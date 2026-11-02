Ferrari: Από μπάχαλο σε μπάχαλο

Η διαχρονική παθογένεια της ομάδας στο να καθορίσει αγωνιστική ιεραρχία και να διαχειριστεί τις περσόνες των οδηγών της

Υπάρχουν πράγματα στη Formula 1 που αλλάζουν με εντυπωσιακή ταχύτητα. Οι τεχνικοί κανονισμοί, τα μονοθέσια, οι κινητήρες, οι στρατηγικές, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι αγώνες. Υπάρχουν όμως και ορισμένες σταθερές. Μία από αυτές, είναι η ικανότητα της Ferrari να μετατρέπει μια αγωνιστική ευκαιρία σε εσωτερική κρίση και μπάχαλο.

Το Grand Prix του Μεξικού, την 1η Νοεμβρίου 2026, αποτέλεσε ακόμη ένα επεισόδιο σε μια ιστορία που επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια. Οι Lewis Hamilton και Charles Leclerc βρέθηκαν να διεκδικούν μεταξύ τους την πρωτοπορία, με αποτέλεσμα… να δώσουν τη νίκη στον Max Verstappen.

all that space but decides to go fight his teammate pushing him off track and well, letting Max pass 😌 https://t.co/yaUgOehMuL — nik¹⁶⁵⁵ ༊*·˚ (@sainzzleclerc) November 2, 2026

Ο Hamilton είχε ξεκινήσει από την pole position, αλλά η επιθετική προσπάθεια του Leclerc να τον προσπεράσει στις πρώτες στροφές κατέληξε με αμφότερους εκτός ορίων πίστας. Ο Μονεγάσκος επέστρεψε μπροστά, περνώντας από το γρασίδι, ενώ ο Βρετανός έχασε τη δεύτερη θέση από τον Verstappen.

Η ποινή πέντε δευτερολέπτων που επιβλήθηκε στον Leclerc τον έριξε τελικά πίσω από τον Ολλανδό, ο οποίος πήρε τη νίκη. Ο Hamilton τερμάτισε δεύτερος και ο Leclerc τέταρτος.

Μια Ferrari που έδειχνε ικανή να διεκδικήσει ακόμη και το 1-2 περιορίστηκε στη δεύτερη και την τέταρτη θέση. Και το χειρότερο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως επρόκειτο για κάτι πρωτοφανές.

Το πρόβλημα δεν είναι οι οδηγοί

Ο Hamilton δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του. Υποστήριξε ότι η Ferrari διέθετε το μονοθέσιο για να καταλάβει τις δύο πρώτες θέσεις και ότι η μεταξύ τους μάχη ήταν εκείνη που ουσιαστικά κόστισε τη νίκη.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ήταν η επισήμανσή του ότι κάθε απόφαση ενός οδηγού μέσα στην πίστα επηρεάζει εκατοντάδες ανθρώπους που εργάζονται για την ομάδα. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ζήτησε σοβαρή συζήτηση στο εσωτερικό της Ferrari, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι τέτοια περιστατικά θα συνεχιστούν εάν δεν ληφθούν μέτρα.

«Νομίζω ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι μια κατάσταση όλα ή τίποτα δηλαδή, “Είτε κερδίζω εγώ, είτε κανείς από εμάς δεν κερδίζει”. Πριν ενταχθώ σε αυτή την ομάδα, όταν ήμουν στη Mercedes, παρατηρούσα τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του Σαρλ και του Κάρλος. Σε αρκετούς αγώνες, μάχονταν τόσο σκληρά που αυτός που βρισκόταν μπροστά κατέληγε να ξεφύγει, ενώ είχαν τον ρυθμό για να κερδίσουν τον αγώνα. Είναι ένα πράγμα όταν αυτό συμβαίνει μεταξύ της τέταρτης και της πέμπτης θέσης, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό όταν συμβαίνει μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης, και χάνουμε τη νίκη. Είναι σημαντικό. Αυτός ο τύπος είναι 28 χρονών, οπότε δεν πιστεύω ότι είναι θέμα ηλικίας. Πιστεύω ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Έχω ελπίδες ότι θα καταφέρουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον».

