F1: Το μυστικό της Ferrari πίσω από τη νίκη του Hamilton – Spoiler: Δεν είναι η Kim Kardashian…

Ο Lewis Hamilton ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του βάθρου με τα χρώματα της Ferrari και το μυστικό της επιτυχίας ίσως βρέθηκε

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ» λένε οι σοφοί κι αυτό ισχύει και για τον βρετανό αστέρα της F1, Lewis Hamilton. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής άργησε λίγο να επιστρέψει στα γνωστά γι’ αυτόν λημέρια της κορυφής του podium, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους Ιταλούς απ’ το να βγουν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν έξαλα τη νίκη του βρετανού superstar στο GP της Βαρκελώνης.

Ενώ πολλοί ήταν αυτοί που βιάστηκαν να τον ξεγράψουν ως το νεότερο θύμα του… «Kardashian curse» (για όσους ασχολούνται με NBA), ο Hamilton δήλωσε με εμφατικό τρόπο πως είναι ακόμα εδώ, ενώ μια αλλαγή στο μονοθέσιο της Ferrari ίσως έπαιξε καθοριστικό ρόλο: οι νέες ζάντες της BBS.

People in Maranello celebrating Lewis Hamilton win 🥺❤️ pic.twitter.com/FNgOyBykUp — LH44(A) (@LH44Fanpage8) June 14, 2026

Πρώτη νίκη από το 2024

Σίγουρα είναι δύσκολο να μένεις μακριά από την κορυφή για δύο χρόνια, ειδικά όταν οδηγάς για μια ομάδα όπως η Ferrari και κουβαλάς στην πλάτη σου… 7 τίτλους. Ο Hamilton κατάφερε να σπάσει την «κατάρα» οδηγώντας εξαιρετικά στο GP της Καταλονίας, πανηγυρίζοντας έξαλα την πρώτη του νίκη με τα χρώματα της ιταλικής ομάδας.

Κι ενώ ο ίδιος πανηγύριζε με την ομάδα του στο paddock και παρέα με την αγαπημένη του Kim, οι εν λόγω πανηγυρισμοί ήταν απλά μια μικρογραφία των όσων γίνονταν ταυτόχρονα στην Ιταλία. Οι γνωστοί για την τρέλα τους οπαδοί της Ferrari ξεχύθηκαν στους δρόμους της γειτονικής χώρας, παίζοντας τον ύμνο της Ιταλίας στη διαπασών και κουνώντας σημαίες μέσα σε κλασσικά ιταλικά αυτοκίνητα εταιρειών όπως η Lancia, η Fiat και φυσικά η Ferrari.

Αυτή ήταν η 106η νίκη στην τεράστια καριέρα του Lewis Hamilton, με τους Ιταλούς να ελπίζουν πως είναι μονάχα η πρώτη για έναν οδηγό που έχει ακόμα πολλά να δώσει. Με μία νίκη και 4 podiums, ο Hamilton αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 2η θέση του πίνακα οδηγών, 41 βαθμούς πίσω από τον Kimi Antonelli και 9 μπροστά από τον 3ο της κατάταξης, George Russel.

Το μυστικό της επιτυχίας

Κι ενώ κάποιοι… πονηροί θα πουν πως ο βρετανός βρήκε το αντίδοτο στο Kardashian curse – την κατάρα που έχει καταστρέψει τις καριέρες παιχτών του NBA που «έμπλεξαν» με μια από τις αδερφές της γνωστής οικογένειας – ο πραγματικός λόγος της επιτυχίας ίσως είναι κάπως πιο… βαρετός.

Μετά τη θριαμβευτική νίκη του στο GP της Βαρκελώνης, βγαίνουν στην επιφάνεια όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς πέτυχε η Scuderia αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση. Όπως αποκαλύπτουν ιταλικές πηγές, η νίκη δεν οφειλόταν μόνο στην οδηγική ικανότητα του βρετανού και στο virtual safety car, αλλά και σε μια σημαντική τεχνολογική καινοτομία που έφερε η ομάδα στην Ισπανία.

Η Ferrari έφτασε στη Βαρκελώνη με αρκετές αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο SF-26, αλλά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ήταν οι νέες ζάντες που ανέπτυξε σε συνεργασία με την ιαπωνική BBS. Σύμφωνα με το Motorsport.com, οι νέες ζάντες καταφέρνουν να διατηρούν πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες στα ελαστικά σε σχέση με συμβατικές λύσεις.

Αυτό έδωσε σημαντικό πλεονέκτημα στη Ferrari σε έναν αγώνα όπως αυτός της Κυριακής, όπου η διαχείριση των ελαστικών έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

🚨 | Ferrari’s new BBS Japan rear wheels helped improve tyre management in Barcelona by reducing the transfer of brake-generated heat to the tyres. Working alongside redesigned rear brake drum assemblies that created an insulated airflow layer, the package stabilised tyre… pic.twitter.com/0mXS39de6f — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) June 16, 2026

Οι νέες ζάντες της BBS

Μετά την άρση των περιορισμών της FIA, οι ομάδες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναπτύσσουν δικές τους ζάντες. Ενώ η Mercedes επέλεξε λύση OZ Racing για πιο γρήγορη θέρμανση των ελαστικών, η Ferrari πήγε στην αντίθετη κατεύθυνση: σχεδίασε ζάντες που απομονώνουν τη θερμότητα που παράγεται από τα φρένα, εμποδίζοντας την από το να μεταφέρεται στα ελαστικά.

Παράλληλα, η ομάδα βελτίωσε και τον σχεδιασμό των brake drums, επιτρέποντας καλύτερη κυκλοφορία ψυχρού αέρα, ενώ οι ζάντες από σφυρήλατο μαγνήσιο διαχέουν αποτελεσματικά τη θερμότητα. Το αποτέλεσμα; Τα ελαστικά ζεσταίνονται πιο γρήγορα όταν είναι κρύα, αλλά δεν υπερθερμαίνονται εύκολα, μειώνοντας σημαντικά τη φθορά τους – κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στην πίστα της Καταλονίας.

Με αυτή την έξυπνη προσέγγιση, η Ferrari δείχνει ότι επενδύει βαθιά στην τεχνολογική υπεροχή για το 2026, δίνοντας στον Lewis Hamilton τα «όπλα» που χρειάζεται για να διεκδικήσει τον τίτλο.

Πηγές: Motorsport.com/ GPFans.com