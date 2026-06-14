Formula 1 – GP Βαρκελώνης: Πρώτη νίκη Hamilton με Ferrari, εγκατάλειψη-σοκ για Antonelli

Ο Lewis Hamilton πήρε την πρώτη του νίκη με Ferrari στη Βαρκελώνη, σε αγώνα με εγκατάλειψη Antonelli και βάθρο για Russell, Norris.

Ο Lewis Hamilton πήρε την πρώτη του νίκη σε Grand Prix με τη Ferrari, κερδίζοντας το GP Βαρκελώνης-Καταλονίας σε έναν αγώνα που κρίθηκε από τη στρατηγική, το Virtual Safety Car και την εγκατάλειψη του πρωτοπόρου της βαθμολογίας, Andrea Kimi Antonelli.

Ο Βρετανός εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη στρατηγική των τριών pit stop, η οποία αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική από την επιλογή των δύο στάσεων που ακολούθησαν οι Mercedes. Ο George Russell, που είχε εκκινήσει από την pole position, τερμάτισε δεύτερος, ενώ ο Lando Norris συμπλήρωσε το βάθρο για τη McLaren.

Η πρώτη μεγάλη νίκη του Hamilton με τη Ferrari

Η Βαρκελώνη έδωσε στον Hamilton την πρώτη του κανονική νίκη ως οδηγού της Ferrari, σε ένα αποτέλεσμα με ιδιαίτερη σημασία τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Scuderia. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση, ανάμεσα στις δύο Mercedes, μετά τις κατατακτήριες όπου είχε μείνει μόλις 0,064 sec πίσω από τον Russell.

Στον αγώνα, όμως, η Ferrari διάβασε καλύτερα τη στρατηγική εικόνα. Η επιλογή των τριών pit stop έδωσε στον Hamilton καλύτερο ρυθμό στα κρίσιμα σημεία, ενώ το Virtual Safety Car, που προκλήθηκε από την ακινητοποίηση της Aston Martin του Fernando Alonso, ήρθε σε χρονικό σημείο που τον βοήθησε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το πλεονέκτημά του.

Ο Hamilton δεν κέρδισε μόνο επειδή η συγκυρία τον ευνόησε. Ήταν ήδη μέσα στη μάχη της νίκης και είχε τον ρυθμό για να πιέσει τις Mercedes. Το VSC έκανε την αποστολή του πιο εύκολη, όμως η βάση της επικράτησης είχε μπει από τη στρατηγική και την εκτέλεση της Ferrari.

Ο Russell από την pole στη δεύτερη θέση

Ο George Russell ξεκίνησε από την pole position, μετά το εντυπωσιακό 1:14.679 των κατατακτήριων, όμως δεν κατάφερε να μετατρέψει την πρώτη θέση εκκίνησης σε νίκη. Η Mercedes επέλεξε στρατηγική δύο pit stop, η οποία στο τέλος αποδείχθηκε λιγότερο αποτελεσματική απέναντι στο πλάνο της Ferrari.

Ο Βρετανός κράτησε τη δεύτερη θέση και πήρε σημαντικούς βαθμούς, όμως ο αγώνας άφησε την αίσθηση μιας χαμένης ευκαιρίας. Η Mercedes είχε δείξει από τις δοκιμές και τις κατατακτήριες ότι μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη, αλλά η στρατηγική και η εξέλιξη του αγώνα έγειραν την πλάστιγγα προς τη Ferrari.

Παράλληλα, ο Russell πήρε ένα σημαντικό βαθμολογικό δώρο από την εγκατάλειψη του Antonelli, καθώς ο Ιταλός ήταν μπροστά του στα τελευταία στάδια του αγώνα πριν αντιμετωπίσει το πρόβλημα που τον έβγαλε εκτός.

