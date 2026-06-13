Formula 1 – GP Βαρκελώνης: Pole position για τον Russell, μπροστά από Hamilton και Antonelli

Ο George Russell πήρε την pole στη Βαρκελώνη, με τον Lewis Hamilton στη 2η θέση και τον Kimi Antonelli στην 3η.

Ο George Russell ήταν ο μεγάλος νικητής των κατατακτήριων δοκιμών στο Grand Prix Βαρκελώνης-Καταλονίας, κατακτώντας την pole position στο Circuit de Barcelona-Catalunya. Ο Βρετανός της Mercedes σημείωσε χρόνο 1:14.679, αφήνοντας πίσω του τον Lewis Hamilton με Ferrari για μόλις 0,064 sec.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Andrea Kimi Antonelli, ο οποίος έμεινε 0,319 sec μακριά από τον team-mate του στη Mercedes, αλλά θα εκκινήσει από την τρίτη θέση σε έναν αγώνα με ιδιαίτερο βαθμολογικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον. Πίσω του βρέθηκαν οι Lando Norris, Max Verstappen και Isack Hadjar, σε μια κατατακτήρια διαδικασία που έδειξε πόσο κλειστή παραμένει η μάχη στην κορυφή.

Ο Russell έκανε τον γύρο όταν έπρεπε

Η Βαρκελώνη είναι παραδοσιακά μια πίστα που «ξεγυμνώνει» τις αδυναμίες των μονοθεσίων. Θέλει σωστή αεροδυναμική ισορροπία, σταθερό εμπρός μέρος, καλή διαχείριση ελαστικών και αυτοπεποίθηση στις γρήγορες καμπές. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Russell κατάφερε να βρει τον ιδανικό γύρο στο Q3 και να δώσει στη Mercedes μια πολύτιμη pole position.

Το 1:14.679 αποδείχθηκε αρκετό για να κρατήσει πίσω τον Hamilton, ο οποίος έφερε τη Ferrari στην πρώτη σειρά της εκκίνησης και έδειξε πως η Scuderia έχει ρυθμό για να μπει στη μάχη της νίκης. Η διαφορά των 64 χιλιοστών ανάμεσα στους δύο πρώτους αφήνει ανοιχτό κάθε σενάριο για τον αγώνα της Κυριακής.

Ο Antonelli, από την άλλη, δεν κατάφερε να απειλήσει άμεσα τον Russell, όμως η τρίτη θέση τον κρατά σε ευνοϊκή θέση για τη μάχη του αγώνα. Με δεδομένο το φετινό του σερί και τη βαθμολογική του θέση, ο Ιταλός παραμένει ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του τριημέρου.

Hamilton ανάμεσα στις δύο Mercedes

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της πρώτης σειράς είναι η παρουσία του Hamilton ανάμεσα στις δύο Mercedes. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δείχνει αναζωογονημένος τον τελευταίο καιρό και ικανός να εκμεταλλευτεί την απόδοση της Ferrari στη Βαρκελώνη και να μπει ανάμεσα στους Russell και Antonelli.

Για τη Ferrari, το αποτέλεσμα είναι σημαντικό, έστω κι αν ο Charles Leclerc δεν σημείωσε χρόνο στο Q3 μετά την έξοδο του και θα εκκινήσει από τη 10η θέση. Ο Hamilton, όμως, έδωσε στην ιταλική ομάδα μια θέση στην πρώτη σειρά, σε μια πίστα όπου η στρατηγική και η φθορά των ελαστικών μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής.

McLaren και Verstappen πίσω από την πρώτη τριάδα

Ο Lando Norris βρίσκεται στην τέταρτη θέση, μόλις 0,322 sec από την pole, δείχνοντας ότι η McLaren έχει ταχύτητα αλλά δεν κατάφερε να φέρει τον ιδανικό γύρο στο πιο κρίσιμο σημείο. Ο Oscar Piastri, παρά την ισχυρή εικόνα του στις ελεύθερες δοκιμές, περιορίστηκε στην έβδομη θέση, 0,411 sec πίσω από τον Russell.

Ανάμεσα στις δύο McLaren βρέθηκαν οι Max Verstappen και Isack Hadjar με Red Bull. Ο Verstappen θα εκκινήσει πέμπτος, με διαφορά 0,342 sec από την κορυφή, ενώ ο Hadjar επιβεβαίωσε την καλή του φόρμα με την έκτη θέση.

Η Red Bull δεν έδειξε να έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα στη Βαρκελώνη, όμως ο Verstappen παραμένει πάντα επικίνδυνος σε αγωνιστικό ρυθμό, ειδικά σε πίστες όπου η στρατηγική μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.

Η εικόνα των δοκιμών πριν τις κατατακτήριες

Το τριήμερο είχε ήδη προϊδεάσει για έντονη μάχη. Στο FP1, ο Russell ήταν ταχύτερος, σε μια περίοδο με αρκετές συμμετοχές νέων οδηγών, καθώς επτά rookies αντικατέστησαν βασικούς οδηγούς.

Στο FP2, η McLaren ανέβασε ρυθμό, με τον Norris στην κορυφή και τον Piastri επίσης πολύ κοντά. Ο Russell παρέμεινε ανταγωνιστικός, μόλις λίγα χιλιοστά πίσω από τον καλύτερο χρόνο, δείχνοντας ότι η Mercedes είχε πραγματική βάση για κάτι δυνατό στις κατατακτήριες.

