FORMULA 1

Φόρμουλα 1: Τι ώρα και πού θα δείτε το Grand Prix στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.09.2025
Στέλιος Παππάς
formoula-1-ti-ora-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-sto-bakou-tou-azerbaitzan-666724

Το 17ο Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού έρχεται την Κυριακή 21/09 στις 14:00 στο ANT1+. Δείτε το πρόγραμμα μεταδόσεων και τη μάχη Πιάστρι–Νόρις.

  • Ο 17ος αγώνας της σεζόν θα προβληθεί την Κυριακή 21/09 στις 14:00 αποκλειστικά στο ANT1+ (μαγνητοσκόπηση στις 16:30 στον ANT1).

  • Στη βαθμολογία οδηγών, ο Πιάστρι προηγείται με 324 βαθμούς, με τον Νόρις να ακολουθεί στους 293.

  • Η πίστα του Μπακού έχει τη μεγαλύτερη ευθεία της F1 (2,2 km) και είναι γνωστή για ανατροπές και Safety Car.

  • Ο Πέρεζ είναι ο μοναδικός με δύο νίκες στο Μπακού, ενώ ο Λεκλέρκ έχει πάρει pole στα 4 τελευταία GP.

  • Συνολικά απομένουν 8 αγώνες και 224 βαθμοί για το φινάλε της χρονιάς.

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων

Οι φίλοι της Formula 1 θα έχουν στη διάθεσή τους όλο το τριήμερο μέσω του ANT1+, με το κυριακάτικο Grand Prix να μεταδίδεται ζωντανά στις 14:00. Στον ANT1 θα προβληθεί σε μαγνητοσκόπηση στις 16:30.

Παρασκευή 19/9 – ANT1+

  • F1 FP1: 11:30

  • F2 Qualifying: 13:00

  • F1 FP2: 15:00

Σάββατο 20/9 – ANT1+

  • F1 FP3: 11:30

  • F2 Sprint Race: 13:15

  • F1 Qualifying: 15:00

Κυριακή 21/9

  • F2 Feature Race: 10:00 (ANT1+)

  • Formula 1 Show: 13:00 (ANT1+)

  • F1 Race: 14:00 (ANT1+)

  • Post Race: με τη λήξη (ANT1+)

  • Race delayed: 16:30 (ANT1)

Η μάχη στο πρωτάθλημα

Με μόλις 8 αγώνες για το φινάλε, οι ισορροπίες είναι λεπτές. Ο Όσκαρ Πιάστρι προηγείται με 324 βαθμούς, με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί 31 βαθμούς πίσω. Η McLaren προσπαθεί να κρατήσει ισορροπία ανάμεσα στους δύο οδηγούς, αλλά η ένταση μεγαλώνει, ειδικά μετά το Ιταλικό GP όπου ο Πιάστρι αναγκάστηκε να επιστρέψει θέση στον Νόρις.

Η πίστα του Μπακού

BAKU CITY CIRCUIT, AZERBAIJAN – SEPTEMBER 12: Pirelli proof of performance during the Azerbaijan GP at Baku City Circuit on Thursday September 12, 2024 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Dom Romney / LAT Images)

Η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν φιλοξενεί για 9η φορά Grand Prix, σε μια διαδρομή που συνδυάζει μοναδικά ταχύτητες πάνω από 350 km/h με στενά κομμάτια στην παλιά πόλη.

  • Η ευθεία 2,2 km είναι η μεγαλύτερη του πρωταθλήματος.

  • Το στενότερο σημείο, η στροφή 8, έχει πλάτος μόλις 7 μέτρα.

  • Το 2016 ο Μπότας με Williams–Mercedes έφτασε τα 378 km/h, ρεκόρ ταχύτητας σε GP.

  • Οι ομάδες χρησιμοποιούν τις πιο μαλακές γόμες (C4, C5, C6), κάτι που αναμένεται να δώσει έξτρα σασπένς.

Η φύση της πίστας φέρνει συχνά αυτοκίνητα ασφαλείας και απρόβλεπτες εξελίξεις, κάνοντάς την έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες του καλενταριού.

Ιστορικό νικητών

Στο Μπακού έχουν κερδίσει:

  • Πιάστρι (2024)

  • Πέρεζ (2021, 2023)

  • Φερστάπεν (2022)

  • Μπότας (2019)

  • Χάμιλτον (2018)

  • Ρικιάρντο (2017)

  • Ρόσμπεργκ (2016)

Ο Σέρχιο Πέρεζ είναι ο μοναδικός με δύο νίκες, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ είναι «μόνιμος poleman» τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Τι κρατάμε;

  • Κυριακή 21/09 στις 14:00: ο αγώνας ζωντανά στο ANT1+, σε 16:30 μαγνητοσκοπημένα στον ANT1.

  • Η πίστα του Μπακού είναι συνώνυμη με ανατροπές και δράμα.

  • Η μάχη Πιάστρι–Νόρις στη McLaren κορυφώνεται με το πρωτάθλημα ανοιχτό.

  • Πέρεζ και Λεκλέρκ είναι οι οδηγοί-«ειδικοί» της συγκεκριμένης πίστας.

Όλες οι ειδήσεις

Φθηνότερο το FIAT Panda Hybrid: Τώρα κάτω από 15.000 ευρώ

Αποστολή στη Φρανκφούρτη: Οδηγούμε το υβριδικό KGM Torres

Cruise Control και κατανάλωση καυσίμου: Μύθοι και πραγματικότητα

