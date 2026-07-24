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FORMULA 1

F1: Το Grand Prix της Ουγγαρίας έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο – Που θα το δεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.07.2026
Autotypos Team
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Το Grand Prix της Ουγγαρίας επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο, με τον 11ο αγώνα του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της F1 να διεξάγεται την Κυριακή 26 Ιουλίου

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 16:00, με τη ζωντανή μετάδοση να γίνεται αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+, ενώ ο ΑΝΤ1 θα προβάλει τον αγώνα σε μαγνητοσκόπηση στις 16:30. Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή 24 Ιουλίου με τις ελεύθερες δοκιμές και συνεχίζεται το Σάββατο 25 Ιουλίου με τις κατατακτήριες, οι οποίες θα μεταδοθούν επίσης ζωντανά από το ΑΝΤ1+.

F1 Ουγγαρία

Μάχη κορυφής στο πρωτάθλημα οδηγών

Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη μάχη του τίτλου, με τον Kimi Antonelli να πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με τη Mercedes. Ο Ιταλός έχει πανηγυρίσει έξι νίκες στους δέκα πρώτους αγώνες και προηγείται στη βαθμολογία κατά 45 βαθμούς από τον Lewis Hamilton, σε μια μονομαχία που όλα δείχνουν ότι θα κρατήσει μέχρι τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς.

Στην Ουγγαρία, ο Lando Norris επιστρέφει στην πίστα όπου είχε πανηγυρίσει τη νίκη την περασμένη σεζόν, ωστόσο φέτος η McLaren δεν δείχνει το ίδιο ανταγωνιστική. Στη Ferrari, αντίθετα, επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς οι τελευταίες αναβαθμίσεις φαίνεται να έχουν βελτιώσει τη συμπεριφορά της SF26. Το Hungaroring, με την απουσία μεγάλων ευθειών, θεωρείται μια πίστα που ίσως αναδείξει τα δυνατά σημεία του μονοθεσίου της Scuderia.

F1 Ουγγαρία

Η ιδιαίτερη πρόκληση του Hungaroring

Η πίστα βρίσκεται λίγο έξω από τη Βουδαπέστη, κατασκευάστηκε μέσα σε μόλις εννέα μήνες το 1985 και φιλοξένησε τον πρώτο της αγώνα το 1986, με νικητή τον Nelson Piquet με Williams. Οι οδηγοί τη χαρακτηρίζουν συχνά ως «πίστα καρτ», καθώς οι συνεχόμενες στροφές απαιτούν υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και μέγιστες κλίσεις στις αεροτομές, όπως συμβαίνει και στο Μονακό. Σε μια διαδρομή όπου ο ρυθμός είναι καθοριστικός για έναν γρήγορο γύρο, τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Οι καιρικές προβλέψεις κάνουν λόγο για καλοκαιρινές συνθήκες στις πρώτες ημέρες του τριημέρου, ενώ υπάρχει πιθανότητα βροχής την Κυριακή, κάτι που θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες.

Η διαδρομή έχει μήκος 4.381 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές, με μοναδική ουσιαστική ευκαιρία προσπέρασης στο τέλος της ευθείας εκκίνησης-τερματισμού και στο σικέιν που ακολουθεί. Για τον λόγο αυτό, η επίδοση στις κατατακτήριες δοκιμές παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους τις μαλακές γόμες C3, C4 και C5, ενώ οι οδηγοί θα χρειαστεί να διατηρήσουν απόλυτη συγκέντρωση σε όλους τους 70 γύρους, καθώς η πίστα δεν προσφέρει ούτε στιγμή ανάπαυλας.

Το Hungaroring διαθέτει δύο ζώνες straight mode: μία στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού και μία ακόμη, μικρότερη, στην κατηφόρα από τη στροφή 1 προς τη στροφή 2, με μία μόνο ζώνη ανίχνευσης πριν από την είσοδο στη στροφή 14. Σε αυτές τις συνθήκες, η πρόσφυση –ιδιαίτερα στον πίσω άξονα– αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού αποτελέσματος.

Ο Hamilton κυνηγά το ιστορικό ρεκόρ

Ο απόλυτος «άρχοντας» του Hungaroring παραμένει ο Lewis Hamilton, ο οποίος μετρά οκτώ νίκες (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 και 2020), αλλά και 12 παρουσίες στο βάθρο. Ο Βρετανός θέλει φέτος να πανηγυρίσει την ένατη νίκη του στην ουγγρική πίστα, αυτή τη φορά με τα χρώματα της Ferrari. Από τους οδηγούς που θα βρίσκονται στην εκκίνηση, νίκη στο Hungaroring έχουν επίσης οι Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen, Esteban Ocon και Fernando Alonso.

Σε επίπεδο κατασκευαστών, η McLaren είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του αγώνα με 13 νίκες, ενώ Williams και Ferrari ακολουθούν με επτά. Παράλληλα, η βρετανική ομάδα κατέχει και το ρεκόρ των pole positions με εννέα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων για το Grand Prix της Ουγγαρίας:

Διοργάνωση Session Ημερομηνία Ώρα Μετάδοση
F1 FP1 24/7 14:30 ANT1+
F1 FP2 24/7 18:00 ANT1+
F1 FP3 25/7 13:30 ANT1+
F1 Kατατακτήριες 25/7 17:00 ANT1+
F1 Αγώνας 26/7 16:00 ANT1+
F1 Αγώνας (Μαγνητοσκόπηση) 26/7 16:30 ANT1
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Tags
#ANT1#F1#Ferrari#Mclaren#Mercedes#Αντρέα Κίμι Αντονέλι#Λάντο Νόρις#Λιούις Χάμιλτον#Ουγγαρία
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