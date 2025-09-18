Formula 1: Αυτές είναι οι 6 πίστες που θα φιλοξενήσουν σπριντ το 2026

Η Formula 1 ανακοίνωσε τις 6 πίστες για τα σπριντ του 2026. Δες το πρόγραμμα και ποιοι αγώνες θα έχουν το νέο format.

6 αγώνες σπριντ θα διεξαχθούν στη F1 το 2026.

Σανγκάη και Μαϊάμι συνεχίζουν για 3η χρονιά.

Σίλβερστον επιστρέφει , εκεί που έγινε το πρώτο sprint το 2021.

Μόντρεαλ, Ζάντφορτ και Σιγκαπούρη θα διοργανώσουν για πρώτη φορά sprint.

Η τηλεθέαση είναι αυξημένη κατά 10% στα τριήμερα με sprint.

Το νέο πρόγραμμα σπριντ για το 2026

Η Formula 1 και η FIA ανακοίνωσαν επίσημα τις έξι πίστες που θα φιλοξενήσουν αγώνες σπριντ τη σεζόν του 2026. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη χρονιά που εφαρμόζεται το συγκεκριμένο format, το οποίο έχει κερδίσει έδαφος σε τηλεθέαση και απήχηση.

Το πρώτο σπριντ θα γίνει στη Σανγκάη (13-15 Μαρτίου), ενώ θα ακολουθήσει το Μαϊάμι (1-3 Μαΐου). Και οι δύο πίστες φιλοξενούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά sprint αγώνα.

Η μεγάλη επιστροφή είναι το Σίλβερστον, εκεί όπου γράφτηκε ιστορία το 2021 με το πρώτο sprint στην ιστορία της F1. Παράλληλα, τρεις νέοι προορισμοί προστίθενται στο καλεντάρι: Μόντρεαλ, Ζάντφορτ και Σιγκαπούρη θα φιλοξενήσουν sprint για πρώτη φορά.

Τι αλλάζει με το format

Το πρόγραμμα του τριημέρου σε αγώνες sprint έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευή : Sprint Qualifying

Σάββατο : Sprint Race + Qualifying για τον κυριακάτικο αγώνα

Κυριακή: Grand Prix

Η F1 τονίζει ότι η δημοτικότητα του format αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2024 η τηλεθέαση ήταν κατά 10% υψηλότερη σε σχέση με τα τριήμερα χωρίς sprint, ενώ και το 2025 σημειώθηκε νέα άνοδος.

Τα σπριντ του 2026 – Αναλυτικά το πρόγραμμα

13-15 Μαρτίου – Σανγκάη, Κίνα

1-3 Μαΐου – Μαϊάμι, ΗΠΑ

22-24 Μαΐου – Μόντρεαλ, Καναδάς

3-5 Ιουλίου – Σίλβερστον, Μ. Βρετανία

21-23 Αυγούστου – Ζάντφορτ, Ολλανδία

9-11 Οκτωβρίου – Σιγκαπούρη

Τι κρατάμε;

Το 2026 θα έχει 6 sprint weekends σε διαφορετικές πίστες.

Σανγκάη και Μαϊάμι διατηρούν το format για τρίτη χρονιά.

Σίλβερστον επιστρέφει, συνδέοντας παρελθόν και παρόν.

Νέα προσθήκη για Μόντρεαλ, Ζάντφορτ και Σιγκαπούρη.

Το sprint ενισχύει τη δημοτικότητα της Formula 1 με αυξημένη τηλεθέαση.