Εγκατάλειψη-σοκ για Antonelli μετά την προσπέραση στον Russell

Ο μεγάλος χαμένος της Βαρκελώνης ήταν ο Andrea Kimi Antonelli. Ο 19χρονος Ιταλός, που είχε ξεκινήσει τρίτος και έφτασε στην Ισπανία ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας, εγκατέλειψε μετά από αστοχία στην εμπρός πτέρυγα.

Η εγκατάλειψη ήρθε σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα, μόλις λίγες στιγμές αφού ο Antonelli είχε περάσει τον Russell για τη δεύτερη θέση. Μέχρι εκείνο το σημείο, ο Ιταλός έδειχνε ικανός να περιορίσει τη ζημιά απέναντι στον Hamilton και να φύγει από τη Βαρκελώνη με ισχυρή συγκομιδή βαθμών.

Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε εκτός αγώνα, σε μία από τις πιο σημαντικές ανατροπές της φετινής σεζόν. Με δεδομένο ότι ο Hamilton κέρδισε και ο Russell τερμάτισε δεύτερος, η εγκατάλειψη του Antonelli αλλάζει τη δυναμική στη βαθμολογία και μειώνει το περιθώριο ασφαλείας που είχε χτίσει με το εντυπωσιακό σερί νικών του.

Norris στο βάθρο, Piastri πέμπτος

Η McLaren συνέχισε τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή, με τον Lando Norris να τερματίζει τρίτος και να ανεβαίνει στο βάθρο. Ο Βρετανός είχε δείξει καλό ρυθμό από τις ελεύθερες δοκιμές και αξιοποίησε την εξέλιξη του αγώνα για να κρατήσει τη McLaren στην πρώτη τριάδα.

Ο Oscar Piastri ολοκλήρωσε τον αγώνα στην πέμπτη θέση, πίσω από τον Max Verstappen. Η McLaren έφυγε από τη Βαρκελώνη με δύο μονοθέσια στην πρώτη πεντάδα, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνολική ανταγωνιστικότητα του πακέτου της.

Παρόλα αυτά, με βάση την εικόνα των δοκιμών, ειδικά στο FP2 όπου ο Norris ήταν ταχύτερος, η McLaren ίσως περίμενε κάτι περισσότερο από ένα απλό βάθρο. Ο αγώνας έδειξε ότι υπάρχει ρυθμός, αλλά η μάχη με Ferrari και Mercedes παραμένει λεπτή στις λεπτομέρειες.

Verstappen τέταρτος, Hadjar ξανά στους βαθμούς

Ο Max Verstappen τερμάτισε τέταρτος με τη Red Bull, σε ένα τριήμερο όπου η ομάδα δεν έδειξε να έχει καθαρό πλεονέκτημα. Ο Ολλανδός ξεκίνησε πέμπτος και ανέβηκε μία θέση, όμως δεν μπόρεσε να μπει ουσιαστικά στη μάχη της νίκης.

Πίσω από τον Piastri, ο Isack Hadjar ολοκλήρωσε τον αγώνα στην έκτη θέση, έναν γύρο πίσω από τον νικητή. Ο Γάλλος συνέχισε την καλή του εικόνα, σε συνέχεια των τελευταίων εμφανίσεών του, και έδωσε στη Red Bull ακόμη περισσότερους βαθμούς.

Η Red Bull είχε δύο μονοθέσια στην πρώτη εξάδα, αλλά όχι την απόδοση που θα της επέτρεπε να ελέγξει τον αγώνα. Σε μια σεζόν με τόσο ανοιχτές ισορροπίες, αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα ότι η κυριαρχία δεν θεωρείται δεδομένη.

Διπλό πλασάρισμα στους βαθμούς για Alpine και Racing Bulls

Πολύ θετικό αποτέλεσμα και για την Alpine, με τον Pierre Gasly έβδομο και τον Franco Colapinto όγδοο. Η γαλλική ομάδα εκμεταλλεύτηκε τις εγκαταλείψεις και την εξέλιξη του αγώνα, παίρνοντας ένα double points finish που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο για τη συνέχεια.

