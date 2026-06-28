Formula 1: George Russel ο νικητής στην Αυστρία

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Μετά την επικράτησή του στα προκριματικά, ο George Russel ήταν γρηγορότερος μετά από 71 γύρους στην Αυστρία

O George Russel επέστρεψε στις νίκες μετά από 3 μήνες, πανηγυρίζοντας τη 2η νίκη του στη φετινή σεζόν στο Grand Prix της Aυστρίας.

Ο βρετανός μείωσε με αυτόν τον τρόπο τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Kimi Antonelli, στους 10 πόντους, στην εσωτερική «μάχη» μεταξύ των δύο οδηγών της Mercedes.

Στη 2η θέση ο Max Verstappen (Red Bull), με τον Antonelli να μένει 3ος.

Ακολουθούν Piastri (McLaren) και Hamilton (Ferrari), ενώ στην 6η θέση βρέθηκε ο Hadjar (Red Bull).

Norris (McLaren), Leclerc (Ferrari), Lawson (RB) και Lindblad (RB) ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.