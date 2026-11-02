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FORMULA 1

Ferrari: Από μπάχαλο σε μπάχαλο

ΔΕΥΤΕΡΑ | 02.11.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Η διαχρονική παθογένεια της ομάδας στο να καθορίσει αγωνιστική ιεραρχία και να διαχειριστεί τις περσόνες των οδηγών της

Υπάρχουν πράγματα στη Formula 1 που αλλάζουν με εντυπωσιακή ταχύτητα. Οι τεχνικοί κανονισμοί, τα μονοθέσια, οι κινητήρες, οι στρατηγικές, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι αγώνες. Υπάρχουν όμως και ορισμένες σταθερές. Μία από αυτές, είναι η ικανότητα της Ferrari να μετατρέπει μια αγωνιστική ευκαιρία σε εσωτερική κρίση και μπάχαλο.

Το Grand Prix του Μεξικού, την 1η Νοεμβρίου 2026, αποτέλεσε ακόμη ένα επεισόδιο σε μια ιστορία που επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια. Οι Lewis Hamilton και Charles Leclerc βρέθηκαν να διεκδικούν μεταξύ τους την πρωτοπορία, με αποτέλεσμα… να δώσουν τη νίκη στον Max Verstappen.

Ο Hamilton είχε ξεκινήσει από την pole position, αλλά η επιθετική προσπάθεια του Leclerc να τον προσπεράσει στις πρώτες στροφές κατέληξε με αμφότερους εκτός ορίων πίστας. Ο Μονεγάσκος επέστρεψε μπροστά, περνώντας από το γρασίδι, ενώ ο Βρετανός έχασε τη δεύτερη θέση από τον Verstappen.

Η ποινή πέντε δευτερολέπτων που επιβλήθηκε στον Leclerc τον έριξε τελικά πίσω από τον Ολλανδό, ο οποίος πήρε τη νίκη. Ο Hamilton τερμάτισε δεύτερος και ο Leclerc τέταρτος.

Μια Ferrari που έδειχνε ικανή να διεκδικήσει ακόμη και το 1-2 περιορίστηκε στη δεύτερη και την τέταρτη θέση. Και το χειρότερο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως επρόκειτο για κάτι πρωτοφανές.

Το πρόβλημα δεν είναι οι οδηγοί

Ο Hamilton δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του. Υποστήριξε ότι η Ferrari διέθετε το μονοθέσιο για να καταλάβει τις δύο πρώτες θέσεις και ότι η μεταξύ τους μάχη ήταν εκείνη που ουσιαστικά κόστισε τη νίκη.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ήταν η επισήμανσή του ότι κάθε απόφαση ενός οδηγού μέσα στην πίστα επηρεάζει εκατοντάδες ανθρώπους που εργάζονται για την ομάδα. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ζήτησε σοβαρή συζήτηση στο εσωτερικό της Ferrari, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι τέτοια περιστατικά θα συνεχιστούν εάν δεν ληφθούν μέτρα.

«Νομίζω ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι μια κατάσταση όλα ή τίποτα δηλαδή, “Είτε κερδίζω εγώ, είτε κανείς από εμάς δεν κερδίζει”. Πριν ενταχθώ σε αυτή την ομάδα, όταν ήμουν στη Mercedes, παρατηρούσα τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του Σαρλ και του Κάρλος. Σε αρκετούς αγώνες, μάχονταν τόσο σκληρά που αυτός που βρισκόταν μπροστά κατέληγε να ξεφύγει, ενώ είχαν τον ρυθμό για να κερδίσουν τον αγώνα. Είναι ένα πράγμα όταν αυτό συμβαίνει μεταξύ της τέταρτης και της πέμπτης θέσης, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό όταν συμβαίνει μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης, και χάνουμε τη νίκη. Είναι σημαντικό. Αυτός ο τύπος είναι 28 χρονών, οπότε δεν πιστεύω ότι είναι θέμα ηλικίας. Πιστεύω ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Έχω ελπίδες ότι θα καταφέρουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον».

Ο Leclerc, από την πλευρά του, παραδέχθηκε ότι η ποινή του ήταν δικαιολογημένη, αλλά εξήγησε πως η παρουσία του Verstappen ανάμεσα στις δύο Ferrari είχε περιπλέξει την κατάσταση. Υποστήριξε επίσης ότι η μεταξύ τους μάχη βρισκόταν μέσα στα φυσιολογικά όρια του ανταγωνισμού.

Έχουν και οι δύο δίκιο, και αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Hamilton δικαιολογημένα θυμώνει με μια χαμένη νίκη. Από την άλλη, ο Leclerc δεν πήγε στη Ferrari για να χειροκροτεί  τον ομόσταβλό του. Κάθε οδηγός της F1, είναι «προγραμματισμένος» να κερδίζει, πρόκειται για κάτι το οποίο βρίσκεται βαθιά χαραγμένο σε κάθε κύτταρο αυτών των υπεράνθρωπων.

«Θα το συζητήσουμε, προφανώς. Δεν ξέρω αν ήταν ( σσ ο Χάμιλτον) πολύ δυσαρεστημένος με αυτό που έκανα και η δική του κίνηση ήταν πραγματικά στα όρια. Νομίζω ότι ίσως είναι περισσότερο θυμωμένος με την κατάσταση συνολικά, τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα στις στροφές 4 και 5, με την ποινή, κ.λπ. Είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε, σίγουρα. Και οι δύο κάναμε ένα λάθος στην είσοδο της στροφής 4, αλλά δεν υπήρξε επαφή μεταξύ μας. Και οι δύο πήγαμε ευθεία, κάτι που επέτρεψε στον Max να μας προσπεράσει. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να γίνει αντικείμενο τόσων συζητήσεων. Εγώ πήρα ποινή και μετά ο Lewis πλήρωσε το τίμημα στη στροφή 5 απέναντι στον Max. Ρώτησα: “Τι πρέπει να κάνω τώρα;”. Τελικά, συνέχισα τον αγώνα μου. Προφανώς, αυτό θα γίνει σίγουρα αντικείμενο συζητήσεων στο επόμενο briefing».

