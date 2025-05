F1: Τι κρύβει το μέλλον για τον Σέρχιο Πέρες;

Στο Μαϊάμι θα βρίσκεται ο -πρόσφατα απολυμένος από τη Red Bull- Σέρχιο Πέρες αυτή την εβδομάδα, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με ομάδα για την επιστροφή του στην F1.

Ο μαγικός κόσμος της F1 ταξιδεύει στο Μαϊάμι αυτήν την εβδομάδα, εκεί που θα βρίσκεται και ο Σέρχιο Πέρες, ο οποίος αναζητεί νέα «στέγη». Σε αναζήτηση για οδηγούς βρίσκεται και η νεοσύστατη ομάδα της Cadillac, με τις δύο μεριές να φημολογείται πως βρίσκονται σε συζητήσεις. Η νέα αμερικάνικη ομάδα της F1 θα μπορούσε ακόμα και να ανακοινώσει τη συμφωνία αυτό το Σάββατο κατά τη διάρκεια του launch event.