🔴 Lewis Hamilton (Ferrari) : « Je pense que c’est une question de mentalité. C’est une question de tout ou rien. Soit je gagne, soit aucun d’entre nous ne gagne”. – « Avant de rejoindre cette écurie, quand j’étais chez Mercedes, j’ai observé et assisté aux échanges entre Charles et Carlos. Lors de plusieurs courses, ils se battaient tellement que celui qui était en tête finissait par s’échapper, alors qu’ils avaient le rythme pour remporter la course ». – « C’est une chose quand cela se passe entre la quatrième et la cinquième place, mais c’en est une autre quand cela se passe entre la première et la deuxième, et que l’on perd la victoire. C’est significatif. Ce gars a 28 ans, donc je ne pense pas que ce soit une question d’âge. Je pense que c’est une question de mentalité. C’est du genre « c’est tout ou rien ». Du genre : soit je gagne, soit aucun de nous ne gagne, et ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être : nous qui réalisons ce doublé, ce qui reste tout de même une belle satisfaction ». – « À Silverstone, j’aurais pu me lancer dans une manœuvre kamikaze pour le faire sortir et nous faire perdre la victoire, mais au lieu de ça, un doublé était à portée de main, et je crois qu’on a décroché un doublé… ou était-ce un 1-3 ? Je suis heureux que l’équipe ait pu vivre ça. J’ai bon espoir que nous progresserons vers de meilleurs résultats à l’avenir ». (via @simscircuit) — Maranello Paddock (@FerrariF1FRA) November 2, 2026

Ο Leclerc, από την πλευρά του, παραδέχθηκε ότι η ποινή του ήταν δικαιολογημένη, αλλά εξήγησε πως η παρουσία του Verstappen ανάμεσα στις δύο Ferrari είχε περιπλέξει την κατάσταση. Υποστήριξε επίσης ότι η μεταξύ τους μάχη βρισκόταν μέσα στα φυσιολογικά όρια του ανταγωνισμού.

Έχουν και οι δύο δίκιο, και αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Hamilton δικαιολογημένα θυμώνει με μια χαμένη νίκη. Από την άλλη, ο Leclerc δεν πήγε στη Ferrari για να χειροκροτεί τον ομόσταβλό του. Κάθε οδηγός της F1, είναι «προγραμματισμένος» να κερδίζει, πρόκειται για κάτι το οποίο βρίσκεται βαθιά χαραγμένο σε κάθε κύτταρο αυτών των υπεράνθρωπων.

«Θα το συζητήσουμε, προφανώς. Δεν ξέρω αν ήταν ( σσ ο Χάμιλτον) πολύ δυσαρεστημένος με αυτό που έκανα και η δική του κίνηση ήταν πραγματικά στα όρια. Νομίζω ότι ίσως είναι περισσότερο θυμωμένος με την κατάσταση συνολικά, τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα στις στροφές 4 και 5, με την ποινή, κ.λπ. Είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε, σίγουρα. Και οι δύο κάναμε ένα λάθος στην είσοδο της στροφής 4, αλλά δεν υπήρξε επαφή μεταξύ μας. Και οι δύο πήγαμε ευθεία, κάτι που επέτρεψε στον Max να μας προσπεράσει. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να γίνει αντικείμενο τόσων συζητήσεων. Εγώ πήρα ποινή και μετά ο Lewis πλήρωσε το τίμημα στη στροφή 5 απέναντι στον Max. Ρώτησα: “Τι πρέπει να κάνω τώρα;”. Τελικά, συνέχισα τον αγώνα μου. Προφανώς, αυτό θα γίνει σίγουρα αντικείμενο συζητήσεων στο επόμενο briefing».

