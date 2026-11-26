Δύο αγώνες απομένουν μέχρι τον αναπόφευκτο «χωρισμό» του δίδυμου Φερστάπεν – Lambiase, ενός διδύμου που μας χάρισε αξέχαστες στιγμές

Υπάρχουν συνεργασίες στη Formula 1 που ξεπερνούν τα όρια μιας απλής επαγγελματικής σχέσης. Μία από αυτές είναι αναμφίβολα εκείνη του Μαξ Φερστάπεν με τον μηχανικό του, Gianpiero Lambiase ή απλώς “GP”, τον άνθρωπο που βρίσκεται στην άλλη άκρη του ασυρμάτου από το 2016, καθοδηγώντας τον Ολλανδό στις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Δέκα χρόνια, 74 νίκες, 4 παγκόσμια πρωταθλήματα οδηγών και αμέτρητες συζητήσεις που έμειναν στην ιστορία των team radio συνθέτουν την πορεία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα δίδυμα της σύγχρονης εποχής της F1.

Πλέον, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Μετά το GP του Λας Βέγκας, απομένουν δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί η συνεργασία τους ως οδηγού και μηχανικού αγώνων, με τον Lambiase να βρίσκεται στη «γωνία» του Φερστάπεν τόσο στο Κατάρ όσο και στο Άμπου Ντάμπι. Στη συνέχεια, ο Tom Hart θα αναλάβει μόνιμα τον ρόλο του race engineer του Ολλανδού.

Όλα ξεκίνησαν στην Ισπανία το 2016

Η ιστορία των δύο ξεκίνησε ουσιαστικά στο ισπανικό Grand Prix του 2016. Ο Φερστάπεν μόλις είχε προαχθεί από την Toro Rosso στη Red Bull, παίρνοντας τη θέση του Daniil Kvyat, ενώ ο Lambiase ήταν ήδη μέλος της ομάδας, έχοντας αναλάβει προηγουμένως τον ρόλο του μηχανικού αγώνων του Ρώσου οδηγού.

Το ντεμπούτο τους ως δίδυμο δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερη κατάληξη. Ο Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε τη σύγκρουση των δύο Mercedes των, Χάμιλτον και Ρόσμπεργκ, και κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Κίμι Ράικονεν, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στη Formula 1. Σε ηλικία μόλις 18 ετών έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία του αθλήματος, ενώ ο Lambiase πανηγύρισε την πρώτη νίκη της δικής του καριέρας ως μηχανικός αγώνων.

Από εκείνη την Κυριακή στην πίστα της Βαρκελώνης μέχρι σήμερα, οι δύο τους δημιούργησαν μια σχέση που βασίστηκε στην εμπιστοσύνη, την άμεση επικοινωνία και, κυρίως, στην ειλικρίνεια. Ο Lambiase δεν δίσταζε να «βάζει στη θέση του» τον οδηγό του, ακόμη και στις πιο πιεστικές στιγμές, ενώ ο Φερστάπεν γνώριζε ότι μπορούσε πάντα να βασίζεται στην κρίση του.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στις 74 νίκες και τα 4 πρωταθλήματα που πανηγύρισε ο Ολλανδός superstar, αλλά και στα αξέχαστα «πάρε-δώσε» μεταξύ των δύο κατά τη διάρκεια των αγώνων.

74 νίκες και 4 παγκόσμια πρωταθλήματα

Οι αριθμοί αποτυπώνουν καλύτερα από οτιδήποτε άλλο την επιτυχία της συνεργασίας τους. Μέχρι και το GP του Μεξικού το 2026, ο Lambiase είχε καθοδηγήσει τον Φερστάπεν σε 74 νίκες στη Formula 1. Η 75η ήρθε στο Λας Βέγκας, με τον Tom Hart να έχει αναλάβει πλέον τον ασύρματο του Ολλανδού. Στο διάστημα της κοινής τους πορείας, ο Φερστάπεν κατέκτησε τέσσερα διαδοχικά πρωταθλήματα οδηγών, το 2021, το 2022, το 2023 και το 2024. Παράλληλα, η Red Bull πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα κατασκευαστών, το 2022 και το 2023.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η σεζόν του 2023, όταν ο Ολλανδός κατέκτησε 19 νίκες σε 22 αγώνες, με τον Lambiase να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του. Η συνεργασία τους είχε πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της αυστριακής ομάδας.

Με βάση τις συμμετοχές του Φερστάπεν από το ισπανικό GP του 2016 και αφαιρώντας τους αγώνες στους οποίους ο Lambiase απουσίαζε από τον ρόλο του race engineer, οι δύο τους θα έχουν συμπληρώσει 228 κοινά Grand Prix μετά το φινάλε της σεζόν του 2026. Από αυτά, τα 226 θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το Λας Βέγκας, με τα δύο τελευταία να είναι το Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι.

