Formula 1: Από τη Ferrari στην Cadillac μετακομίζει ο Zhou Guanyu

Λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από την ομάδα της Ferrari, ο κινέζος οδηγός, Zhou Guanyu, φορά τα χρώματα της Cadillac F1

Τρεις ημέρες μετά την επίσημη αποχώρησή του από την ομάδα της Ferrari, η Cadillac F1 ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Zhou Guanyu, ο οποίος πλέον γίνεται ο τρίτος οδηγός της αμερικάνικης ομάδας πίσω από τους, Βαλτέρι Μπότας και Σέρχιο Πέρες.

Γνώριμα πρόσωπα τον καλωσορίζουν

Ο Zhou επιστρέφει στον κόσμο της F1 ως αναπληρωματικός – ρόλο τον οποίο είχε μέχρι πρότινος στη Ferrari. Στην νέα του ομάδα θα ξανασμίξει με γνώριμα πρόσωπα, όπως τον Graeme Lowdon, ο οποίος είναι επίσης μέλος της ομάδας διαχείρισης Κινέζων οδηγών, αλλά και τον πρώην teammate του στη Sauber, Βαλτέρι Μπότας.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ενταχθώ στην ομάδα της Cadillac Formula 1 ως αναπληρωματικός οδηγός ενόψει του ντεμπούτου της στη Formula 1. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο συναρπαστικά νέα projects που έχει δει ποτέ το άθλημα. Έχω συνεργαστεί τόσο με τον Graeme όσο και με τον Βαλτέρι για πολλά χρόνια σε διάφορες θέσεις, οπότε η ένταξή μου στην ομάδα είναι σαν να ξαναενώνομαι με την οικογένειά μου», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Zhou. «Έχοντας πρόσφατη εμπειρία στην πίστα και στην ανάπτυξη των αυτοκινήτων εκτός αυτής, ξέρω ότι μπορώ να προσθέσω τεράστια αξία στην ομάδα της Cadillac Formula 1 και ανυπομονώ να τους υποστηρίξω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Δίπλα στον Zhou, και σε ρόλο υποστήριξης των Πέρες και Μπότας, θα βρίσκονται οι, Colton Herta – πρώην αστέρας του IndyCar, αλλά και οι, Simon Pagenaud, Pietro Fittipaldi και Charlie Eastwood ως οδηγοί στον προσομοιωτή. Εξ αυτών, ο Herta είναι ξεκάθαρα το μεγαλύτερο όνομα, ωστόσο, δεν διαθέτει ακόμα άδεια οδήγησης, κάτι που σημαίνει πως ο πρώτος στον «πάγκο» θα είναι ο Zhou.

«Η διαδικασία μας για την επιλογή ενός εφεδρικού οδηγού ήταν τόσο διεξοδική όσο και η αναζήτηση των οδηγών αγώνων μας», δήλωσε ο Lowdon, ο οποίος ήταν προηγουμένως επικεφαλής των πλέον ανενεργών ομάδων F1 Virgin (2010-11) και Marussia (2012-15). «Θέλαμε έναν υποψήφιο που είχε πρόσφατη εμπειρία οδήγησης στην F1, ήταν έτοιμος να εργαστεί σκληρά ως μέλος μιας ομάδας και κατανοούσε τις προκλήσεις της ανάπτυξης ενός αυτοκινήτου καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο Zhou ταιριάζει απόλυτα. Θα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς καθώς θα αγωνιζόμαστε το 2026 και ανυπομονούμε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας».

H νέα σεζόν της F1 αναμένεται συγκλονιστική, με μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς, νέες ομάδες στο grid, τη Red Bull να θέλει να επανέλθει στην κορυφή, τη McLaren να θέλει να παραμείνει εκεί, ενώ «μνηστήρες» όπως Mercedes και Ferrari περιμένουν στη… γωνία.

Η σεζόν του 2026 ξεκινά με το Γκραν Πρι της Αυστραλίας, το Σαββατοκύριακο 06-08 Μαρτίου.

We can’t wait! 😊 This is where we’ll be going racing in 2026 ⬇️👀#F1 pic.twitter.com/hP5WVICniM — Formula 1 (@F1) January 1, 2026

Πηγή: Motorsport.com