Δύο οδηγοί που θέλουν να κερδίσουν λοιπόν, δεν είναι είδηση. Είδηση είναι που η ομάδα δεν τους έχει πει από πριν πώς θα το κάνουν. Το πρόβλημα, για να το αποκρυσταλλώσουμε στη ρίζα του, είναι ότι η Ferrari εξακολουθεί να δυσκολεύεται να καθορίσει πώς θα συνυπάρξουν αυτές οι φιλοδοξίες χωρίς να υπονομεύεται το συμφέρον της ομάδας.

Και αυτό, είναι πρωτίστως ζήτημα διοίκησης.

Η σύγκρουση που όλοι έβλεπαν να έρχεται

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά για ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια, αποτελώντας πλέον, μια εγνωσμένη παθογένεια της ομάδας.

Το 2019 ήταν οι Vettel και Leclerc, το 2024  ο Leclerc και ο Sainz και πλέον είναι ο Hamilton και ο Leclerc. Η «εύκολη» ανάγνωση είναι να θεωρηθεί ο Lecrerc η πηγή των προβλημάτων, ωστόσο ακόμα και αν είναι έτσι, πάλι η Ferrari έχει την ευθύνη: θα έπρεπε να έχει καταφέρει να τιθασεύσει την προσωπικότητα του ή –αν αυτό δεν ήταν δυνατο- να έχει τερματίσει την συνεργασία της με τον Μονεγάσκο. Και αυτό, επισημαίνουμε και πάλι, αν θεωρηθεί ότι ο Leclerc είναι τελικά η «ρίζα του κακού».

«Μου είναι δύσκολο να το καταπιώ γιατί είναι έλλειψη σεβασμού προς τη Ferrari, έλλειψη σεβασμού προς όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στο εργοστάσιο, που καταβάλλουν προσπάθειες. Έχουμε κάνει ένα πραγματικό βήμα μπροστά όσον αφορά τις επιδόσεις και να χαραμίζεις μια νίκη έτσι, είναι δύσκολο να το δεχθείς. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Δεν στοχεύω μόνο τον Σαρλ, και ο Λιούις ήταν επίσης υπερβολικός. Πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι αγωνίζονται για τη μάρκα. Υπάρχουν χορηγοί, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν, δεν αγωνίζονται για τον εαυτό τους. Θα μπορέσουμε να καθίσουμε απόψε ή αύριο το πρωί, να μιλήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά πριν τη Βραζιλία».

Σημασία έχει ότι η Ferrari δείχνει να μην μπορεί να εντοπίσει το πρόβλημα ή να μην μπορεί να το διαχειριστεί και αν θα έπρεπε να διαλέξουμε κάποιο, θα ήταν το δεύτερο. Γιατί σε κάθε μια από τις περιπτώσεις του που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ο Team Manager της Ferrari Fred Vasseur, πρότεινε διάλογο μεταξύ των οδηγών, μια «να είστε αγαπημένα, να μην τσακώνεστε» προσέγγιση, αν κρίνουμε από την αποτελεσματικότητα της.

Συζητήσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν και «εντάξει, τα βρήκαμε» υποσχετικές, έχουν επίσης δοθεί. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο.

Η ιδιαίτερη περίπτωση της Ferrari

Η Scuderia δεν είναι βέβαια μια συνηθισμένη ομάδα της Formula 1. Το όνομά της κουβαλά δεκαετίες ιστορίας, έναν τεράστιο συμβολισμό για την Ιταλία και μια οπαδική βάση που αντιμετωπίζει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της με ένταση η οποία σπάνια συναντάται αλλού.

Κάθε οδηγός της Ferrari είναι κάτι περισσότερο από ένας πιλότος σε μια αγωνιστική ομάδα. Γίνεται μέρος μιας τεράστιας ιστορικής αφήγησης και συχνά συγκεντρώνει γύρω του ένα δικό του στρατόπεδο υποστηρικτών.

Η διοίκηση καλείται επομένως να διαχειριστεί όχι μόνο δύο ανταγωνιστικούς οδηγούς, αλλά και δύο ισχυρές δημόσιες εικόνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εσωτερικές ισορροπίες.

Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται η διαχρονική παθογένεια της Ferrari. Η δυσκολία της να αποφασίσει ποια είναι η αγωνιστική της προτεραιότητα και να την υπηρετήσει με συνέπεια, ανεξάρτητα από τα ονόματα που βρίσκονται στα μονοθέσια.

Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει μόνιμος πρώτος και δεύτερος οδηγός. Είναι, όμως, απαραίτητο να υπάρχει μια διοίκηση που να μην αφήνει κρίσιμες αποφάσεις στην προσωπική κρίση δύο ανθρώπων οι οποίοι, λόγω της φύσης της δουλειάς τους, είναι προγραμματισμένοι να θέλουν να νικήσουν ο ένας τον άλλον.

Ούτε είναι δυνατόν κάθε νέο επεισόδιο να αντιμετωπίζεται σαν ένα μεμονωμένο πρόβλημα επικοινωνίας που θα λυθεί με μια συνάντηση στο Maranello.

Όταν το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς οδηγούς, διαφορετικούς επικεφαλής και διαφορετικά μονοθέσια, παύει να είναι προσωπικό ζήτημα. Γίνεται οργανωτικό.

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Tags
#Ferrari#Formula 1#Hamilton#Leclerc#Scuderia Ferrari
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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