Οι διάλογοι που έγραψαν ιστορία

Ένα μεγάλο μέρος της δημοφιλίας του συγκεκριμένου διδύμου οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε μέσω ασυρμάτου. Οι συζητήσεις τους δεν ήταν πάντα ήρεμες, ενώ αρκετές φορές οι διαφωνίες τους μετατράπηκαν σε απολαυστικές στιγμές για τους φίλους της F1.

Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε αναμφίβολα στο Άμπου Ντάμπι το 2021. Ο Φερστάπεν μόλις είχε προσπεράσει τον Λιούις Χάμιλτον στον τελευταίο γύρο, κατακτώντας το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στον ασύρματο, ο Lambiase ακούστηκε να φωνάζει με ενθουσιασμό «Oh my lord Max!», πριν ξεσπάσουν και οι δύο σε πανηγυρισμούς. Ήταν η κορύφωση μιας ολόκληρης χρονιάς γεμάτης ένταση και μιας συνεργασίας που μόλις είχε αρχίσει να γράφει τη δική της ιστορία.

Από την άλλη, υπήρχαν και οι στιγμές έντασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το ουγγρικό GP του 2024, όταν ο Φερστάπεν διαφώνησε έντονα μέσω ασυρμάτου με τις επιλογές στρατηγικής της ομάδας, με τον Lambiase να του απαντά σε εξίσου αυστηρό ύφος. Η σχέση τους δεν βασιζόταν στην άνευ όρων συμφωνία, αλλά στην ικανότητα να εκφράζουν ανοιχτά τις διαφωνίες τους και να συνεχίζουν να συνεργάζονται.

Μια ακόμη χαρακτηριστική στιγμή ήρθε στο GP της Σιγκαπούρης το 2026. Έναν χρόνο νωρίτερα, στο Λας Βέγκας, ο Lambiase είχε πει στον Φερστάπεν ότι ίσως εκείνη να ήταν η τελευταία φορά που θα ανέβαινε μαζί του στο βάθρο. Ο Ολλανδός τού είχε απαντήσει: «Don’t be silly, we’re going to win much more» (Μην λες ανοησίες, θα κερδίσουμε πολλές ακόμη φορές).

Όταν τελικά οι δύο τους ανέβηκαν μαζί στο βάθρο της Σιγκαπούρης, ο Ολλανδός θυμήθηκε εκείνη τη συζήτηση, παραδεχόμενος πως παραλίγο να «γρουσουζέψει» τον εαυτό του. Ήταν μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, καθώς επρόκειτο για την πρώτη νίκη τους στη συγκεκριμένη πίστα.

🚨 The end of an era is approaching. Gianpiero Lambiase will return as Max Verstappen’s race engineer for the final two Grands Prix of 2026 in Qatar and Abu Dhabi. After 74 race victories and four world championships together, their iconic driver-engineer partnership will officially come to an end in Abu Dhabi. Tom Hart will permanently take over as Verstappen’s race engineer from the beginning of 2027, while Lambiase is set to join McLaren no later than 2028. (via. @GPblog_NL) #F1 — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 25, 2026

Το τέλος εποχής και το μέλλον στη McLaren

Τον Απρίλιο του 2026 επιβεβαιώθηκε ότι ο Gianpiero Lambiase θα αποχωρήσει από τη Red Bull το 2028, όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του Chief Racing Officer στη McLaren, υπό τον Andrea Stella.

Η αλλαγή, ωστόσο, στην καθημερινή συνεργασία του με τον Φερστάπεν έρχεται νωρίτερα. Ο Tom Hart έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα μηχανικού αγώνων σε επιλεγμένα Grand Prix του 2026, ενώ από το 2027 θα είναι ο μόνιμος race engineer του Ολλανδού. Ο Lambiase θα συνεχίσει να εργάζεται στη Red Bull μέχρι την αποχώρησή του.

Ο ίδιος ο Φερστάπεν αντιμετώπισε με θετικό τρόπο την απόφαση του συνεργάτη του, δηλώνοντας ότι θα ήταν ανόητο να προσπαθήσει να τον εμποδίσει από το να αποδεχθεί μια τόσο σημαντική ευκαιρία για την καριέρα του. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η χημεία που έχουν αναπτύξει είναι σπάνια και πως δεν θα είναι εύκολο να βρει ξανά κάτι αντίστοιχο.

Απομένουν, λοιπόν, δύο τελευταίες παραστάσεις για ένα δίδυμο που έζησε σχεδόν τα πάντα μαζί: από την πρώτη νίκη στη Βαρκελώνη μέχρι την κατάκτηση τεσσάρων παγκόσμιων τίτλων. Και αν υπάρχει κάτι που θα λείψει από τους φίλους της F1, αυτό δεν θα είναι μόνο οι επιτυχίες τους, αλλά και εκείνες οι πραγματικές συνομιλίες στον ασύρματο, στις οποίες οι Φερστάπεν και GP δεν δίσταζαν να συζητούν «χωρίς φίλτρο».