Στο FP3, ο Russell επέστρεψε ξανά στην πρώτη θέση, μπροστά από Piastri και Leclerc. Η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά με κόκκινη σημαία, όταν ο Valtteri Bottas βρέθηκε στην αμμοπαγίδα της στροφής 10, αναφέροντας πρόβλημα στο φρενάρισμα.

Με βάση την εικόνα των δοκιμών, Mercedes, McLaren και Ferrari έδειχναν να έχουν τον ρυθμό για την κορυφή. Το Q3 επιβεβαίωσε τη δυναμική της Mercedes, αλλά και την επιστροφή του Hamilton στη μάχη της πρώτης σειράς.

Ο Antonelli με το βλέμμα στο πρωτάθλημα

Ο Andrea Kimi Antonelli έφτασε στη Βαρκελώνη ως ο μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής Formula 1. Μετά την πρώτη του νίκη στην Κίνα, ακολούθησαν άλλες τέσσερις συνεχόμενες σε Ιαπωνία, Μαϊάμι, Καναδά και Μονακό, δημιουργώντας ένα σερί που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του σπορ για οδηγό μετά την πρώτη του νίκη.

Με 156 βαθμούς και προβάδισμα 66 βαθμών από τον Lewis Hamilton, ο 19χρονος Ιταλός βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και κάθε αγώνας πλέον λειτουργεί ως τεστ ωριμότητας. Η τρίτη θέση στις κατατακτήριες δεν είναι ιδανική με βάση τη φετινή του φόρμα, αλλά τον κρατά μέσα στο παιχνίδι της νίκης.

Στη Βαρκελώνη, η εκκίνηση και η διαχείριση ελαστικών θα είναι κρίσιμες. Αν ο Antonelli αποφύγει τις περιττές μάχες στην αρχή και κρατήσει καλό ρυθμό στα μεγάλα stint, μπορεί να παραμείνει απειλή για τους δύο οδηγούς που ξεκινούν μπροστά του.

Δύσκολη ημέρα για Alonso και Aston Martin

Το Grand Prix της Βαρκελώνης έχει έντονο συναισθηματικό βάρος για τον Fernando Alonso, ο οποίος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι αυτή η τελευταία του συμμετοχή στη συγκεκριμένη πίστα ως οδηγός της Formula 1. Όμως οι κατατακτήριες ήταν απογοητευτικές για την Aston Martin.

Ο Alonso κατετάγη 22ος, πίσω και από τον Lance Stroll, ο οποίος ήταν 21ος. Για τον Ισπανό, που έχει ζήσει μεγάλες στιγμές μπροστά στο κοινό του, το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη δύσκολη κατάσταση της ομάδας τη φετινή σεζόν.

Η Βαρκελώνη δεν θα βρίσκεται στο πρόγραμμα το 2027 και θα επιστρέψει το 2028, στο πλαίσιο κυκλικής εναλλαγής με το Spa. Αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στο φετινό τριήμερο για τον Alonso, που θα αποφασίσει μετά το καλοκαίρι αν θα συνεχίσει στη Formula 1.

Η κατάταξη των κατατακτήριων στη Βαρκελώνη

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος / Διαφορά 1 George Russell Mercedes 1:14.679 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.064 3 Kimi Antonelli Mercedes +0.319 4 Lando Norris McLaren +0.322 5 Max Verstappen Red Bull +0.342 6 Isack Hadjar Red Bull +0.398 7 Oscar Piastri McLaren +0.411 8 Liam Lawson Racing Bulls +1.863 9 Nico Hulkenberg Audi +1.978 10 Charles Leclerc Ferrari Χωρίς χρόνο στο Q3 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:15.840 12 Gabriel Bortoleto Audi 1:16.001 13 Franco Colapinto Alpine 1:16.191 14 Pierre Gasly Alpine 1:16.261 15 Ollie Bearman Haas 1:16.389 16 Carlos Sainz Williams 1:17.827 17 Esteban Ocon Haas 1:17.073 18 Alex Albon Williams 1:17.424 19 Sergio Perez Cadillac 1:17.545 20 Valtteri Bottas Cadillac 1:17.757 21 Lance Stroll Aston Martin 1:18.758 22 Fernando Alonso Aston Martin 1:18.815

Τι σημαίνει για τον αγώνα

Η pole position στη Βαρκελώνη είναι σημαντική, όμως δεν εξασφαλίζει τη νίκη. Η διαχείριση των ελαστικών, η στρατηγική των pit stop και ο ρυθμός σε μεγάλο stint μπορούν να ανατρέψουν την εικόνα των κατατακτήριων.

Ο Russell έχει το καθαρό πλεονέκτημα της πρώτης θέσης, αλλά ο Hamilton βρίσκεται αρκετά κοντά για να πιέσει από την εκκίνηση. Ο Antonelli θα προσπαθήσει να κρατηθεί σε απόσταση επίθεσης, ενώ Norris, Verstappen και Hadjar έχουν αρκετό ρυθμό για να μπουν στη μάχη αν οι μπροστινοί χάσουν χρόνο μεταξύ τους.

Με δεδομένο ότι η McLaren είχε ισχυρή εικόνα στις ελεύθερες δοκιμές και η Red Bull συνήθως εμφανίζεται πιο δυνατή στον αγώνα απ’ ό,τι σε έναν γύρο, η Κυριακή αναμένεται ανοιχτή.

Τι κρατάμε;