ισχύος φαίνεται πως επιταχύνει τις εξελίξεις κατά έναν χρόνο. Ήδη από τον περασμένο Μάιο, ο Ben Sulayem είχε εκφράσει την πρόθεσή του να φέρει την επιστροφή των V8 νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Οι διαπραγματεύσεις με τους κατασκευαστές κινητήρων φαίνεται πλέον να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, αν και οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ανακοινωθεί.

Για να γίνει κατανοητή η έκταση της αλλαγής, χρειάζεται να εξεταστεί η σημερινή αρχιτεκτονική των μονάδων ισχύος. Οι κανονισμοί που τέθηκαν σε ισχύ το 2026 διατήρησαν τον V6 Turbo των 1,6 λίτρων, καταργώντας όμως το σύστημα MGU-H, το οποίο ανακτούσε ενέργεια από τα καυσαέρια. Αντίθετα, αυξήθηκε σημαντικά η συμβολή του MGU-K, του ηλεκτροκινητήρα-γεννήτριας που ανακτά ενέργεια κατά το φρενάρισμα. Η μέγιστη ισχύς του ανέβηκε από τα 120 στα 350 kW, φέρνοντας την αναλογία ανάμεσα στην ισχύ του θερμικού κινητήρα και την ηλεκτρική ενέργεια κοντά στο 50:50.

Η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς εξαρτάται, ωστόσο, από την ενέργεια που έχει αποθηκευτεί και από τον τρόπο με τον οποίο ο οδηγός και η ομάδα επιλέγουν να τη χρησιμοποιήσουν μέσα στον γύρο. Η ανάκτηση γίνεται κατά το φρενάρισμα, κατά το κλείσιμο του γκαζιού, αλλά και με πλήρως πατημένο γκάζι μέσω της λειτουργίας super clipping. Έτσι, η διαχείριση της ενέργειας έχει αποκτήσει καθοριστικό ρόλο τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα στην πίστα.

Τι αλλάζει μέχρι την επιστροφή των V8

Οι κανονισμοί για τις μονάδες ισχύος βρίσκονται ήδη υπό αναθεώρηση. Τον Ιούνιο, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA επικύρωσε αλλαγές για το 2027 και το 2028, οι οποίες αφορούν τη συνεισφορά του θερμικού κινητήρα, τη ροή ενέργειας του καυσίμου και τη χρήση της ηλεκτρικής ισχύος. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν ένα ενδιάμεσο βήμα για την εξισορρόπηση των σημερινών μονάδων ισχύος, πριν από την ενδεχόμενη μετάβαση σε μια εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική.

Η τελευταία φορά που τα μονοθέσια της F1 χρησιμοποιούσαν V8 κινητήρες ήταν κατά την περίοδο 2006-2013, όταν τα χρησιμοποιούσαν ατμοσφαιρικούς V8 2,4 λίτρων. Το 2014 αντικαταστάθηκαν από τους V6 Turbo με υβριδικό σύστημα. Ακόμη και τότε, πάντως, υπήρχε ηλεκτρική υποβοήθηση. Το σύστημα KERS παρουσιάστηκε το 2009 και χρησιμοποιήθηκε ξανά από το 2011 έως το 2013, επιτρέποντας την ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα και την αξιοποίησή της για πρόσθετη ισχύ.

Για την επόμενη γενιά κινητήρων, δύο από τα βασικά ζητήματα που συζητούνται είναι η διατήρηση της υβριδικής τεχνολογίας και η επιλογή ανάμεσα σε ατμοσφαιρικούς και turbo κινητήρες. Κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για κάποια συγκεκριμένη τεχνική λύση. Ένα από τα επικρατέστερα ενδεχόμενα θέλει τη Formula 1 να υιοθετεί έναν V8 Turbo 3,0 λίτρων, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 100 kW. Πρόκειται, ωστόσο, για ανεπιβεβαίωτη πληροφορία και όχι για οριστικοποιημένη απόφαση.

Η ιδέα της επιστροφής στους V8 φαίνεται να βρίσκει υποστήριξη σε μεγάλο μέρος της Formula 1. Το δύσκολο κομμάτι θα είναι να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές σε μια λύση που θα περιορίζει το κόστος και το βάρος, χωρίς να δημιουργεί νέες ανισορροπίες μεταξύ των κατασκευαστών. Η αλλαγή έχει πλέον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, αλλά οι τεχνικές λεπτομέρειες και η τελική συμφωνία παραμένουν ανοιχτές.

Πηγή: Quattroruote.it