Φόρμουλα 1: Τι ώρα και που θα δείτε το Grand Prix της Ολλανδίας

Στις 31 Αυγούστου η Formula 1 επιστρέφει με το ιστορικό GP Ολλανδίας στο Ζάντφορτ. McLaren, Verstappen και Ferrari ετοιμάζονται για μάχη σε μια πίστα που δεν συγχωρεί λάθη.

Ο 15ος αγώνας της σεζόν διεξάγεται στο Ζάντφορτ (Ολλανδία) την Κυριακή 31 Αυγούστου

McLaren κυριαρχεί με 11 νίκες σε 14 αγώνες, ενώ Νόρις και Πιάστρι προηγούνται στη βαθμολογία

Η πίστα των 4.259 μ. με 14 στροφές είναι τεχνική, ταχύτατη και περιλαμβάνει την ιστορική επικλινή στροφή «Ταρζάν»

Ατμόσφαιρα-καμίνι: τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, οι κερκίδες πορτοκαλί για τον Φερστάπεν

Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, η ερώτηση είναι: θα συνεχίσει η McLaren την κυριαρχία της;

Το Ζάντφορτ ξανά στο επίκεντρο

Η Formula 1 επιστρέφει δυναμικά μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, με τον 15ο αγώνα της σεζόν να διεξάγεται στο Ζάντφορτ της Ολλανδίας. Οι φίλοι των αγώνων θα παρακολουθήσουν όλο το τριήμερο ζωντανά μέσω ΑΝΤ1+, με τις κατατακτήριες να προετοιμάζουν το grid για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής 31 Αυγούστου.

Το Grand Prix Ολλανδίας αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους αγώνες της σεζόν. Η διαδρομή βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, «κρυμμένη» μέσα σε αμμόλοφους, και προσφέρει ένα σκηνικό που συνδυάζει ταχύτητα, τεχνική και… θέα.

McLaren vs Ferrari vs Verstappen

Η McLaren έχει καταφέρει να κυριαρχήσει φέτος, με 11 νίκες σε 14 αγώνες και 24 παρουσίες στο βάθρο. Οι Νόρις και Πιάστρι οδηγούν τη μάχη του τίτλου, με τον Αυστραλό να προηγείται μόλις με 9 βαθμούς. Και οι δύο έχουν συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς από ολόκληρη τη Ferrari (!), η οποία παραμένει στη δεύτερη θέση με 260 βαθμούς.

Ο Φερστάπεν, αν και πήρε νίκες σε Σουζούκα και Ίμολα, βλέπει το πρωτάθλημα να γλιστράει, ενώ η Mercedes περιορίστηκε σε μία μόνο επιτυχία, στον Καναδά.

Μια πίστα «παλιάς σχολής»

Το Ζάντφορτ έχει μήκος 4.259 μέτρων, περιλαμβάνει 14 στροφές και χαρακτηρίζεται από υψηλή ταχύτητα και περιορισμένα περιθώρια λάθους.

Η στροφή 14 “Ταρζάν” με κλίση 18 μοιρών αποτελεί την πιο απαιτητική πρόκληση για τους οδηγούς.

Υπάρχουν δύο ζώνες DRS , που υπόσχονται μάχες για προσπεράσματα.

Η μόνη μεγάλη ευθεία είναι μπροστά από τα pits, κάτι που καθιστά τη στρατηγική ακόμη πιο κρίσιμη.

Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και μήνες, ενώ η πορτοκαλί κερκίδα για τον Μαξ Φερστάπεν θα δημιουργήσει ξανά μία ατμόσφαιρα-καμίνι.

Ιστορία και παράδοση

Η πίστα του Ζάντφορτ άνοιξε το 1948 και το πρώτο Grand Prix έγινε το 1952, με νικητή τον Αλμπέρτο Ασκάρι και τριπλό θρίαμβο για τη Ferrari. Μετά το 1985 οι αγώνες διακόπηκαν, μέχρι την επιστροφή του θεσμού το 2021, σε μεγάλο βαθμό λόγω της δημοφιλίας του Φερστάπεν και της στήριξης σημαντικών χορηγών.

Πέρυσι, ο Λάντο Νόρις πήρε εδώ την πρώτη του νίκη στο Ζάντφορτ, γράφοντας ιστορία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 15ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

F1 FP1 29/8 13:30 ANT1+ F1 FP2 29/8 17:00 ANT1+ F1 FP3 30/8 12:30 ANT1+ F1 Qualifying 30/8 16:00 ANT1+ F1 Academy First Race 30/8 18:05 ANT1+ F1 Academy Second Race 31/8 11:40 ANT1+ F1 Formula 1 Show 31/8 15:00 ANT1+ F1 Race 31/8 16:00 ANT1+ F1 Kids Race 31/8 16:00 ANT1+ F1 Race delay 31/8 16:30 ANT1 F1 Formula 1 Show 31/8 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+ Nascar Darlington, αγώνας 1/9 01:00 ΑΝΤ1+

Τι κρατάμε;

Η McLaren παραμένει φαβορί , με Νόρις και Πιάστρι να δίνουν μάχη για τον τίτλο.

Το Ζάντφορτ είναι μία από τις πιο τεχνικές και απαιτητικές πίστες, που δεν συγχωρεί λάθη.

Φερστάπεν και πορτοκαλί κερκίδα υπόσχονται εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Όλα θα κριθούν την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 16:00 (ΑΝΤ1+), σε έναν αγώνα που μπορεί να σηματοδοτήσει καμπή στη μάχη του πρωταθλήματος.

