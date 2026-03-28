FORMULA 1

F1: Ξανά στην κορυφή ο Αντονέλι: 1-2 για τη Mercedes στη Suzuka

ΣΑΒΒΑΤΟ | 28.03.2026
Autotypos Team
Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes ήταν για άλλη μια φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες της Suzuka – Δεύτερη συνεχόμενη pole του για το 2026

Από την pole position θα εκκινήσει ο νεαρός Κίμι Αντονέλι της Mercedes στη Suzuka, τον τρίτο αγώνα της φετινής σεζόν της F1.

Οι κατατακτήριες εξελίχθηκαν σε παράσταση για έναν ρόλο, με τη Mercedes να κυριαρχεί με πρωταγωνιστή τον νεαρό Ιταλό και 2ο πίσω του τον Τζορτζ Ράσελ.

Άψογος για άλλη μια φορά ο Αντονέλι, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη σερί pole με χρόνο 1:28,778.

Θετική η παρουσία των δύο McLaren, με τον Όσκαρ Πιάστρι να κατακτά την 3η θέση – Από την 5η θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις.

4ος ο Σαρλ Λεκλέρ, με 6ο τον ομόσταυλό του στη Ferrari, Λιούις Χάμιλτον.

Gasly (Alpine), Hadjar (Red Bull), Bortoleto (Audi) και Lindblad (RB) ολοκλήρωσαν την πρώτη 10άδα.

11ος (!) ο Μαξ Φερστάπεν που έμεινε εκτός από το Q2!

Αναλυτικά η πρώτη 10άδα:

Αύριο (29/3) στις 08:00 ο αγώνας σε LIVE μετάδοση από τον ΑΝΤ1+

F1, Ferrari, Mclaren, Mercedes, Red Bull, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, Λάντο Νόρις, Λιούις Χάμιλτον, Μαξ Φερστάπεν, Όσκαρ Πιάστρι, Τζορτζ Ράσελ