🔴 Ferrari : Leclerc n’était pas d’accord avec l’analyse d’Hamilton selon laquelle l’incident était particulièrement grave, car il n’y avait pas eu de contact et les deux pilotes avaient commis une erreur dans ce qui était une lutte pour la victoire. Leclerc n’a toutefois rien trouvé d’inhabituel dans la manière dont les deux pilotes ont abordé leur duel, car aucune consigne d’équipe ne les empêchait de se battre. Leclerc a également expliqué qu’il avait discuté avec son équipe pour savoir s’il devait ou non rendre sa place après l’incident, mais que la situation était compliquée car Verstappen s’était interposé entre lui et Hamilton. – « Nous en parlerons, évidemment. Je ne sais pas s’il était très mécontent de ce que j’ai fait, car j’ai eu l’impression que ce qu’il a fait lui aussi était vraiment à la limite. Je pense qu’il était peut-être davantage en colère contre la situation dans son ensemble, la façon dont les choses se sont déroulées aux virages 4 et 5, avec la pénalité, etc. C’est un sujet dont nous discuterons, c’est certain ». – « Je veux dire, on se bat pour la victoire, donc bien sûr, il ne reste que très peu de marge entre lui et moi. À la fin, on a tous les deux commis une erreur à l’entrée du virage n° 4, mais on ne s’est pas du tout touchés. On est tous les deux partis tout droit, ce qui a permis à Max de nous dépasser. Je ne pense donc pas que cela doive faire l’objet de tant de discussions. Bien sûr, c’était serré : les virages 1, 2 et 3 étaient très serrés, mais je m’y attendais dans le cadre de la lutte pour la tête. Dans le virage n° 5, nous avons tous les deux commis une erreur. J’ai écopé d’une pénalité on peut toujours débattre pour savoir si c’était suffisant ou non, puis Lewis a payé le prix à la sortie du virage n° 5 face à Max ». – « Nous avons brièvement échangé avec l’équipe pour essayer de comprendre. J’ai demandé : “Que dois-je faire maintenant ?” Et c’est toujours très délicat. Et évidemment, dans ce genre de situation, on s’attend en quelque sorte à devoir faire quelque chose, mais faut-il céder la deuxième place, ou la troisième… Finalement, j’ai continué ma course. Évidemment, cela va certainement faire l’objet de discussions lors du prochain briefing ». (https://t.co/3plZzsJTgf) — Maranello Paddock (@FerrariF1FRA) November 2, 2026

Δύο οδηγοί που θέλουν να κερδίσουν λοιπόν, δεν είναι είδηση. Είδηση είναι που η ομάδα δεν τους έχει πει από πριν πώς θα το κάνουν. Το πρόβλημα, για να το αποκρυσταλλώσουμε στη ρίζα του, είναι ότι η Ferrari εξακολουθεί να δυσκολεύεται να καθορίσει πώς θα συνυπάρξουν αυτές οι φιλοδοξίες χωρίς να υπονομεύεται το συμφέρον της ομάδας.

Και αυτό, είναι πρωτίστως ζήτημα διοίκησης.

Η σύγκρουση που όλοι έβλεπαν να έρχεται

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά για ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια, αποτελώντας πλέον, μια εγνωσμένη παθογένεια της ομάδας.

Το 2019 ήταν οι Vettel και Leclerc, το 2024 ο Leclerc και ο Sainz και πλέον είναι ο Hamilton και ο Leclerc. Η «εύκολη» ανάγνωση είναι να θεωρηθεί ο Lecrerc η πηγή των προβλημάτων, ωστόσο ακόμα και αν είναι έτσι, πάλι η Ferrari έχει την ευθύνη: θα έπρεπε να έχει καταφέρει να τιθασεύσει την προσωπικότητα του ή –αν αυτό δεν ήταν δυνατο- να έχει τερματίσει την συνεργασία της με τον Μονεγάσκο. Και αυτό, επισημαίνουμε και πάλι, αν θεωρηθεί ότι ο Leclerc είναι τελικά η «ρίζα του κακού».

«Μου είναι δύσκολο να το καταπιώ γιατί είναι έλλειψη σεβασμού προς τη Ferrari, έλλειψη σεβασμού προς όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στο εργοστάσιο, που καταβάλλουν προσπάθειες. Έχουμε κάνει ένα πραγματικό βήμα μπροστά όσον αφορά τις επιδόσεις και να χαραμίζεις μια νίκη έτσι, είναι δύσκολο να το δεχθείς. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Δεν στοχεύω μόνο τον Σαρλ, και ο Λιούις ήταν επίσης υπερβολικός. Πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι αγωνίζονται για τη μάρκα. Υπάρχουν χορηγοί, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν, δεν αγωνίζονται για τον εαυτό τους. Θα μπορέσουμε να καθίσουμε απόψε ή αύριο το πρωί, να μιλήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά πριν τη Βραζιλία».