Στους βαθμούς μπήκαν και οι δύο Racing Bulls, με τον Liam Lawson στην ένατη θέση και τον Arvid Lindblad στη δέκατη. Σε έναν αγώνα με πολλές εγκαταλείψεις, η συνέπεια και η καθαρή εκτέλεση έπαιξαν μεγάλο ρόλο για τις ομάδες του midfield.

Δύσκολο φινάλε για Alonso στη Βαρκελώνη

Ο Fernando Alonso εγκατέλειψε με την Aston Martin, σε έναν αγώνα που είχε ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για τον ίδιο. Ο Ισπανός είχε δηλώσει πριν από το τριήμερο ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το τελευταίο του Grand Prix στη Βαρκελώνη ως οδηγός της Formula 1, καθώς η πίστα δεν θα βρίσκεται στο πρόγραμμα το 2027.

Η εγκατάλειψή του προκάλεσε το Virtual Safety Car που επηρέασε καθοριστικά τη στρατηγική μάχη στην κορυφή. Αγωνιστικά, όμως, ήταν ακόμη μία δύσκολη ημέρα για την Aston Martin, η οποία είδε και τον Lance Stroll να εγκαταλείπει.

Τα αποτελέσματα του GP Βαρκελώνης

Θέση Οδηγός Ομάδα Διαφορά / Σημείωση 1 Lewis Hamilton Ferrari Νικητής 2 George Russell Mercedes +19,5 sec 3 Lando Norris McLaren +23,7 sec 4 Max Verstappen Red Bull +40,4 sec 5 Oscar Piastri McLaren +58,6 sec 6 Isack Hadjar Red Bull +1 γύρος 7 Pierre Gasly Alpine +1 γύρος 8 Franco Colapinto Alpine +1 γύρος 9 Liam Lawson Racing Bulls +1 γύρος 10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 γύρος 11 Gabriel Bortoleto Audi +2 γύροι 12 Carlos Sainz Williams +2 γύροι 13 Esteban Ocon Haas +2 γύροι 14 Sergio Perez Cadillac +3 γύροι DNF Charles Leclerc Ferrari Εγκατάλειψη DNF Kimi Antonelli Mercedes Εγκατάλειψη DNF Oliver Bearman Haas Εγκατάλειψη DNF Alexander Albon Williams Εγκατάλειψη DNF Fernando Alonso Aston Martin Εγκατάλειψη DNF Nico Hulkenberg Audi Εγκατάλειψη DNF Valtteri Bottas Cadillac Εγκατάλειψη DNF Lance Stroll Aston Martin Εγκατάλειψη

Τι σημαίνει για τη συνέχεια

Η νίκη του Hamilton και η εγκατάλειψη του Antonelli αλλάζουν σημαντικά την εικόνα του πρωταθλήματος. Ο Βρετανός πήρε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα σε μια ημέρα όπου ο βασικός του αντίπαλος έφυγε χωρίς βαθμούς, ενώ ο Russell επίσης επωφελήθηκε βαθμολογικά με τη δεύτερη θέση.

Για τη Mercedes, το αποτέλεσμα είναι διπλό. Ο Russell πήρε ένα ισχυρό βάθρο, όμως η εγκατάλειψη του Antonelli κόστισε ακριβά σε μια μέρα που η ομάδα μπορούσε να έχει δύο οδηγούς στην πρώτη τριάδα. Για τη Ferrari, η νίκη του Hamilton είναι η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας, αλλά η εγκατάλειψη του Leclerc περιορίζει το συνολικό όφελος.

Η McLaren και η Red Bull συνεχίζουν να μαζεύουν σημαντικούς βαθμούς, όμως η Βαρκελώνη έδειξε ότι η μάχη στην κορυφή δεν έχει σταθερή ιεραρχία. Σε κάθε αγώνα, η στρατηγική, η αξιοπιστία και η διαχείριση ελαστικών μπορούν να αλλάξουν τα πάντα.

Τι κρατάμε;