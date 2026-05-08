F1: Το ρεκόρ που λίγοι κατάλαβαν ότι έσπασε ο Antonelli στο Μαϊάμι – Ξεπέρασε Senna και Schumacher

Ο Kimi Antonelli συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την απόδοσή του φέτος στην F1, με τον νεαρό Ιταλό να πραγματοποιεί ένα ιστορικό ρεκόρ

Ακόμα ένα ιστορικό επίτευγμα για τον Kimi Antonelli, με τον νεαρό οδηγό της Mercedes να βλέπει πρώτος την καρό σημαία στο GP του Μαϊάμι και να γίνεται ο πρώτος οδηγός στην ιστορία του πρωταθλήματος που συνδυάζει τρεις συνεχόμενες pole positions με τρεις συνεχόμενες νίκες. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, με τη λίστα αυτών που έφτασαν κοντά να αποτελείται από ονόματα που προκαλούν… δέος.

Απόλυτο 3/3 και θεμέλια τίτλου

Μετά από τρία Grand Prix, ο νεαρός Ιταλός βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και θέτει σοβαρότατη υποψηφιότητα για τον φετινό τίτλο. Η πρώτη pole position της καριέρας του ήρθε περίπου ενάμιση μήνα πριν, στο Grand Prix της Κίνας, όπου την επόμενη ημέρα πήρε και την πρώτη του νίκη στην F1. Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε τόσο στην Ιαπωνία όσο και στο Μαϊάμι, με τον Antonelli να ξεκινά και να τερματίζει πρώτος σε τρία διαδοχικά GP.

«Είναι ένα ωραίο στατιστικό. Δεν το ήξερα, αλλά δεν θέλω να το σκέφτομαι πολύ. Θέλω απλώς να απολαύσω τη στιγμή. Αλλά ναι, είναι ωραίο, υποθέτω», είπε μετά τον αγώνα στο Μαϊάμι ο οδηγός της Mercedes, όντας ακόμα «στα σύννεφα» χωρίς να έχει αναλογιστεί το μέγεθος του ιστορικού του κατορθώματος.

Στατιστικά, το επίτευγμά του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ποιοι είχαν πετύχει παρόμοια ρεκόρ στο παρελθόν. Πριν από αυτόν, μόνο οι Ayrton Senna και Michael Schumacher είχαν καταφέρει να σημειώσουν τις πρώτες τρεις pole positions της καριέρας τους σε διαδοχικούς αγώνες – το 1985 με τη Lotus και το 1994 με τη Benetton αντίστοιχα. Και οι δύο κατέκτησαν αργότερα πολλαπλά παγκόσμια πρωταθλήματα, με τον Schumacher να πανηγυρίζει τον πρώτο του τίτλο την ίδια χρονιά.

Αντίθετα, οι πρώτοι οδηγοί που πέτυχαν τρεις συνεχόμενες πρώτες νίκες στην καριέρα τους ήταν οι Damon Hill και Mika Hakkinen. Ο Hill το πέτυχε το 1993 με τη Williams, ενώ ο Hakkinen μεταξύ 1997 και 1998 με τη McLaren. Και οι δύο έγιναν αργότερα παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Γελάει καλύτερα ο… Toto Wolff

Το γεγονός ότι όλοι οι οδηγοί που είχαν πετύχει παρόμοια στατιστικά στο παρελθόν κατέκτησαν τίτλους, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δικαίωση της επιλογής του επικεφαλής της Mercedes, Toto Wolff, να προωθήσει τον Antonelli στην ομάδα από τόσο νεαρή ηλικία. Το wonderkid της Mercedes έχει ήδη καταφέρει να κλείσει τα στόματα των καταστροφολόγων που πίστευαν πως η ομάδα οδεύει προς τον γκρεμό μετά τη φυγή του Hamilton.

Παρόλα αυτά, ο Wolff κράτησε χαμηλούς τόνους μετά το Grand Prix του Μαϊάμι, δηλώνοντας στο Sky Sports UK: «Ελπίζω να συνεχίσει σε αυτή τη θετική πορεία. Το πιο σημαντικό είναι να μην παρασυρθεί».