🔴 Vasseur (Ferrar) : “J’ai du mal à l’avaler car c’est un manque de respect pour la marque, un manque de respect pour tous les gens qui travaillent à l’usine, qui font des efforts. On a fait un vrai pas en avant en termes de performances et gâcher une victoire comme ça c’est difficile. On aura le temps de se voir entre 4 ou 6 yeux, là je l’ai en travers. Je vise pas uniquement Charles, Lewis a été large aussi. Ils doivent garder en tête qu’ils font la course pour la marque. Y’a des sponsors, y’a des milliers de personnes qui travaillent, ils ne font pas la course pour eux. On va pouvoir s’assoir ce soir ou demain matin, parler et clarifier tout ça avant le Brésil”. (@CanalplusF1) — Maranello Paddock (@FerrariF1FRA) November 1, 2026

Σημασία έχει ότι η Ferrari δείχνει να μην μπορεί να εντοπίσει το πρόβλημα ή να μην μπορεί να το διαχειριστεί και αν θα έπρεπε να διαλέξουμε κάποιο, θα ήταν το δεύτερο. Γιατί σε κάθε μια από τις περιπτώσεις του που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ο Team Manager της Ferrari Fred Vasseur, πρότεινε διάλογο μεταξύ των οδηγών, μια «να είστε αγαπημένα, να μην τσακώνεστε» προσέγγιση, αν κρίνουμε από την αποτελεσματικότητα της.

Συζητήσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν και «εντάξει, τα βρήκαμε» υποσχετικές, έχουν επίσης δοθεί. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο.

Η ιδιαίτερη περίπτωση της Ferrari

Η Scuderia δεν είναι βέβαια μια συνηθισμένη ομάδα της Formula 1. Το όνομά της κουβαλά δεκαετίες ιστορίας, έναν τεράστιο συμβολισμό για την Ιταλία και μια οπαδική βάση που αντιμετωπίζει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της με ένταση η οποία σπάνια συναντάται αλλού.

Κάθε οδηγός της Ferrari είναι κάτι περισσότερο από ένας πιλότος σε μια αγωνιστική ομάδα. Γίνεται μέρος μιας τεράστιας ιστορικής αφήγησης και συχνά συγκεντρώνει γύρω του ένα δικό του στρατόπεδο υποστηρικτών.

Η διοίκηση καλείται επομένως να διαχειριστεί όχι μόνο δύο ανταγωνιστικούς οδηγούς, αλλά και δύο ισχυρές δημόσιες εικόνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εσωτερικές ισορροπίες.

Ferrari in Mexico https://t.co/NojQXnwaLF — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) November 1, 2026

Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται η διαχρονική παθογένεια της Ferrari. Η δυσκολία της να αποφασίσει ποια είναι η αγωνιστική της προτεραιότητα και να την υπηρετήσει με συνέπεια, ανεξάρτητα από τα ονόματα που βρίσκονται στα μονοθέσια.

Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει μόνιμος πρώτος και δεύτερος οδηγός. Είναι, όμως, απαραίτητο να υπάρχει μια διοίκηση που να μην αφήνει κρίσιμες αποφάσεις στην προσωπική κρίση δύο ανθρώπων οι οποίοι, λόγω της φύσης της δουλειάς τους, είναι προγραμματισμένοι να θέλουν να νικήσουν ο ένας τον άλλον.

Ούτε είναι δυνατόν κάθε νέο επεισόδιο να αντιμετωπίζεται σαν ένα μεμονωμένο πρόβλημα επικοινωνίας που θα λυθεί με μια συνάντηση στο Maranello.

Όταν το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς οδηγούς, διαφορετικούς επικεφαλής και διαφορετικά μονοθέσια, παύει να είναι προσωπικό ζήτημα. Γίνεται οργανωτικό.