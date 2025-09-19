Φόρμουλα 1: Τι ώρα και πού θα δείτε το Grand Prix στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν

Το 17ο Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού έρχεται την Κυριακή 21/09 στις 14:00 στο ANT1+. Δείτε το πρόγραμμα μεταδόσεων και τη μάχη Πιάστρι–Νόρις.
Ο 17ος αγώνας της σεζόν θα προβληθεί την Κυριακή 21/09 στις 14:00 αποκλειστικά στο ANT1+ (μαγνητοσκόπηση στις 16:30 στον ANT1).
Στη βαθμολογία οδηγών, ο Πιάστρι προηγείται με 324 βαθμούς, με τον Νόρις να ακολουθεί στους 293.
Η πίστα του Μπακού έχει τη μεγαλύτερη ευθεία της F1 (2,2 km) και είναι γνωστή για ανατροπές και Safety Car.
Ο Πέρεζ είναι ο μοναδικός με δύο νίκες στο Μπακού, ενώ ο Λεκλέρκ έχει πάρει pole στα 4 τελευταία GP.
Συνολικά απομένουν 8 αγώνες και 224 βαθμοί για το φινάλε της χρονιάς.
Το πρόγραμμα των μεταδόσεων
Οι φίλοι της Formula 1 θα έχουν στη διάθεσή τους όλο το τριήμερο μέσω του ANT1+, με το κυριακάτικο Grand Prix να μεταδίδεται ζωντανά στις 14:00. Στον ANT1 θα προβληθεί σε μαγνητοσκόπηση στις 16:30.
Παρασκευή 19/9 – ANT1+
F1 FP1: 11:30
F2 Qualifying: 13:00
F1 FP2: 15:00
Σάββατο 20/9 – ANT1+
F1 FP3: 11:30
F2 Sprint Race: 13:15
F1 Qualifying: 15:00
Κυριακή 21/9
F2 Feature Race: 10:00 (ANT1+)
Formula 1 Show: 13:00 (ANT1+)
F1 Race: 14:00 (ANT1+)
Post Race: με τη λήξη (ANT1+)
Race delayed: 16:30 (ANT1)
Η μάχη στο πρωτάθλημα
Με μόλις 8 αγώνες για το φινάλε, οι ισορροπίες είναι λεπτές. Ο Όσκαρ Πιάστρι προηγείται με 324 βαθμούς, με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί 31 βαθμούς πίσω. Η McLaren προσπαθεί να κρατήσει ισορροπία ανάμεσα στους δύο οδηγούς, αλλά η ένταση μεγαλώνει, ειδικά μετά το Ιταλικό GP όπου ο Πιάστρι αναγκάστηκε να επιστρέψει θέση στον Νόρις.
Η πίστα του Μπακού
Η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν φιλοξενεί για 9η φορά Grand Prix, σε μια διαδρομή που συνδυάζει μοναδικά ταχύτητες πάνω από 350 km/h με στενά κομμάτια στην παλιά πόλη.
Η ευθεία 2,2 km είναι η μεγαλύτερη του πρωταθλήματος.
Το στενότερο σημείο, η στροφή 8, έχει πλάτος μόλις 7 μέτρα.
Το 2016 ο Μπότας με Williams–Mercedes έφτασε τα 378 km/h, ρεκόρ ταχύτητας σε GP.
Οι ομάδες χρησιμοποιούν τις πιο μαλακές γόμες (C4, C5, C6), κάτι που αναμένεται να δώσει έξτρα σασπένς.
Η φύση της πίστας φέρνει συχνά αυτοκίνητα ασφαλείας και απρόβλεπτες εξελίξεις, κάνοντάς την έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες του καλενταριού.
Ιστορικό νικητών
Στο Μπακού έχουν κερδίσει:
Πιάστρι (2024)
Πέρεζ (2021, 2023)
Φερστάπεν (2022)
Μπότας (2019)
Χάμιλτον (2018)
Ρικιάρντο (2017)
Ρόσμπεργκ (2016)
Ο Σέρχιο Πέρεζ είναι ο μοναδικός με δύο νίκες, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ είναι «μόνιμος poleman» τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Τι κρατάμε;
Κυριακή 21/09 στις 14:00: ο αγώνας ζωντανά στο ANT1+, σε 16:30 μαγνητοσκοπημένα στον ANT1.
Η πίστα του Μπακού είναι συνώνυμη με ανατροπές και δράμα.
Η μάχη Πιάστρι–Νόρις στη McLaren κορυφώνεται με το πρωτάθλημα ανοιχτό.
Πέρεζ και Λεκλέρκ είναι οι οδηγοί-«ειδικοί» της συγκεκριμένης πίστας.
